  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Верона
0'
9' Желтая карточка
Велозу Мигель
1:0
10' Пенальти
Верету Жордан
2:0
45' Гол
Джеко Эдин
2:1
47' Гол
Пессина Маттео
63' Желтая карточка
Манчини Джанлука
67' Желтая карточка
Пессина Маттео
71' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
78' Желтая карточка
Кристанте Бриан
90'+1
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
41
Ибаньес
Рожер
11
Коларов
Александар
33
Перес
Бруно
21
Верету
Жордан
42
Диавара
Амаду
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Сильвестри
Марко
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
Рома
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

9'
 
Велозу Мигель
10'
Верету Жордан
1:0
19'
 
Димарко Федерико
Кумбулла Мараш
45'
Джеко Эдин
(Спинаццола Леонардо)
2:0
47'
2:1
Пессина Маттео
(Цаканьи Маттиа)
63'
Манчини Джанлука
 
63'
 
Эйссерик Валентин
Верре Валерио
64'
 
Сальседо Эдди
Цаканьи Маттиа
66'
Кристанте Бриан
Диавара Амаду
 
66'
Дзаньоло Николо
Пеллегрини Лоренцо
 
66'
Дзаппакоста Давиде
Перес Бруно
 
67'
 
Пессина Маттео
71'
Дзаньоло Николо
 
78'
Кристанте Бриан
 
83'
 
Агеманг-Баду Эммануэль
Амрабат Софьян
83'
 
