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Болонья
1:1
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
7' Гол
Манолас Костас
46' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
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Паласио Родриго
1:1
80' Гол
Барроу Муса
90' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
11
Крейчи
Ладислав
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
15
М'Байе
Ибрахим
21
Сориано
Роберто
5
Медель
Гари
8
Домингес
Николас
17
Ольсен
Андреас
24
Паласио
Родриго
99
Барроу
Муса
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
20
Зелиньски
Петр
4
Демме
Диего
12
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
99
Милик
Аркадиуш
11
Лосано
Ирвин
Болонья
4-3-3
Наполи
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Манолас Костас
(Политано Маттео)
46'
Томиясу Такэхиро
 
61'
 
Инсинье Лоренцо
Лосано Ирвин
62'
 
Кальехон Хосе
Политано Маттео
65'
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
 
65'
Дейкс Митчелл
Крейчи Ладислав
 
67'
Паласио Родриго
 
69'
 
Мертенс Дрис
Милик Аркадиуш
69'
 
Фабиан Руис
Элмас Эльиф
78'
Поли Андреа
Домингес Николас
 
78'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Медель Гари
 
80'
Барроу Муса
(Сориано Роберто)
1:1
83'
 
Аллан Маркес
Зелиньски Петр
84'
Денсвил Стефано
М'Байе Ибрахим
 
90'
 
Ди Лоренцо Джованни

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сориано Роберто 4 0.11
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Джемаили Блерим 1 0.03
9. Ольсен Андреас 1 0.03
10. Крейчи Ладислав 1 0.03
11. Ювара Муса 1 0.03
12. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
13. М'Байе Ибрахим 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Политано Маттео 0 0
18. Гулам Фаузи 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 9 1
3. Данило Ларанжера 9 1
4. Денсвил Стефано 6 1
5. Схаутен Йерди 6 1
6. Томиясу Такэхиро 7 0
7. Сориано Роберто 3 2
8. Поли Андреа 5 0
9. Сантандер Федерико 5 0
10. Сансоне Никола 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Пас Нехуэн 1 0
24. Ювара Муса 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Ди Лоренцо Джованни 5 0
6. Мертенс Дрис 4 0
7. Милик Аркадиуш 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 18.42% (7)
 Наполи 12.24% (6) 10.2% (5) 22.45% (11) 16.33% (8) 24.49% (12) 14.29% (7)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри
Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи

Последние игры между собой

Болонья: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи 1:2 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Болонья Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A
Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 3:3 Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио 0:0 Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома 2:1 Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 3:3 Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона 1:2 Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина 3:1 Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 1:3 Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Болонья 4.2% (6)
X 9.2% (13)
Наполи 86.6% (123)
0
выиграет Наполи
гости выше классом
Vasilij #
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болонья 1:1 Наполи

Исход игры
Болонья
4.2% (6)
Ничья
9.2% (13)
Наполи
86.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (99)
Меньше
28.26% (39)
Обе команды забьют
Да
78.99% (109)
Нет
21.01% (29)
Популярный счёт
1:2 Наполи
59.9% (85)
0:2 Наполи
12.7% (18)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:1 Наполи
6.3% (9)
1:3 Наполи
4.9% (7)
2:1 Болонья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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