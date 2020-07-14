Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Эбрима Колли нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

44' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

44' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Андреаччи Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

43' Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Малиновский Руслан из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Брешия имеет хороший шанс забить.

40' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Брешия

39' Госенс Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Плохо сыграл Матею Алеш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Опасность! Малиновский Руслан из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Удар от ворот произведет Брешия

34' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

34' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

33' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Брешия

29' Фантастический гол, где все сам сделал Малиновский Руслан

28' Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!

28' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Отличный командный гол!

25' Г О О О О Л - Де Рон Мартен изменил счет на табло!

24' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Брешия

20' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Доннарумма Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матею Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Малиновский Руслан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Семприни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто забивает!

8' ШАНС! Торрегросса Эрнесто вышел один на один с голкипером...

7' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аталанта

6' Игрок из команды Брешия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

4' Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Пашалич Марио изменил счет на табло!

2' Аталанта имеет хороший шанс забить.

1' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аталанта начинает с центра поля