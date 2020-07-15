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  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
3:3
Второй тайм: 90'

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
6' Гол
Данило Луис
0:2
12' Гол
Игуаин Гонсало
1:2
29' Гол
Джуричич Филип
43' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
45' Желтая карточка
Бернардески Федерико
2:2
51' Гол
Берарди Доменико
53' Желтая карточка
Кирьякопулос Гиоргус
3:2
54' Гол
Капуто Франческо
58' Желтая карточка
Берарди Доменико
62' Желтая карточка
Роналду Криштиану
3:3
64' Гол
Алекс Сандро
81' Желтая карточка
Бонуччи Леонардо
90'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргус
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
14
Матуиди
Блез
33
Бернардески
Федерико
21
Игуаин
Гонсало
7
Роналду
Криштиану
Сассуоло
4-2-3-1
Ювентус
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Данило Луис
(Пьянич Миралем)
12'
0:2
Игуаин Гонсало
(Пьянич Миралем)
29'
Джуричич Филип
(Капуто Франческо)
1:2
43'
Маньянелли Франческо
 
45'
 
Бернардески Федерико
46'
 
Ругани Даниэле
Кьеллини Джорджо
51'
Берарди Доменико
2:2
53'
Кирьякопулос Гиоргус
 
54'
Капуто Франческо
(Берарди Доменико)
3:2
57'
 
Дибала Пауло
Игуаин Гонсало
57'
 
Рабио Адриен
Пьянич Миралем
58'
Берарди Доменико
 
62'
 
Роналду Криштиану
62'
 
Коста Дуглас
Бернардески Федерико
64'
3:3
Алекс Сандро
(Бентанкур Родриго)
66'
Траоре Хамед
Джуричич Филип
 
67'
Бурабия Мехди
Маньянелли Франческо
 
75'
Марлон
Кирикеш Влад
 
81'
 
Бонуччи Леонардо
84'
 
