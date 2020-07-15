Дзаньоло сделал неудачный пас вперёд по левому флангу на ход Мхитаряну.

Следующий угловой удар Спинаццола также разыграл с партнёрами. Навес к воротам у хозяев так и не прошёл.

Замена в составе "Ромы": вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Диего Перотти.

Навес Димарко слева в штрафную площадь нацеленным не получился.

Второй тайм в Риме!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ПЕССИНА!!! Велозу слева отправил вперёд Цаканьи. Маттиа прострелил к воротам, где Пессина пяткой переправил мяч в сетку.

Спинаццола от углового флага навесил к воротам. Гости смогли выбить мяч из штрафной площади.

Пау Лопес вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса Фараони вперёд.

"Верона" и после перерыва подолгу контролирует мяч на чужой половине поля.

Димарко от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёров не было.

Ещё один угловой удар исполнил Димарко. Джеко у своих ворот сыграл уверенно и мяч выбил.

Ибаньес у центрального круга толкнул в спину Верре.

Бруно Перес справа откатил мяч на Джеко, который с двенадцати метров пробил чуть выше перекладины.

Бруно Перес по правому флангу пас вперёд на Джеко сделал слишком сильно.

Манчини в центре поля за отмашку против Цаканьи получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Вероны": вместо Валерио Верре на поле вышел Валентин Эйссерик.

Замена в составе "Вероны": вместо Маттиа Цаканьи на поле вышел Эдди Сальседо.

Пеллегрини справа обыграл Сильвестри и покатил мяч на Мхитаряна. Удар Генриха по пустым воротам успел заблокировать Эмпереур.

Замена в составе "Ромы": вместо Амаду Диавара на поле вышел Бриан Кристанте.

Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Николо Дзаньоло.

Замена в составе "Ромы": вместо Бпуно Переса на поле вышел Давиде Дзаппакоста.

Пессина в центральном круге ударил локтем в лицо Коларова, за что и получил жёлтую карточку.

Манчини перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, справа приблизился к воротам и пробил в ближний угол. Сильвестри мяч отбил.

Верету исполнил подачу от углового флага. Защитники "Вероны" выбили мяч к центральному кругу.

Дзаньоло на чужой половине поля попал ногой в лицо Эмпереуру. Жёлтая карточка полузащитнику "Ромы".

Колапрв вывел справа к воротам Джеко, который с двенадцати метров мощнейшим ударом послал мяч рядом с ближней штангой.

Спинаццола слева навесил на дальнюю штангу, где Эмперер опередил Дзаппакосту и выбил мяч головой во фланг.

Ибаньесу нужна помощь медиков. В матче снова небольшая пауза.

Кристанте на фланге уложил на газон Сальседо и получил жёлтую карточку.

Мхитарян после скидки Джеко слева ворвался в штрафную площадь и пробил рядом с ближней крестовиной.

Замена в составе "Вероны": вместо Софьяна Амрабата на поле вышел Мариуш Стемпиньски.

Замена в составе "Вероны": вместо Мигеля Велозу на поле вышел Эммануэль Агеманг-Баду.

Первый тайм

— Перерыв! "Рома" - "Верона" - 2:0.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ДЖЕКО!!! Спинаццола слева навесил на Джеко, который головой вколотил мяч в сетку с семи метров.

45' Мхитарян с тридцати трёх метров пробил намного выше ворот.

45' Мхитарян в центральном круге зацепил ногу Фараони.

45' 4 минуты добавил Мареска в первом тайме.

44' Пеллегрини справа приблизился к штрафной площади, откуда соперники не дали сделать Лоренцо заброс к воротам на Джеко.

43' Пеллегрини справа отправил в прорыв Бруно Переса, чей прострел к воротам заблокировал Димарко.

42' Пеллегрини слева подошёл к штрафной площади и попытался сделать пас в цент на Мхитаряна, но попал мячом в соперника.

41' Ибаньес на газоне. Теперь защитнику "Ромы" требуется помощь медиков.