Стемпиньски Мариуш
Велозу Мигель
88'
Перотти Диего
Мхитарян Генрих
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Дзаньоло Николо 5 0.14
5. Клюйверт Джастин 4 0.11
6. Верету Жордан 4 (3) 0.11
7. Перотти Диего 3 (3) 0.08
8. Калинич Никола 3 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Манчини Джанлука 1 0.03
15. Перес Бруно 0 0
16. Спинаццола Леонардо 0 0
17. Перес Карлес 0 0
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 6 0.16
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 13 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Фасио Федерико 1 1
17. Жуан Жезус 2 0
18. Спинаццола Леонардо 2 0
19. Пау Лопес 2 0
20. Юндер Дженгиз 2 0
21. Вильяр Гонсало 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 9 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Гюнтер Корай 7 0
4. Давидович Павел 3 2
5. Велозу Мигель 6 0
6. Фараони Марко 6 0
7. Пессина Маттео 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 9.26% (5) 18.52% (10) 12.96% (7) 25.93% (14) 24.07% (13) 9.26% (5)
 Верона 15.79% (6) 18.42% (7) 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе
Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома
Верона Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма
Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 1:3 Рома Серия A Верона 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A Рома 1:1 Верона Серия A
Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 3:3 Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио 0:0 Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома 2:1 Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 3:3 Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона 1:2 Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина 3:1 Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 1:3 Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Второй тайм
  • 90'
    Навес Димарко слева в штрафную площадь нацеленным не получился.
  • Замена
    89'
    Замена в составе "Ромы": вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Диего Перотти.
  • Угловой
    88'
    Следующий угловой удар Спинаццола также разыграл с партнёрами. Навес к воротам у хозяев так и не прошёл.
  • Угловой
    87'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Спинаццолы с фланга соперники заблокировали.
  • 86'
    Дзаньоло сделал неудачный пас вперёд по левому флангу на ход Мхитаряну.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Замена
    84'
    Замена в составе "Вероны": вместо Мигеля Велозу на поле вышел Эммануэль Агеманг-Баду.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Вероны": вместо Софьяна Амрабата на поле вышел Мариуш Стемпиньски.
  • Опасный момент
    82'
    Мхитарян после скидки Джеко слева ворвался в штрафную площадь и пробил рядом с ближней крестовиной.
  • Желтая карточка
    80'
    Кристанте на фланге уложил на газон Сальседо и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ибаньесу нужна помощь медиков. В матче снова небольшая пауза.
  • Фол, нарушение
    78'
    Эйссерик в чужой штрафной площади сбил Ибаньеса.
  • 77'
    Спинаццола слева навесил на дальнюю штангу, где Эмперер опередил Дзаппакосту и выбил мяч головой во фланг.
  • Опасный момент
    76'
    Колапрв вывел справа к воротам Джеко, который с двенадцати метров мощнейшим ударом послал мяч рядом с ближней штангой.
  • Травма, повреждение
    75'
    Эмпереуру медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    74'
    Дзаньоло на чужой половине поля попал ногой в лицо Эмпереуру. Жёлтая карточка полузащитнику "Ромы".
  • Угловой
    73'
    Верету исполнил подачу от углового флага. Защитники "Вероны" выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    72'
    Манчини перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, справа приблизился к воротам и пробил в ближний угол. Сильвестри мяч отбил.
  • Желтая карточка
    71'
    Пессина в центральном круге ударил локтем в лицо Коларова, за что и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Ромы": вместо Бпуно Переса на поле вышел Давиде Дзаппакоста.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Николо Дзаньоло.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Ромы": вместо Амаду Диавара на поле вышел Бриан Кристанте.
  • Угловой
    67'
    Пеллегрини исполнил угловой удар. Гости  вынесли мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    66'
    Пеллегрини справа обыграл Сильвестри и покатил мяч на Мхитаряна. Удар Генриха по пустым воротам успел заблокировать Эмпереур.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Вероны": вместо Маттиа Цаканьи на поле вышел Эдди Сальседо.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Вероны": вместо Валерио Верре на поле вышел Валентин Эйссерик.
  • Желтая карточка
    63'
    Манчини в центре поля за отмашку против Цаканьи получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    62'
    Димарко слева забежал в офсайд.
  • 60'
    Бруно Перес по правому флангу пас вперёд на Джеко сделал слишком сильно.
  • Офсайд
    59'
    Пессина забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    58'
    Бруно Перес справа откатил мяч на Джеко, который с двенадцати метров пробил чуть выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    56'
    Ибаньес у центрального круга толкнул в спину Верре.
  • Угловой
    54'
    Ещё один угловой удар исполнил Димарко. Джеко у своих ворот сыграл уверенно и мяч выбил.
  • Угловой
    53'
    Димарко от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёров не было.
  • 52'
    "Верона" и после перерыва подолгу контролирует мяч на чужой половине поля.
  • Офсайд
    51'
    Лазович справа оказался в офсайде.
  • 50'
    Пау Лопес вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса Фараони вперёд.
  • Угловой
    49'
