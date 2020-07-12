Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|16 (1)
|0.43
|2.
|Берарди Доменико
|12 (2)
|0.32
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|28 (11)
|0.76
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|6
|0.16
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|11.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|12.
|Данило Луис
|1
|0.03
|13.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Алекс Сандро
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|6
|0
|5.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|6.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|7.
|Джуричич Филип
|5
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|4
|0
|9.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|10.
|Берарди Доменико
|4
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|13.
|Капуто Франческо
|3
|0
|14.
|Дункан Альфред
|3
|0
|15.
|Кирьякопулос Гиоргус
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|8.
|Бернардески Федерико
|4
|0
|9.
|Данило Луис
|2
|1
|10.
|Хедира Сами
|3
|0
|11.
|Алекс Сандро
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|7.27% (4)
|18.18% (10)
|20% (11)
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|12.73% (7)
|Ювентус
|8.47% (5)
|15.25% (9)
|18.64% (11)
|22.03% (13)
|20.34% (12)
|15.25% (9)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус
Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|52 - 43
|52
|7.
|Милан
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 41
|50
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус
Исход игры
Сассуоло
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Ювентус
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.9% (18)
0:2 Ювентус
20.5% (9)
0:1 Ювентус
11.4% (5)
1:3 Ювентус
4.5% (2)
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