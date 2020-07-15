Удинезе
0:0
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Лацио
3' Желтая карточкаОкака Стефано
16' Желтая карточкаКайседо Фелипе
39' Желтая карточкаЛуис Фелипе
45' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
83' Желтая карточкаАльберто Луис
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Силва ЖоржеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
39'
45'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|6
|0.16
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|29 (11)
|0.78
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|7
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|7.
|Несторовски Илья
|4
|0
|8.
|Фофана Секо
|4
|0
|9.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|4.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|6.
|Пароло Марко
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Луис Фелипе
|6
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|12.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|13.
|Патрик
|2
|1
|14.
|Катальди Данило
|3
|0
|15.
|Хони Родригес
|3
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|1
|0
|19.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|0
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Лацио
|13.33% (8)
|20% (12)
|21.67% (13)
|13.33% (8)
|20% (12)
|11.67% (7)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе
Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Лацио
Исход игры
Удинезе
2.8% (4)
Ничья
21% (30)
Лацио
76.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (95)
Меньше
32.14% (45)
Обе команды забьют
Да
85% (119)
Нет
15% (21)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.9% (80)
1:1 Ничья
17.5% (25)
0:2 Лацио
7% (10)
0:1 Лацио
6.3% (9)
1:3 Лацио
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Удинезе
2.1% (3)
2:3 Лацио
1.4% (2)
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