Ремзи Аарон
Матуиди Блез
86'
Феррари Джанмарко
Берарди Доменико
 
86'
Распадори Джакомо
Бога Жереми
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 17 (1) 0.46
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 28 (11) 0.76
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 7 0.19
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Демирал Мерих 1 0.03
13. Кьеллини Джорджо 1 0.03
14. Рабио Адриен 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Маньянелли Франческо 5 0
9. Берарди Доменико 5 0
10. Бурабия Мехди 4 0
11. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
12. Феррари Джанмарко 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 9 0
2. Бентанкур Родриго 9 0
3. Пьянич Миралем 8 0
4. Куадрадо Хуан 5 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Бернардески Федерико 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 2 1
10. Роналду Криштиану 3 0
11. Хедира Сами 3 0
12. Алекс Сандро 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.27% (4) 18.18% (10) 20% (11) 14.55% (8) 27.27% (15) 12.73% (7)
 Ювентус 8.47% (5) 15.25% (9) 18.64% (11) 22.03% (13) 20.34% (12) 15.25% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 3:3 Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио 0:0 Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома 2:1 Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 3:3 Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона 1:2 Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина 3:1 Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 1:3 Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Второй тайм
  • Замена
    89'
    В составе "Сассуоло" произошла замена. Вместо Доменико Берарди на поле вышел Джанмарко Феррари. 
  • Замена
    88'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Блеза Матуиди на поле вышел Аарон Ремзи. 
  • Опасный момент
    87'
    Траоре отыгрался с Капуто, а затем Хамед из центра штрафной площади пробил по воротам, Щесны отбил мяч к левому углу штрафной площади, Бога оказался первым на подборе, Жереми пробил в правый угол ворот, но там уже оказался Сандро, который головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Коста на правом фланге на половине поля нарушил правила против Бога. Сам Жереми разыграл мяч с партнёрами по команде. 
  • Судья
    85'
    Роналду в борьбе с Марлоном оказался на газоне у штрафной площади "Сассуоло", Паоло Валери показал, что будет удар от ворот. 
  • Желтая карточка
    84'
    Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который находится на скамейке запасных, получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 83'
    Дибала пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 82'
    Роналду с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч попал в Кирьякопулоса. 
  • 81'
    Дибала пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бурабию, а затем его забрал в руки Консильи. 
  • Опасный момент
    80'
    Сандро с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Роналду в касание пробил в левый угол ворот, Консильи ногой отвёл угрозу от своих владений. 
  • 79'
    Бентанкур со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Сассуоло" выбили мяч не очень далеко от своих ворот, Матуиди в итоге пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Замена
    78'
    В составе "Сассуоло" произошла замена. Вместо Влада Кирикеша на поле вышел Марлон. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Кирьякопулос на правом фланге нарушил правила против Дибалы. "Ювентус" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Локателли в центре поля нарушил правила против Сандро. Игроки "Ювентуса" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 75'
    Данило с правого фланга попытался выполнить подачу к левому углу вратарской, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 74'
    Траоре после рывка по правому флангу выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Бога, Данило оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Угловой
    73'
    Коста с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Сассуоло" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • 72'
    Сандро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пелузо головой выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    71'
    И вторую замену подряд провели хозяева поля. Вместо Франческо Маньянелли на поле вышел Мехди Бурабия. 
  • Замена
    70'
    В составе "Сассуоло" произошла замена. Вместо Филипа Джуричича на поле вышел Хамед Траоре. 
  • Описание гола
    69'
    Г-О-О-О-Л! 3:3!!! Сандро!!! Бентанкур с углового выполнил подачу к ближней штанге, Сандро оторвался от игроков "Сассуоло" и головой отправил мяч в сетку. 
  • 68'
    Данило с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кирьякопулоса и ушёл на угловой. 
  • Замена
    67'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Федерико Бернардески на поле вышел Дуглас Коста. 
  • Желтая карточка
    66'
    Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Маньянелли. 
  • Опасный момент
    65'
    Ещё один голевой момент упустил "Ювентус". Дибала на этот раз выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, Роналду неудачно пробил в левый угол ворот, куда уже упал Консильи. 
  • Опасный момент
    64'
    Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Офсайд
    63'
    Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сразу несколько игроков "Ювентуса" забрались в офсайд. 
  • 62'
    Из-за перебора жёлтых карточек Доменико Берарди также вынужден будет пропустить следующий матч против "Кальяри". 
  • Желтая карточка
    61'
    Полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Дибалы. 
  • Замена
    60'
    Третью замену провёл Маурицио Сарри. Вместо Миралема Пьянича на поле вышел Адриен Рабио. 
  • Замена
