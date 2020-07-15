Рома
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Верона
9' Желтая карточкаВелозу Мигель
1:0
10' ПенальтиВерету Жордан
2:0
45' ГолДжеко Эдин
2:1
47' ГолПессина Маттео
63' Желтая карточкаМанчини Джанлука
67' Желтая карточкаПессина Маттео
71' Желтая карточкаДзаньоло Николо
78' Желтая карточкаКристанте Бриан
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
45'
47'
2:1
63'
67'
71'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.41
|2.
|Мхитарян Генрих
|8
|0.22
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Дзаньоло Николо
|5
|0.14
|5.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|6.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.11
|7.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|8.
|Калинич Никола
|3
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|15.
|Перес Бруно
|0
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|17.
|Перес Карлес
|0
|0
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пессина Маттео
|6
|0.16
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|13
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Фасио Федерико
|1
|1
|17.
|Жуан Жезус
|2
|0
|18.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|19.
|Пау Лопес
|2
|0
|20.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|21.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|9
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|4.
|Давидович Павел
|3
|2
|5.
|Велозу Мигель
|6
|0
|6.
|Фараони Марко
|6
|0
|7.
|Пессина Маттео
|6
|0
|8.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|1
|1
|15.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|20.
|Димарко Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|9.26% (5)
|18.52% (10)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|24.07% (13)
|9.26% (5)
|Верона
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе
Верона Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма
Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|3:3 Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|3:3 Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|1:2 Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|3:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|1:3 Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
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Прогнозы на матч Рома 2:1 Верона
Исход игры
Рома
96.7% (146)
Ничья
2.6% (4)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
57.75% (82)
Нет
42.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.7% (69)
2:0 Рома
30.5% (46)
1:0 Рома
7.3% (11)
3:1 Рома
5.3% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:0 Рома
2% (3)
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