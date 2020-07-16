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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Интер Милан
0' 22'
25
Летица
Карло
26
Сала
Джакопо
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
13
Реца
Аркадиуш
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
6
Вальдифиори
Мирко
11
Мурджа
Алессандро
32
Черри
Альберто
37
Петанья
Андреа
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
13
Раноккия
Андреа
87
Кандрева
Антонио
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
34
Бираги
Кристиано
24
Эриксен
Кристиан
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
СПАЛ 2013
4-4-2
Интер Милан
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 4 0.11
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Янг Эшли 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Куртич Ясмин 6 0
8. Фелипе Диас 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 3 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фарес Мохамед 1 0
23. Реца Аркадиуш 1 0
24. Янкович Марко 1 0
25. Летица Карло 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 7 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Янг Эшли 1 0
21. Мозес Виктор 1 0
22. Асамоа Квадво 1 0
23. Раноккия Андреа 1 0
24. Бираги Кристиано 1 0
25. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)
 Интер Милан 10.77% (7) 20% (13) 20% (13) 15.38% (10) 21.54% (14) 12.31% (8)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Серия A Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан Серия A СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан 0:0 Заявка 33 20 9 4 68 - 34 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 33 5 5 23 23 - 58 20
  • Первый тайм
  • Угловой
    24'
    Эриксен с углового в очередной раз закрутил мяч к левому углу вратарской, игроки СПАЛа сразу же выбили его за пределы штрафной площади. 
  • 23'
    Кандрева с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес головой пробил по воротам, мяч попал в Сала и ушёл на угловой. 
  • Штанга
    22'
    Стрефецца вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Габриэль выполнил передачу на Петанью, Андреа в борьбе со Шкриньяром развернулся и уже в падении пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Мартинес на своей половине поля нарушил правила против Дабо. СПАЛ достаточно быстро разыграл мяч, но без продвижения вперёд. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Вальдифиори в центре поля огрел по ногам Санчеса. Алексис был очень сильно недоволен, что Антонио Джуа не показал карточку игроку СПАЛа. 
  • 19'
    Эриксен вошёл в штрафную площадь и с правого её угла выполнил подачу к левому углу вратарской, Гальярдини головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Летица. 
  • Угловой
    18'
    Игроки "Интера" вновь решили разыграть угловой, но на этот раз совсем ничего интересного гости придумать не смогли. 
  • 17'
    Эриксен со стандарта с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Дабо в борьбе с игроками "Интера" вновь головой выбил мяч на угловой. 
  • 16'
    Санчес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Сала не смог головой пробить по воротам. 
  • 15'
    Эриксен попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Вальдифиори Кристиан потерял мяч. 
  • 14'
    Гальярдини при попытке обработать верховой мяч слишком сильно пробросил его себе на ход, очередной аут нас ждёт. 
  • 13'
    Стрефецца выполнил слишком сильную передачу на ход Петанье к линии штрафной площади, Бираги оказался первым на мяче. 
  • 12'
    Бираги попытался пройти вперёд по левому флангу, но теперь игрока "Интера" накрыл Сала, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Санчес перестарался в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади СПАЛа, правила были нарушены против Сала. 
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот СПАЛа. Санчес выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Стрефецца в центре поля грубо сыграл против Бастони. Антони Джуа решил пока обойтись без жёлтой карточки. 
  • 8'
    Бираги выполнил передачу на ход Эриксену по левому флангу, Бонифаци оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Петанья в центре поля нарушил правила против Бастони. Игроки "Интера" на этот раз достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Штанга
    6'
    Брозович пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в "штангу" и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    5'
    Эриксен с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз игроки СПАЛа очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Судья
    4'
    Казалось, что в борьбе за мяч Лаутаро Мартинес нарушал правила против Дабо, но Антонио Джуа оставил эпизод без внимания. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот СПАЛа. Санчес выполнил подачу к левому углу вратарской, Гальярдини головой сбросил мяч к правой штанге, Дабо в борьбе с Мартинесом головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Вальдифиори в центре поля нарушил правила против Санчеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интеру" обязательно нужно набирать три очка в Ферраре, СПАЛ уже вылетает в Серию В, но против гранда искать мотивацию не нужно, а поэтому команда Луиджи Ди Бьяджо наверняка попытается дать бой миланскому клубу. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Интер Милан

Исход игры
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
3.4% (5)
Интер Милан
96% (143)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
57.66% (79)
Нет
42.34% (58)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
34.9% (52)
0:2 Интер Милан
28.9% (43)
1:3 Интер Милан
10.7% (16)
0:3 Интер Милан
5.4% (8)
0:1 Интер Милан
4% (6)
1:4 Интер Милан
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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