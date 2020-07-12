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СПАЛ 2013
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 4 0.11
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Янг Эшли 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Куртич Ясмин 6 0
8. Фелипе Диас 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 3 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фарес Мохамед 1 0
23. Реца Аркадиуш 1 0
24. Янкович Марко 1 0
25. Летица Карло 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 7 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Янг Эшли 1 0
21. Мозес Виктор 1 0
22. Асамоа Квадво 1 0
23. Раноккия Андреа 1 0
24. Бираги Кристиано 1 0
25. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)
 Интер Милан 10.77% (7) 20% (13) 20% (13) 15.38% (10) 21.54% (14) 12.31% (8)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан
Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Серия A Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан Серия A СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
4. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 32 15 7 10 52 - 43 52
7. Милан Заявка 32 14 8 10 45 - 41 50
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.


    • Прогнозы 54
    СПАЛ 2013 1.9% (1)
    X 7.4% (4)
    Интер Милан 90.7% (49)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Интер Милан

    Исход игры
    СПАЛ 2013
    1.9% (1)
    Ничья
    7.4% (4)
    Интер Милан
    90.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    40.7% (22)
    0:2 Интер Милан
    22.2% (12)
    0:1 Интер Милан
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    0:3 Интер Милан
    3.7% (2)
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