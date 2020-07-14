Аталанта
6:2
Конец матча
Стадион: Гевисс Стэдиум
Брешия
1:0
2' ГолПашалич Марио
1:1
8' ГолТоррегросса Эрнесто
2:1
25' ГолДе Рон Мартен
3:1
28' ГолМалиновский Руслан
4:1
30' ГолСапата Дуван
5:1
55' ГолПашалич Марио
6:1
58' ГолПашалич Марио
6:2
83' ГолШпалек Николас
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
8'
25'
2:1
28'
30'
4:1
55'
58'
6:1
83'
6:2
Статистика матча
-
6 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|17 (6)
|0.46
|2.
|Сапата Дуван
|16 (1)
|0.43
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|7
|0.19
|7.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|7.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|8.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|12.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|13.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|14.
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Хатебур Ханс
|9
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Кьяер Симон
|3
|0
|10.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|11.
|Иличич Йосип
|1
|1
|12.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Тонали Сандро
|8
|0
|4.
|Балотелли Марио
|6
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Шпалек Николас
|4
|0
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Папетти Андреа
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|8.24% (7)
|17.65% (15)
|18.82% (16)
|21.18% (18)
|20% (17)
|14.12% (12)
|Брешия
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия
Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|52 - 43
|52
|7.
|Милан
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 41
|50
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Аталанта 6:2 Брешия
Исход игры
Аталанта
97.2% (139)
Ничья
0.7% (1)
Брешия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
33.81% (47)
Нет
66.19% (92)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
30.1% (43)
3:0 Аталанта
25.2% (36)
3:1 Аталанта
18.2% (26)
2:1 Аталанта
7.7% (11)
4:0 Аталанта
7% (10)
4:1 Аталанта
4.2% (6)
1:2 Брешия
1.4% (2)
1:0 Аталанта
1.4% (2)
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