Сампдория
3:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Кальяри
1:0
8' ГолГаббьядини Маноло
17' Желтая карточкаИонице Артур
2:0
41' ГолБонаццоли Федерико
3:0
53' ГолБонаццоли Федерико
69' Желтая карточкаРог Марко
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
1:0
17'
41'
53'
3:0
69'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|10 (5)
|0.27
|2.
|Габбьядини Маноло
|10 (1)
|0.27
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Бонаццоли Федерико
|5
|0.14
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Йосида Майя
|0
|0
|11.
|Коллей Омар
|0
|0
|12.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|14.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|15.
|Виейра Ронни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|7
|0
|5.
|Торсби Мортен
|7
|0
|6.
|Мурру Никола
|5
|1
|7.
|Янкто Якуб
|6
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|5.
|Рог Марко
|8
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Ионице Артур
|5
|0
|8.
|Педро Жоао
|5
|0
|9.
|Чеппители Лука
|5
|0
|10.
|Карбони Андреа
|3
|1
|11.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|12.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|13.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Ольсен Робин
|0
|1
|19.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|20.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|21.
|Черри Альберто
|1
|0
|22.
|Фараго Паоло
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|8.11% (3)
|2.7% (1)
|27.03% (10)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
|Кальяри
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория
Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри
Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:3 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|3:3 Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|3:3 Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|1:2 Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|3:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|1:3 Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Кальяри
Исход игры
Сампдория
72% (103)
Ничья
23.1% (33)
Кальяри
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
42% (60)
1:0 Сампдория
20.3% (29)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:0 Сампдория
7% (10)
1:2 Кальяри
2.8% (4)
0:1 Кальяри
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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