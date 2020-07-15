Болонья
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Наполи
0:1
7' ГолМанолас Костас
46' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
67' Undefined phrase: football_event_Паласио Родриго
1:1
80' ГолБарроу Муса
90' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
99
Барроу
Муса
12
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
46'
67'
80'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сориано Роберто
|4
|0.11
|4.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|10.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|11.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|12.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|13.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Политано Маттео
|0
|0
|18.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|9
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|9
|1
|4.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|6.
|Томиясу Такэхиро
|7
|0
|7.
|Сориано Роберто
|3
|2
|8.
|Поли Андреа
|5
|0
|9.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|10.
|Сансоне Никола
|5
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|12.
|Паласио Родриго
|4
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Барроу Муса
|1
|0
|23.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|24.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|6.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|7.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|Наполи
|12.24% (6)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|24.49% (12)
|14.29% (7)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри
Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи
Последние игры между собой
Болонья: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|3:3 Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|3:3 Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|1:2 Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|3:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|1:3 Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Наполи
Исход игры
Болонья
4.2% (6)
Ничья
9.2% (13)
Наполи
86.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (99)
Меньше
28.26% (39)
Обе команды забьют
Да
78.99% (109)
Нет
21.01% (29)
Популярный счёт
1:2 Наполи
59.9% (85)
0:2 Наполи
12.7% (18)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:1 Наполи
6.3% (9)
1:3 Наполи
4.9% (7)
2:1 Болонья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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