    59'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Гонсало Игуаина на поле вышел Пауло Дибала. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Роналду попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Берарди Криштиану подыграл себе рукой, Паоло Валери дал свисток в пользу "Сассуоло". 
  • 57'
    "Сассуоло" выглядит прекрасно на своём поле, "Ювентус" же находится в очередной прострации. 
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-Л! 3:2!!! Капуто!!! Кирьякопулос попытался сместиться в центр с левого фланга, казалось, что Данило уже перехватил мяч, но затем его подхватил Капуто, который выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Берарди выдержал небольшую паузу и выполнил ответную передачу к левой штанге на Капуто, Щесны, Ругани и де Лихт не смогли перехватить мяч, а промахнуться Франческо уже не мог. 
  • Желтая карточка
    55'
    Фланговый защитник "Сассуоло" Гиоргус Кирьякопулос получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Бернардески. 
  • 54'
    Второй тайм для "Ювентуса" начинается также очень печально, такими темпами туринский клуб действительно потеряет очки. 
  • Описание гола
    53'
    Г-О-О-О-Л! 2:2!!! Берарди!!! Доменико Берарди со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел под самую штангу, Щесны не смог среагировать и даже прыгнуть. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Бентанкур нарушил правила против Капуто у своей штрафной площади. "Сассуоло" заработал опасный стандарт. 
  • 51'
    Из-за перебора жёлтых карточек капитан "Сассуоло" Франческо Маньянелли пропустит следующий матч против "Кальяри". 
  • 50'
    Пьянич со стандарта скатил мяч на Роналду, Криштиану в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Маньянелли. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Свободный удар назначается в ворота "Сассуоло"! Маньянелли выполнил передачу к левому углу вратарской, Кирикеш зачем-то оставил мяч Консильи, который взял его в руки. 
  • 48'
    Из-за перебора жёлтых карточек Федерико Бернардески пропустит следующий матч против "Лацио". 
  • Замена
    47'
    В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Джорджо Кьеллини на поле вышел Даниэле Ругани. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Сассуоло" и дальше столь активно давить на ворота "Ювентуса", если команда Роберто Де Дзерби будет столь же настырной, сегодня она может попробовать отобрать очки у туринского клуба. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Берарди пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, а затем Паоло Валери дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ювентус" на выезде переигрывает "Сассуоло" 2:1 за счёт быстрых голов. В целом же у команды Маурицио Сарри сегодня футбол получается достаточно нервным, в обороне есть немало проблем, де Лихта, который повредил плечо, Сарри менять не хочет, а у него также в итоге футбол далёк от высокого уровня в этот вечер. 
  • Угловой
    45'
    Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 45'
    Роналду, Игуаин и Бернардески сейчас разыграли неплохую комбинацию, которую ударом из центра штрафной площади завершал Криштиану, мяч попал в Кирикеша и ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    45'
    Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески в центре поля нарушил правила против Берарди, а затем Паоло Валери показал жёлтую карточку игроку гостей за неспортивное поведение. 
  • Судья
    45'
    Бернардески получил по ногам в центре поля от Берарди, Паоло Валери показал, что нужно играть дальше. 
  • 45'
    Бога с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Жереми сильно передержал мяч и в итоге его потерял. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Паоло Валери к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Роналду в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Маньянелли. 
  • 45'
    Данило со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мюлдюр решил не рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    44'
    Капитан "Сассуоло" Франческо Маньянелли получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Роналду. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Берарди в центре поля нарушил правила против Сандро. Вновь гости не стали торопиться с розыгрышем мяча. 
  • 42'
    Бога пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 41'
    Бога попытался сам войти в штрафную площадь с левого фланга, Жереми накрыл Данило, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Маньянелли в центре поля нарушил правила против Пьянича. "Ювентус" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Бога с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Джуричич в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 38'
    Бога получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем Жереми пробил в ближний угол ворот, мяч попал в де Лихта. 
  • 37'
    Данило с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Локателли в подкате принял удар на себя. 
  • Опасный момент
    36'
    Локателли выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Берарди принял мяч, выдержал паузу, а затем пробил в левый угол ворот, Щесны в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Вновь де Лихт сел на газон и держится за плечо, нужно Маурицио Сарри произвести замену и больше не мучить футболиста. 
  • 34'
    Берарди с правого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Доменико раскачал Кьеллини и пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 33'
    Берарди со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Пелузо в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сандро. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Данило на левом фланге нарушил правила против Кирьякопулоса. "Сассуоло" удалось заработать неплохой стандарт. 
  • 31'
