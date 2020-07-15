Роналду в борьбе с Марлоном оказался на газоне у штрафной площади "Сассуоло", Паоло Валери показал, что будет удар от ворот.

Коста на правом фланге на половине поля нарушил правила против Бога. Сам Жереми разыграл мяч с партнёрами по команде.

Траоре отыгрался с Капуто, а затем Хамед из центра штрафной площади пробил по воротам, Щесны отбил мяч к левому углу штрафной площади, Бога оказался первым на подборе, Жереми пробил в правый угол ворот, но там уже оказался Сандро, который головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Сассуоло" и дальше столь активно давить на ворота "Ювентуса", если команда Роберто Де Дзерби будет столь же настырной, сегодня она может попробовать отобрать очки у туринского клуба.

В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Джорджо Кьеллини на поле вышел Даниэле Ругани.

Свободный удар назначается в ворота "Сассуоло"! Маньянелли выполнил передачу к левому углу вратарской, Кирикеш зачем-то оставил мяч Консильи, который взял его в руки.

Пьянич со стандарта скатил мяч на Роналду, Криштиану в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Маньянелли.

Бентанкур нарушил правила против Капуто у своей штрафной площади. "Сассуоло" заработал опасный стандарт.

Г-О-О-О-Л! 2:2!!! Берарди!!! Доменико Берарди со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел под самую штангу, Щесны не смог среагировать и даже прыгнуть.

Второй тайм для "Ювентуса" начинается также очень печально, такими темпами туринский клуб действительно потеряет очки.

Фланговый защитник "Сассуоло" Гиоргус Кирьякопулос получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Бернардески.

Г-О-О-О-Л! 3:2!!! Капуто!!! Кирьякопулос попытался сместиться в центр с левого фланга, казалось, что Данило уже перехватил мяч, но затем его подхватил Капуто, который выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Берарди выдержал небольшую паузу и выполнил ответную передачу к левой штанге на Капуто, Щесны, Ругани и де Лихт не смогли перехватить мяч, а промахнуться Франческо уже не мог.

"Сассуоло" выглядит прекрасно на своём поле, "Ювентус" же находится в очередной прострации.

Роналду попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Берарди Криштиану подыграл себе рукой, Паоло Валери дал свисток в пользу "Сассуоло".

Полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Дибалы.

Из-за перебора жёлтых карточек Доменико Берарди также вынужден будет пропустить следующий матч против "Кальяри".

Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сразу несколько игроков "Ювентуса" забрались в офсайд.

Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Ещё один голевой момент упустил "Ювентус". Дибала на этот раз выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, Роналду неудачно пробил в левый угол ворот, куда уже упал Консильи.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Маньянелли.

Данило с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кирьякопулоса и ушёл на угловой.

Г-О-О-О-Л! 3:3!!! Сандро!!! Бентанкур с углового выполнил подачу к ближней штанге, Сандро оторвался от игроков "Сассуоло" и головой отправил мяч в сетку.

Сандро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пелузо головой выбил мяч на угловой.

Коста с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Сассуоло" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот.

Траоре после рывка по правому флангу выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Бога, Данило оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Данило с правого фланга попытался выполнить подачу к левому углу вратарской, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

Бентанкур со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Сассуоло" выбили мяч не очень далеко от своих ворот, Матуиди в итоге пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Сандро с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Роналду в касание пробил в левый угол ворот, Консильи ногой отвёл угрозу от своих владений.

Дибала пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бурабию, а затем его забрал в руки Консильи.

Роналду с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам, мяч попал в Кирьякопулоса.

Дибала пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который находится на скамейке запасных, получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Первый тайм

— Берарди пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, а затем Паоло Валери дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ювентус" на выезде переигрывает "Сассуоло" 2:1 за счёт быстрых голов. В целом же у команды Маурицио Сарри сегодня футбол получается достаточно нервным, в обороне есть немало проблем, де Лихта, который повредил плечо, Сарри менять не хочет, а у него также в итоге футбол далёк от высокого уровня в этот вечер.

45' Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

45' Роналду, Игуаин и Бернардески сейчас разыграли неплохую комбинацию, которую ударом из центра штрафной площади завершал Криштиану, мяч попал в Кирикеша и ушёл на угловой.

45' Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески в центре поля нарушил правила против Берарди, а затем Паоло Валери показал жёлтую карточку игроку гостей за неспортивное поведение.

45' Бернардески получил по ногам в центре поля от Берарди, Паоло Валери показал, что нужно играть дальше.

45' Бога с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но затем Жереми сильно передержал мяч и в итоге его потерял.

45' Пять минут добавил Паоло Валери к основному времени первого тайма.

45' Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Роналду в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Маньянелли.

45' Данило со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мюлдюр решил не рисковать и выбил мяч на угловой.

44' Капитан "Сассуоло" Франческо Маньянелли получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Роналду.

43' Берарди в центре поля нарушил правила против Сандро. Вновь гости не стали торопиться с розыгрышем мяча.

42' Бога пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

41' Бога попытался сам войти в штрафную площадь с левого фланга, Жереми накрыл Данило, который выбил мяч в аут.

