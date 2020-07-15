Сассуоло
3:3
Второй тайм: 90'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Ювентус
0:1
6' ГолДанило Луис
0:2
12' ГолИгуаин Гонсало
1:2
29' ГолДжуричич Филип
43' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
45' Желтая карточкаБернардески Федерико
2:2
51' ГолБерарди Доменико
53' Желтая карточкаКирьякопулос Гиоргус
3:2
54' ГолКапуто Франческо
58' Желтая карточкаБерарди Доменико
62' Желтая карточкаРоналду Криштиану
3:3
64' ГолАлекс Сандро
81' Желтая карточкаБонуччи Леонардо
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
0:1
12'
0:2
29'
51'
2:2
54'
58'
64'
75'
81'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|17 (1)
|0.46
|2.
|Берарди Доменико
|13 (2)
|0.35
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.14
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|28 (11)
|0.76
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|13.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|14.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|6
|0
|5.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|6.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|7.
|Джуричич Филип
|5
|0
|8.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|9.
|Берарди Доменико
|5
|0
|10.
|Бурабия Мехди
|4
|0
|11.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|12.
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|14.
|Капуто Франческо
|3
|0
|15.
|Дункан Альфред
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|9
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Бернардески Федерико
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|2
|1
|10.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|11.
|Хедира Сами
|3
|0
|12.
|Алекс Сандро
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|7.27% (4)
|18.18% (10)
|20% (11)
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|12.73% (7)
|Ювентус
|8.47% (5)
|15.25% (9)
|18.64% (11)
|22.03% (13)
|20.34% (12)
|15.25% (9)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|3:3 Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|2:1 Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|3:3 Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|1:2 Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|3:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|1:3 Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Ювентус
Исход игры
Сассуоло
3.3% (5)
Ничья
10.5% (16)
Ювентус
86.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (99)
Меньше
30.77% (44)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.1% (61)
0:1 Ювентус
12.5% (19)
1:3 Ювентус
11.8% (18)
0:2 Ювентус
9.9% (15)
1:1 Ничья
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:3 Ювентус
2.6% (4)
2:1 Сассуоло
2% (3)
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