    Возвращает "Сассуоло" интригу в наш матч, после двух быстрых забитых мячей "Ювентус" слишком рано успокоился, а в обороне у туринского клуба сегодня немало проблем. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Джуричич!!! Мюлдюр разогнал атаку своей команды через правый фланг, Мерт сместился в центр и выполнил не самую лучшую передачу к линии штрафной площади, но после рикошетов от Бентанкура и Сандро мяч всё же оказался в центре штрафной площади, Капуто выиграл борьбу и отдал точную передачу на Джуричича, который прекрасно пробил в правый угол ворот. 
  • Опасный момент
    29'
    Берарди здорово отыгрался с Капуто, а затем Доменико пробил по воротам из центра штрафной площади, Щесны вновь грамотно сократил дистанцию и бросившись в ноги сопернику спас свою команду. 
  • Судья
    28'
    Паоло Валери дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер. Де Лихт тем временем вернулся в игру, замену Маурицио Сарри пока не готовит. 
  • Опасный момент
    27'
    Мюлдюр сместился в центр с правого фланга, а затем Мерт пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Сандро и полетел под левый угол ворот, Щесны в прыжке спас свою команду в очень непростой ситуации. 
  • Угловой
    26'
    Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Де Лихт в борьбе с Капуто у своей штрафной площади повредил плечо, вышли на поле врачи "Ювентуса", пауза в игре. 
  • 24'
    Маньянелли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Пьянича и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    23'
    Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Сассуоло" на ход Игуаину, Консильи вышел за пределы штрафной, головой Андреа выбил мяч на правый фланг, где первым на подборе оказался Роналду, Криштиану решил пробить в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • 22'
    Мюлдюр попытался пройти вперёд по правому флангу, Мерт неплохо отыгрался с Джуричичем, но Сандро также грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Сассуоло". Пьянич выполнил подачу к ближней штанге, Пелузо головой выбил мяч в аут. 
  • Видеоповтор
    20'
    Паоло Валери послушал подсказку от судей из комнаты VAR, рассматривался эпизод с участием Кьеллини в борьбе с Кирьякопулосом, но в итоге судьи приняли решение, что защитник "Ювентуса" не играл рукой в своей штрафной площади. 
  • Угловой
    19'
    Берарди с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    18'
    Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Ювентуса", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • 17'
    Кирьякопулос при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Капуто, но пробить по воротам Гиоргусу защитники "Ювентуса" так и не дали. 
  • Опасный момент
    16'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на Капуто, Франческо обработал мяч, но Щесны успел сократить дистанцию и в итоге спасти свою команду после удара по воротам. 
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Игуаин!!! Пьянич из центра поля выполнил передачу на ход Игуаину к линии штрафной площади, Гонсало принял мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил под левый угол ворот, Консильи был бессилен. 
  • 14'
    Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Щесны был на месте. 
  • Угловой
    13'
    На этот раз Пьянич разыграл угловой с Бернардески, Федерико выполнил плохую подачу к правому углу вратарской, игроки "Сассуоло" перехватили мяч, а затем уже Пьяничу фолить на Бога, чтобы хозяева поля не провели контратаку. 
  • Угловой
    12'
    Пьянич с углового выполнил подачу к дальней штанге, Консильи сыграл на выходе и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 11'
    Роналду пробил по воротам со стандарта, мяч попал в Джуричича, который стоял в стенке, а затем ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Мюлдюр нарушил правила у своей штрафной площади против Бернардески. "Ювентус" заработал опасный стандарт. 
  • 9'
    Игуаин получил мяч в центре штрафной площади, а затем Гонсало пробил по воротам, мяч попал в Маньянелли. 
  • 8'
    Очень хорошее начало матча получается для "Ювентуса", сегодня туринский клуб сразу же начал играть с позиции силы, что даёт свои плоды. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Данило!!! Пьянич с углового выполнил передачу к линии штрафной площади, Данило в касание пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Консильи не увидел момент и в итоге не смог должным образом среагировать. 
  • Опасный момент
    6'
    Де Лихт под прессингом Локателли потерял мяч у своей штрафной площади, затем Мануэль отыгрался с Джуричичем и выполнил передачу в центр штрафной площади, Капуто принял мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    5'
    Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, де Лихт в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Пелузо. 
  • 4'
    Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кирикеша и ушёл на угловой. 
  • 3'
    Роналду обозначил прессинг Консильи у штрафной площади "Сассуоло", Андреа спокойно отдал передачу на левый фланг. 
  • 2'
    "Сассуоло" достаточно плотно играет в обороне, пока хозяева поля готовы поиграть вторым номером. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентус" может сделать очередной существенный шаг к чемпионству, но на выезде переиграть достаточно крепкий "Сассуоло" команде Маурицио Сарри будет достаточно непросто. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Ювентус

Исход игры
Сассуоло
3.3% (5)
Ничья
10.5% (16)
Ювентус
86.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (99)
Меньше
30.77% (44)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.1% (61)
0:1 Ювентус
12.5% (19)
1:3 Ювентус
11.8% (18)
0:2 Ювентус
9.9% (15)
1:1 Ничья
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:3 Ювентус
2.6% (4)
2:1 Сассуоло
2% (3)
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