40' Маньянелли в центре поля нарушил правила против Пьянича. "Ювентус" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

39' Бога с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Джуричич в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.

38' Бога получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем Жереми пробил в ближний угол ворот, мяч попал в де Лихта.

37' Данило с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Локателли в подкате принял удар на себя.

36' Локателли выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Берарди принял мяч, выдержал паузу, а затем пробил в левый угол ворот, Щесны в прыжке намертво поймал мяч.

35' Вновь де Лихт сел на газон и держится за плечо, нужно Маурицио Сарри произвести замену и больше не мучить футболиста.

34' Берарди с правого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Доменико раскачал Кьеллини и пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

33' Берарди со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Пелузо в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сандро.

32' Данило на левом фланге нарушил правила против Кирьякопулоса. "Сассуоло" удалось заработать неплохой стандарт.

31' Возвращает "Сассуоло" интригу в наш матч, после двух быстрых забитых мячей "Ювентус" слишком рано успокоился, а в обороне у туринского клуба сегодня немало проблем.

30' Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Джуричич!!! Мюлдюр разогнал атаку своей команды через правый фланг, Мерт сместился в центр и выполнил не самую лучшую передачу к линии штрафной площади, но после рикошетов от Бентанкура и Сандро мяч всё же оказался в центре штрафной площади, Капуто выиграл борьбу и отдал точную передачу на Джуричича, который прекрасно пробил в правый угол ворот.

29' Берарди здорово отыгрался с Капуто, а затем Доменико пробил по воротам из центра штрафной площади, Щесны вновь грамотно сократил дистанцию и бросившись в ноги сопернику спас свою команду.

28' Паоло Валери дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер. Де Лихт тем временем вернулся в игру, замену Маурицио Сарри пока не готовит.

27' Мюлдюр сместился в центр с правого фланга, а затем Мерт пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Сандро и полетел под левый угол ворот, Щесны в прыжке спас свою команду в очень непростой ситуации.

26' Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

25' Де Лихт в борьбе с Капуто у своей штрафной площади повредил плечо, вышли на поле врачи "Ювентуса", пауза в игре.

24' Маньянелли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Пьянича и ушёл на угловой.

23' Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Сассуоло" на ход Игуаину, Консильи вышел за пределы штрафной, головой Андреа выбил мяч на правый фланг, где первым на подборе оказался Роналду, Криштиану решил пробить в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

22' Мюлдюр попытался пройти вперёд по правому флангу, Мерт неплохо отыгрался с Джуричичем, но Сандро также грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

21' Угловой у ворот "Сассуоло". Пьянич выполнил подачу к ближней штанге, Пелузо головой выбил мяч в аут.

20' Паоло Валери послушал подсказку от судей из комнаты VAR, рассматривался эпизод с участием Кьеллини в борьбе с Кирьякопулосом, но в итоге судьи приняли решение, что защитник "Ювентуса" не играл рукой в своей штрафной площади.

19' Берарди с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

18' Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Ювентуса", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

17' Кирьякопулос при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Капуто, но пробить по воротам Гиоргусу защитники "Ювентуса" так и не дали.

16' Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на Капуто, Франческо обработал мяч, но Щесны успел сократить дистанцию и в итоге спасти свою команду после удара по воротам.

15' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Игуаин!!! Пьянич из центра поля выполнил передачу на ход Игуаину к линии штрафной площади, Гонсало принял мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил под левый угол ворот, Консильи был бессилен.

14' Берарди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Щесны был на месте.

13' На этот раз Пьянич разыграл угловой с Бернардески, Федерико выполнил плохую подачу к правому углу вратарской, игроки "Сассуоло" перехватили мяч, а затем уже Пьяничу фолить на Бога, чтобы хозяева поля не провели контратаку.

12' Пьянич с углового выполнил подачу к дальней штанге, Консильи сыграл на выходе и выбил мяч на повторный корнер.

11' Роналду пробил по воротам со стандарта, мяч попал в Джуричича, который стоял в стенке, а затем ушёл на угловой.

10' Мюлдюр нарушил правила у своей штрафной площади против Бернардески. "Ювентус" заработал опасный стандарт.

9' Игуаин получил мяч в центре штрафной площади, а затем Гонсало пробил по воротам, мяч попал в Маньянелли.

8' Очень хорошее начало матча получается для "Ювентуса", сегодня туринский клуб сразу же начал играть с позиции силы, что даёт свои плоды.

7' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Данило!!! Пьянич с углового выполнил передачу к линии штрафной площади, Данило в касание пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Консильи не увидел момент и в итоге не смог должным образом среагировать.

6' Де Лихт под прессингом Локателли потерял мяч у своей штрафной площади, затем Мануэль отыгрался с Джуричичем и выполнил передачу в центр штрафной площади, Капуто принял мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Пьянич с углового выполнил подачу к линии вратарской, де Лихт в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Пелузо.

4' Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кирикеша и ушёл на угловой.

3' Роналду обозначил прессинг Консильи у штрафной площади "Сассуоло", Андреа спокойно отдал передачу на левый фланг.

2' "Сассуоло" достаточно плотно играет в обороне, пока хозяева поля готовы поиграть вторым номером.