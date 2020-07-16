СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Паоло Мацца
Интер Милан
25
Летица
Карло
26
Сала
Джакопо
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|7.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|8.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|9.
|Дабо Брайан
|0
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|20 (5)
|0.54
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|4
|0.11
|4.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|5.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|6.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|7.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|8.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|9.
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.05
|10.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|11.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|13.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|14.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|6
|0
|8.
|Фелипе Диас
|5
|0
|9.
|Петанья Андреа
|5
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|4
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|14.
|Дабо Брайан
|2
|0
|15.
|Бериша Этрит
|2
|0
|16.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|18.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|19.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|20.
|Сала Джакопо
|1
|0
|21.
|Черри Альберто
|1
|0
|22.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|23.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|24.
|Янкович Марко
|1
|0
|25.
|Летица Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|7
|1
|4.
|Барелла Николо
|8
|0
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Берни Томмазо
|0
|1
|19.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|20.
|Янг Эшли
|1
|0
|21.
|Мозес Виктор
|1
|0
|22.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|23.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|24.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|25.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|Интер Милан
|10.77% (7)
|20% (13)
|20% (13)
|15.38% (10)
|21.54% (14)
|12.31% (8)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|68 - 34
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|33
|5
|5
|23
|23 - 58
|20
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Интер Милан
Исход игры
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
3.4% (5)
Интер Милан
96% (143)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
57.66% (79)
Нет
42.34% (58)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
34.9% (52)
0:2 Интер Милан
28.9% (43)
1:3 Интер Милан
10.7% (16)
0:3 Интер Милан
5.4% (8)
0:1 Интер Милан
4% (6)
1:4 Интер Милан
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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