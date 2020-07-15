Жуан Педро не смог попасть в створ ударом издали

Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Симеоне Джованни из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

44' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фантастический гол, где все сам сделал Бонаццоли Федерико

40' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Сампдория

36' Андреа Карбони нанес удар, но промахнулся очень сильно.

35' Андреа Карбони из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

35' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Коллей Омар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Сампдория

31' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' О, нет. Из многообещающей позиции Габбьядини Маноло из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

30' Экдаль Олбин разрезает оборону соперника отличным пасом

30' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Экдаль Олбин из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

28' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Линетти Кароль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Сампдория имеет хороший шанс забить.

22' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Кальяри

21' Бонаццоли Федерико из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ионице Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Сампдория

14' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Сампдория

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Отличный командный гол!

7' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рог Марко из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

6' Голкипер мог бы сыграть и получше

6' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кальяри имеет хороший шанс забить.

1' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля