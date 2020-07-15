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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
3' Желтая карточка
Окака Стефано
16' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
39' Желтая карточка
Луис Фелипе
45' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
83' Желтая карточка
Альберто Луис
90'+7
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
8
Яяло
Мато
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Удинезе
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

3'
Окака Стефано
 
16'
 
Кайседо Фелипе
39'
 
Луис Фелипе
45'
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
45'
Уолас Соуза
Яяло Мато
 
51'
 
Лукаку Джордан
Хони Родригес
51'
 
Баштуш Бартоломеу
Раду Стефан
68'
Теодорчик Лукаш
Окака Стефано
 
68'
Тер Авест Хидде
Сема Кен
 
74'
 
Катальди Данило
Луис Фелипе
79'
 
Андерсон Джаван
Лаццари Мануэль
79'
 
Адеканье Бобби
Кайседо Фелипе
83'
 
Альберто Луис
83'
Самир Каэтано
Нюйтинк Брэм
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 6 0.16
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 6 (1) 0.16
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 7 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
7. Несторовски Илья 4 0
8. Фофана Секо 4 0
9. Трост-Эконг Виллиам 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Мандрагора Роландо 2 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Милинкович-Савич Сергей 8 0
4. Кайседо Фелипе 7 0
5. Иммобиле Чиро 7 0
6. Пароло Марко 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Луис Фелипе 6 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Баштуш Бартоломеу 4 0
12. Лаццари Мануэль 4 0
13. Патрик 2 1
14. Катальди Данило 3 0
15. Хони Родригес 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 0 11.11% (3) 25.93% (7)
 Лацио 13.33% (8) 20% (12) 21.67% (13) 13.33% (8) 20% (12) 11.67% (7)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе
Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио
Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A
Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Новости матча
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Прогнозы 143
Удинезе 2.8% (4)
X 21% (30)
Лацио 76.2% (109)
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2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Лацио

Исход игры
Удинезе
2.8% (4)
Ничья
21% (30)
Лацио
76.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (95)
Меньше
32.14% (45)
Обе команды забьют
Да
85% (119)
Нет
15% (21)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.9% (80)
1:1 Ничья
17.5% (25)
0:2 Лацио
7% (10)
0:1 Лацио
6.3% (9)
1:3 Лацио
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Удинезе
2.1% (3)
2:3 Лацио
1.4% (2)
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