    Спинаццола от углового флага навесил к воротам. Гости смогли выбить мяч из штрафной площади.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ПЕССИНА!!! Велозу слева отправил вперёд Цаканьи. Маттиа прострелил к воротам, где Пессина пяткой переправил мяч в сетку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Риме!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Рома" - "Верона" - 2:0.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ДЖЕКО!!! Спинаццола слева навесил на Джеко, который головой вколотил мяч в сетку с семи метров.
  • 45'
    Мхитарян с тридцати трёх метров пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мхитарян в центральном круге зацепил ногу Фараони.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Мареска в первом тайме.
  • 44'
    Пеллегрини справа приблизился к штрафной площади, откуда соперники  не дали сделать Лоренцо заброс к воротам на Джеко.
  • 43'
    Пеллегрини справа отправил в прорыв Бруно Переса, чей прострел к воротам заблокировал Димарко.
  • 42'
    Пеллегрини слева подошёл к штрафной площади и попытался сделать пас в цент на Мхитаряна, но попал мячом в соперника.
  • Травма, повреждение
    41'
    Ибаньес на газоне. Теперь защитнику "Ромы" требуется помощь медиков.
  • 40'
    Лазович справа из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам, но попал в Ибаньеса.
  • 39'
    Цаканьи слева в штрафной площади пытался заработать пенальти, но арбитр решил не давать жёлтую карточку за симуляцию, которую нападающий "Вероны" больше заслуживал.
  • 38'
    Удар Спинаццолы слева с двадцати метров заблокировал Фараони.
  • 37'
    Димарко слева из пределов штрафной площади пробил точно в Пау Лопеса.
  • 36'
    Эмпереур по правому флангу сделал неудачный заброс на ход Лазовичу. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 35'
    Подача Димарко слева к воротам заблокирована Ибаньесом.
  • Травма, повреждение
    33'
    Коларов неудачно приземлился после верховой борьбы с Пессиной. Проблемы с левой ногой у Александара.
  • 32'
    Велозу слева навесил на Пессину, который не достал мяч головой перед воротами.
  • 31'
    "Верона" продолжает наращивать преимущество по владению мячом. Обостряющие передачи вперёд у гостей не проходят.
  • Штанга
    30'
    Великолепный проход вперёд со смещением влево совершил Мхитарян. С восьми метров Генрих пробил в ближнюю штангу.
  • 29'
    Игра рукой у Джеко признана неумышленной.
  • Видеоповтор
    28'
    Джеко в своей штрафной площади получил мячом по рукам. Арбитры просматривают момент на предмет пенальти.
  • Угловой
    27'
    Лазович от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Коларов всех опередил и мяч выбил.
  • Травма, повреждение
    26'
    Бруно Перес лежит на газоне и держится за голову. Медики выясняют состояние игрока "Ромы".
  • 25'
    "Верона" старается подолгу контроллировать мяч на чужой половине поля. Гости постоянно стараются играть с обострениями.
  • 24'
    Велозу с двадцати двух метров с рикошетом пробил в правый угол. Пау Лопес прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 23'
    Гюнтер на правом фланге прошёл двух соперников, но наперерез бросился Коларов и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 22'
    Удар Бруно Переса справа из пределов штрафной площади заблокировали защитники "Вероны".
  • 21'
    Пеллегрини слева сделал мягкий заброс точно в руки Сильвестри.
  • Замена
    20'
    Замена в составе "Вероны": вместо Мараша Кумбулла на поле вышел Федерико Димарко.
  • Травма, повреждение
    19'
    Кумбулла сидит на газоне. Проблемы с правым бедром у защитника "Вероны".
  • Угловой
    18'
    Лазович подачу от углового флага исполнил слишком сильно. Никто мяч в штрафной площади достать не смог.
  • 17'
    "Верона" хорошо комбинирует на чужой половине поля. Заработали гости уже третий угловой удар.
  • Фол, нарушение
    16'
    Джеко в чужой штрафной площади зацепил ногу Кумбулла.
  • Угловой
    15'
    Сильвестри выбил мяч на Верету после подачи Мхитаряна от углового флага. Жордан с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • 14'
    Удар Спинаццолы с линии штрафной площади успел заблокировать Гюнтер.
  • Угловой
    13'
    Лазович от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда Пессина пробил головой рядом с крестовиной.
  • Угловой
    12'
    Велозу от углового флага навесил к ближней штанге, где защитники "Ромы" в верховой борьбе сыграли удачно.
  • Пенальти
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВЕРЕТУ!!! Верету с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол, а Сильвестри прыгнул в другую сторону.
  • Желтая карточка
    10'
    Арбитр показал Юричу жёлтую карточку. Тренер "Вероны" должен вести себя корректнее.
  • Желтая карточка
    9'
    Жёлтая карточка Эмпереуру!
  • Пенальти!
    9'
    Эмпереур в штрафной площади сбил Пеллегрини. Пенальти!
  • Опасный момент
    8'
    Партнёры вывели Цаканиьи по центру один на один с голкипером, но Пау Лопес бросился в ноги нападающему "Ромы" и выбил мяч.
  • Офсайд
    7'
    Пессина на правом фланге забрался в офсайд.
  • Угловой
    6'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен на Мхитаряна. Следует пас налево на Джеко. Эдин навесил к воротам, где после скидки партнёра Манчини с семи метров пробил ногой выше ворот.
  • 5'
    Велозу справа со штрафного навесил к воротам, но защитники "Ромы" вверху соперникам сыграть не дали.
  • Фол, нарушение
    4'
    Манчини на фланге сбил Гюнтера.
  • 3'
    Верету справа убежал вперёд, но пас в центр штрафной площади на Джеко сделал чуть слабо.
  • 2'
    "Рома" играет в тёмно-синей форме, "Верона" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 33 тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Верона». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 151
    Рома 96.7% (146)
    X 2.6% (4)
    Верона 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рома 2:1 Верона

Исход игры
Рома
96.7% (146)
Ничья
2.6% (4)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
57.75% (82)
Нет
42.25% (60)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.7% (69)
2:0 Рома
30.5% (46)
1:0 Рома
7.3% (11)
3:1 Рома
5.3% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:0 Рома
2% (3)
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