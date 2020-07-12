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Сассуоло
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 16 (1) 0.43
2. Берарди Доменико 12 (2) 0.32
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 28 (11) 0.76
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Коста Дуглас 1 0.03
10. Демирал Мерих 1 0.03
11. Кьеллини Джорджо 1 0.03
12. Данило Луис 1 0.03
13. Рабио Адриен 1 0.03
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Алекс Сандро 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Бурабия Мехди 4 0
9. Маньянелли Франческо 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Феррари Джанмарко 4 0
12. Мюлдюр Мерт 4 0
13. Капуто Франческо 3 0
14. Дункан Альфред 3 0
15. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бентанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 8 0
3. Бонуччи Леонардо 8 0
4. Куадрадо Хуан 5 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Де Лихт Маттайс 5 0
8. Бернардески Федерико 4 0
9. Данило Луис 2 1
10. Хедира Сами 3 0
11. Алекс Сандро 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.27% (4) 18.18% (10) 20% (11) 14.55% (8) 27.27% (15) 12.73% (7)
 Ювентус 8.47% (5) 15.25% (9) 18.64% (11) 22.03% (13) 20.34% (12) 15.25% (9)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 32 15 7 10 52 - 43 52
7. Милан Заявка 32 14 8 10 45 - 41 50
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.


    • Прогнозы 44
    Сассуоло 0% (0)
    X 4.5% (2)
    Ювентус 95.5% (42)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус

    Исход игры
    Сассуоло
    0% (0)
    Ничья
    4.5% (2)
    Ювентус
    95.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    40.9% (18)
    0:2 Ювентус
    20.5% (9)
    0:1 Ювентус
    11.4% (5)
    1:3 Ювентус
    4.5% (2)
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