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  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
6:2
Конец матча

Стадион:
Брешия
57
Спортьелло
Марко
4
Шутало
Бошко
3
Кальдара
Маттиа
19
Джимсити
Берат
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
5
Тамез
Адриен
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
12
Андреаччи
Лоренцо
29
Семприни
Алессандро
3
Матею
Алеш
14
Чансельор
Джон
19
Мангравити
Массимилиано
7
Шпалек
Николас
27
Дессена
Даниэле
24
Вивиани
Маттиа
31
Бьярнасон
Биркир
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
Аталанта
3-4-2-1
Брешия
4-4-2

Ход матча

2'
Пашалич Марио
(Малиновский Руслан)
1:0
8'
1:1
Торрегросса Эрнесто
25'
Де Рон Мартен
(Госенс Робин)
2:1
28'
Малиновский Руслан
(Кастань Тимоти)
3:1
30'
Сапата Дуван
(Госенс Робин)
4:1
46'
Колли Эбрима
Сапата Дуван
 
55'
Пашалич Марио
(Малиновский Руслан)
5:1
57'
 
Тонали Сандро
Вивиани Маттиа
58'
Пашалич Марио
(Колли Эбрима)
6:1
61'
 
Ндой Эмануэле
Торрегросса Эрнесто
67'
 
Айе Флориан
Доннарумма Альфредо
73'
Белланова Рауль
Кастань Тимоти
 
74'
Циборра Леннарт
Джимсити Берат
 
74'
Пикколи Роберто
Малиновский Руслан
 
80'
Росси Франческо
Спортьелло Марко
 
83'
6:2
Шпалек Николас
(Тонали Сандро)

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 17 (6) 0.46
2. Сапата Дуван 16 (1) 0.43
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 7 0.19
7. Гомес Алехандро 6 0.16
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Тонали Сандро 1 0.03
7. Ромуло Соуза 1 0.03
8. Бизоли Димитри 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Хатебур Ханс 9 0
3. Толой Рафаэл 8 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Кьяер Симон 3 0
10. Голлини Пьерлуиджи 3 0
11. Иличич Йосип 1 1
12. Гомес Алехандро 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Тонали Сандро 8 0
4. Балотелли Марио 6 1
5. Дессена Даниэле 5 1
6. Торрегросса Эрнесто 6 0
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 8.24% (7) 17.65% (15) 18.82% (16) 21.18% (18) 20% (17) 14.12% (12)
 Брешия 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия
Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брешия 0:3 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 32 15 7 10 52 - 43 52
7. Милан Заявка 32 14 8 10 45 - 41 50
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Аталанта 97.2% (139)
X 0.7% (1)
Брешия 2.1% (3)
0
выиграет Аталанта
должна победа после упущенной победы с юве
Vasilij #
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта 6:2 Брешия

Исход игры
Аталанта
97.2% (139)
Ничья
0.7% (1)
Брешия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
33.81% (47)
Нет
66.19% (92)
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1:2 Брешия
1.4% (2)
1:0 Аталанта
1.4% (2)
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