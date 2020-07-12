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Рома
 
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Стадион:
Верона

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Дзаньоло Николо 5 0.14
5. Клюйверт Джастин 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Калинич Никола 3 0.08
8. Юндер Дженгиз 3 0.08
9. Верету Жордан 3 (2) 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Манчини Джанлука 1 0.03
15. Перес Бруно 0 0
16. Перес Карлес 0 0
17. Пасторе Хавьер 0 0
18. Флоренци Алессандро 0 0
19. Спинаццола Леонардо 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 12 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 5 1
4. Клюйверт Джастин 5 1
5. Коларов Александар 6 0
6. Верету Жордан 6 0
7. Дзаньоло Николо 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Фасио Федерико 1 1
17. Жуан Жезус 2 0
18. Спинаццола Леонардо 2 0
19. Пау Лопес 2 0
20. Юндер Дженгиз 2 0
21. Вильяр Гонсало 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 9 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Гюнтер Корай 7 0
4. Давидович Павел 3 2
5. Фараони Марко 6 0
6. Велозу Мигель 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 9.26% (5) 18.52% (10) 12.96% (7) 25.93% (14) 24.07% (13) 9.26% (5)
 Верона 15.79% (6) 18.42% (7) 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе
Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома
Верона Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма
Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 1:3 Рома Серия A Верона 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A Рома 1:1 Верона Серия A
Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 32 15 7 10 52 - 43 52
7. Милан Заявка 32 14 8 10 45 - 41 50
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.


    • Прогнозы 45
    Рома 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Рома - Верона

    Исход игры
    Рома
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    42.2% (19)
    2:1 Рома
    28.9% (13)
    1:0 Рома
    6.7% (3)
    3:1 Рома
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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