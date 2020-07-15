Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Наполи

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Мертенс Дрис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Близко! Данило Ларанжера нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

93' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Наполи

92' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Наполи

86' Барроу Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Паласио Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Наполи

84' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Г О О О О Л - Барроу Муса изменил счет на табло!

80' Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

80' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

80' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Наполи

77' Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

75' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Манолас Костас получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Манолас Костас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Ох, нехорошо это выглядит. Фабиан Руис получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Фабиан Руис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Болонья , отменен из-за офсайда.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Мерет Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Удар от ворот произведет Наполи

64' Домингес Николас не смог попасть в створ ударом издали

60' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

58' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Болонья

57' Лосано Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин , обводя своих соперников

56' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Сориано Роберто из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Наполи

52' Удар от ворот произведет Наполи

51' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Болонья

48' Хюсай Эльсейд из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Томиясу Такэхиро получил желтую карточку от судьи