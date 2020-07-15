Второй тайм

93' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бонаццоли Федерико из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Отличные скиллы показывает Берешиньски Бартош , обводя своих соперников

90' Сампдория имеет хороший шанс забить.

88' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Сампдория

82' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Аудеро Эмиль отбил мяч на угловой после удара Жуан Педро из штрафной площади.

79' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

75' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Рог Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Кальяри

68' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

67' Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

64' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Симеоне Джованни из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Торсби Мортен . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Сампдория имеет хороший шанс забить.

60' Удар от ворот произведет Сампдория

60' Жуан Педро не смог попасть в створ ударом издали

59' Кальяри имеет хороший шанс забить.

59' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Жуан Педро из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Кальяри имеет хороший шанс забить.

58' Сампдория имеет хороший шанс забить.

57' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Кальяри

55' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Отличный командный гол!

53' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

53' Удар от ворот произведет Сампдория

53' Перейро Гастон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Отличные скиллы показывает Бонаццоли Федерико , обводя своих соперников

50' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Андреа Карбони из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

48' Бирса Вальтер из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Симеоне Джованни из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Рагатцу Даниэле уходит с поля и его заменяет Жуан Педро