40' Лазович справа из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам, но попал в Ибаньеса.

39' Цаканьи слева в штрафной площади пытался заработать пенальти, но арбитр решил не давать жёлтую карточку за симуляцию, которую нападающий "Вероны" больше заслуживал.

38' Удар Спинаццолы слева с двадцати метров заблокировал Фараони.

37' Димарко слева из пределов штрафной площади пробил точно в Пау Лопеса.

36' Эмпереур по правому флангу сделал неудачный заброс на ход Лазовичу. Мяч улетел за боковую линию поля.

35' Подача Димарко слева к воротам заблокирована Ибаньесом.

33' Коларов неудачно приземлился после верховой борьбы с Пессиной. Проблемы с левой ногой у Александара.

32' Велозу слева навесил на Пессину, который не достал мяч головой перед воротами.

31' "Верона" продолжает наращивать преимущество по владению мячом. Обостряющие передачи вперёд у гостей не проходят.

30' Великолепный проход вперёд со смещением влево совершил Мхитарян. С восьми метров Генрих пробил в ближнюю штангу.

29' Игра рукой у Джеко признана неумышленной.

28' Джеко в своей штрафной площади получил мячом по рукам. Арбитры просматривают момент на предмет пенальти.

27' Лазович от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Коларов всех опередил и мяч выбил.

26' Бруно Перес лежит на газоне и держится за голову. Медики выясняют состояние игрока "Ромы".

25' "Верона" старается подолгу контроллировать мяч на чужой половине поля. Гости постоянно стараются играть с обострениями.

24' Велозу с двадцати двух метров с рикошетом пробил в правый угол. Пау Лопес прыгнул к штанге и мяч поймал.

23' Гюнтер на правом фланге прошёл двух соперников, но наперерез бросился Коларов и выбил мяч за боковую линию поля.

22' Удар Бруно Переса справа из пределов штрафной площади заблокировали защитники "Вероны".

21' Пеллегрини слева сделал мягкий заброс точно в руки Сильвестри.

20' Замена в составе "Вероны": вместо Мараша Кумбулла на поле вышел Федерико Димарко.

19' Кумбулла сидит на газоне. Проблемы с правым бедром у защитника "Вероны".

18' Лазович подачу от углового флага исполнил слишком сильно. Никто мяч в штрафной площади достать не смог.

17' "Верона" хорошо комбинирует на чужой половине поля. Заработали гости уже третий угловой удар.

16' Джеко в чужой штрафной площади зацепил ногу Кумбулла.

15' Сильвестри выбил мяч на Верету после подачи Мхитаряна от углового флага. Жордан с дальней дистанции пробил выше ворот.

14' Удар Спинаццолы с линии штрафной площади успел заблокировать Гюнтер.

13' Лазович от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда Пессина пробил головой рядом с крестовиной.

12' Велозу от углового флага навесил к ближней штанге, где защитники "Ромы" в верховой борьбе сыграли удачно.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВЕРЕТУ!!! Верету с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол, а Сильвестри прыгнул в другую сторону.

10' Арбитр показал Юричу жёлтую карточку. Тренер "Вероны" должен вести себя корректнее.

9' Жёлтая карточка Эмпереуру!

9' Эмпереур в штрафной площади сбил Пеллегрини. Пенальти!

8' Партнёры вывели Цаканиьи по центру один на один с голкипером, но Пау Лопес бросился в ноги нападающему "Ромы" и выбил мяч.

7' Пессина на правом фланге забрался в офсайд.

6' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Мяч вынесен на Мхитаряна. Следует пас налево на Джеко. Эдин навесил к воротам, где после скидки партнёра Манчини с семи метров пробил ногой выше ворот.

5' Велозу справа со штрафного навесил к воротам, но защитники "Ромы" вверху соперникам сыграть не дали.

4' Манчини на фланге сбил Гюнтера.

3' Верету справа убежал вперёд, но пас в центр штрафной площади на Джеко сделал чуть слабо.

2' "Рома" играет в тёмно-синей форме, "Верона" - в жёлтой.