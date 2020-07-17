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  3. Италия
Юве Стабия
3:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
0:1
32' Гол
Джорджевич Филип
45' Желтая карточка
Гарритано Лука
62' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
0:2
73' Пенальти
Джорджевич Филип
1:2
76' Пенальти
Форте Франческо
2:2
82' Гол
Трост Магнус
83' Желтая карточка
Риччи Джакомо
3:2
85' Гол
Малламо Алессандро
88' Вторая желтая карточка
Ди Мариано Франческо
90' Желтая карточка
Джорджевич Филип
90' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
90'+10
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
24
Масталли
Алессандро
5
Кало
Джакомо
30
Малламо
Алессандро
8
Ди
Мариано
Франческо
32
Форте
Франческо
11
Бифулько
Альфредо
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
16
Гарритано
Лука
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
17
Джаккерини
Эммануэле
Юве Стабия
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

32'
0:1
Джорджевич Филип
36'
 
Сетер Дамир
Джаккерини Эммануэле
45'
 
Гарритано Лука
52'
Кальвано Симоне
Тонуччи Денис
 
53'
Риччи Джакомо
Масталли Алессандро
 
62'
Ди Мариано Франческо
 
64'
Росси Алессандро
Бифулько Альфредо
 
68'
 
Ди Ноя Джованни
Гарритано Лука
73'
0:2
Джорджевич Филип
76'
Форте Франческо
1:2
82'
Трост Магнус
2:2
83'
Риччи Джакомо
 
85'
Малламо Алессандро
(Форте Франческо)
3:2
87'
Аддэ Брайт
Малламо Алессандро
 
87'
 
Грубац Сергей
Сегре Джакопо
88'
Ди Мариано Франческо
 
90'
 
Джорджевич Филип
90'
 
Ди Ноя Джованни

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 17 (7) 0.46
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Аддэ Брайт 2 0.05
7. Малламо Алессандро 2 0.05
8. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
9. Элия Сальваторе 1 0.03
10. Трост Магнус 1 0.03
11. Тонуччи Денис 1 0.03
12. Кальвано Симоне 1 0.03
13. Медзавилла Адриано 1 0.03
14. Проведель Иван 1 0.03
15. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
16. Ицко Мариано 0 0
17. Витиелло Роберто 0 0
18. Мелара Фабрицио 0 0
19. Росси Алессандро 0 0
20. Риччи Джакомо 0 0
21. Карлини Массимилиано 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 8 (1) 0.22
2. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 4 0.11
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Пуччарелли Мануэль 3 0.08
7. Риджионе Микеле 2 0.05
8. Сетер Дамир 2 0.05
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Эспозито Сальваторе 1 0.03
11. Дикманн Лоренцо 1 0.03
12. Оби Джоэл 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 11 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 7 1
5. Канотто Луиджи 6 1
6. Тонуччи Денис 7 0
7. Фацио Паскуале 7 0
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Витиелло Роберто 5 0
12. Аддэ Брайт 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Ди Мариано Франческо 2 1
15. Руссо Данило 3 0
16. Элия Сальваторе 3 0
17. Бюхель Марсель 2 0
18. Росси Алессандро 2 0
19. Аллеви Николас 2 0
20. Бифулько Альфредо 2 0
21. Дель Соле Фердинандо 2 0
22. Брандуани Паоло 2 0
23. Медзавилла Адриано 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 9 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Сегре Джакопо 5 0
9. Леверб Максим 5 0
10. Джорджевич Филип 4 0
11. Фрей Николя 4 0
12. Ди Ноя Джованни 4 0
13. Родригес Алехандро 3 0
14. Виньято Эмануэль 3 0
15. Пина Нуну 1 1
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Цуэлли Эмануэле 2 0
19. Пуччарелли Мануэль 0 1
20. Бривио Давиде 1 0
21. Джаккерини Эммануэле 1 0
22. Коттали Маттео 1 0
23. Карамоко Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юве Стабия 17.95% (7) 20.51% (8) 2.56% (1) 10.26% (4) 23.08% (9) 25.64% (10)
 Кьево 17.5% (7) 12.5% (5) 17.5% (7) 20% (8) 17.5% (7) 15% (6)

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне
Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 2:3 Юве Стабия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно Заявка 35 5 6 24 29 - 59 21
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