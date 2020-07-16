Вальдифиори в центре поля огрел по ногам Санчеса. Алексис был очень сильно недоволен, что Антонио Джуа не показал карточку игроку СПАЛа.

Мартинес на своей половине поля нарушил правила против Дабо. СПАЛ достаточно быстро разыграл мяч, но без продвижения вперёд.

Стрефецца вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Габриэль выполнил передачу на Петанью, Андреа в борьбе со Шкриньяром развернулся и уже в падении пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину.

Кандрева с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес головой пробил по воротам, мяч попал в Сала и ушёл на угловой.

Эриксен с углового в очередной раз закрутил мяч к левому углу вратарской, игроки СПАЛа сразу же выбили его за пределы штрафной площади.

19' Эриксен вошёл в штрафную площадь и с правого её угла выполнил подачу к левому углу вратарской, Гальярдини головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Летица.

18' Игроки "Интера" вновь решили разыграть угловой, но на этот раз совсем ничего интересного гости придумать не смогли.

17' Эриксен со стандарта с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Дабо в борьбе с игроками "Интера" вновь головой выбил мяч на угловой.

16' Санчес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Сала не смог головой пробить по воротам.

15' Эриксен попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Вальдифиори Кристиан потерял мяч.

14' Гальярдини при попытке обработать верховой мяч слишком сильно пробросил его себе на ход, очередной аут нас ждёт.

13' Стрефецца выполнил слишком сильную передачу на ход Петанье к линии штрафной площади, Бираги оказался первым на мяче.

12' Бираги попытался пройти вперёд по левому флангу, но теперь игрока "Интера" накрыл Сала, который выбил мяч в аут.

11' Санчес перестарался в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади СПАЛа, правила были нарушены против Сала.

10' Угловой у ворот СПАЛа. Санчес выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

9' Стрефецца в центре поля грубо сыграл против Бастони. Антони Джуа решил пока обойтись без жёлтой карточки.

8' Бираги выполнил передачу на ход Эриксену по левому флангу, Бонифаци оказался первым на мяче и выбил его в аут.

7' Петанья в центре поля нарушил правила против Бастони. Игроки "Интера" на этот раз достаточно быстро разыграли стандарт.

6' Брозович пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в "штангу" и ушёл за лицевую линию поля.

5' Эриксен с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз игроки СПАЛа очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

4' Казалось, что в борьбе за мяч Лаутаро Мартинес нарушал правила против Дабо, но Антонио Джуа оставил эпизод без внимания.

3' Угловой у ворот СПАЛа. Санчес выполнил подачу к левому углу вратарской, Гальярдини головой сбросил мяч к правой штанге, Дабо в борьбе с Мартинесом головой выбил мяч на повторный корнер.

2' Вальдифиори в центре поля нарушил правила против Санчеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.