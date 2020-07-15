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Сампдория
3:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
8' Гол
Габбьядини Маноло
17' Желтая карточка
Ионице Артур
2:0
41' Гол
Бонаццоли Федерико
3:0
53' Гол
Бонаццоли Федерико
69' Желтая карточка
Рог Марко
90'+3
1
Аудеро
Эмиль
12
Депаоли
Фабио
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
7
Линетти
Кароль
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
9
Бонаццоли
Федерико
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
36
Карбони
Андреа
19
Пизакане
Фабио
18
Нандес
Найтан
21
Ионице
Артур
6
Рог
Марко
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Бирса
Вальтер
26
Рагатцу
Даниэле
99
Симеоне
Джованни
Сампдория
4-4-2
Кальяри
3-4-1-2

Ход матча

8'
Габбьядини Маноло
(Янкто Якуб)
1:0
17'
 
Ионице Артур
41'
Бонаццоли Федерико
2:0
46'
 
Педро Жоао
Рагатцу Даниэле
46'
 
Перейро Гастон
Ионице Артур
53'
Бонаццоли Федерико
(Янкто Якуб)
3:0
57'
 
Фараго Паоло
Валюкевич Себастьян
69'
 
Рог Марко
70'
Берешиньски Бартош
Линетти Кароль
 
70'
Бертолаччи Андреа
Габбьядини Маноло
 
70'
Квальярелла Фабио
Бонаццоли Федерико
 
78'
 
Палоски Альберто
Симеоне Джованни
78'
 
Матьелло Федерико
Бирса Вальтер

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (5) 0.27
2. Габбьядини Маноло 10 (1) 0.27
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Бонаццоли Федерико 5 0.14
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Йосида Майя 0 0
11. Коллей Омар 0 0
12. Ауджелло Томмазо 0 0
13. Ригони Эмилиано 0 0
14. Депаоли Фабио 0 0
15. Виейра Ронни 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Берешиньски Бартош 8 0
4. Экдаль Олбин 7 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Мурру Никола 5 1
7. Янкто Якуб 6 0
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 8 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Ионице Артур 5 0
8. Педро Жоао 5 0
9. Чеппители Лука 5 0
10. Карбони Андреа 3 1
11. Ликояннис Хараламбос 4 0
12. Симеоне Джованни 4 0
13. Клаван Рагнар 3 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Бирса Вальтер 1 0
20. Рагатцу Даниэле 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фараго Паоло 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 8.11% (3) 2.7% (1) 27.03% (10) 13.51% (5) 27.03% (10) 21.62% (8)
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория
Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри
Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Кальяри 2:1 Сампдория Кубок Кальяри 4:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A
Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:3 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 3:3 Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио 0:0 Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома 2:1 Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 3:3 Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона 1:2 Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина 3:1 Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 1:3 Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Сампдория 72% (103)
X 23.1% (33)
Кальяри 4.9% (7)
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1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Кальяри

Исход игры
Сампдория
72% (103)
Ничья
23.1% (33)
Кальяри
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
42% (60)
1:0 Сампдория
20.3% (29)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:0 Сампдория
7% (10)
1:2 Кальяри
2.8% (4)
0:1 Кальяри
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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