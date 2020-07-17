Юве Стабия
3:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Кьево
0:1
32' ГолДжорджевич Филип
45' Желтая карточкаГарритано Лука
62' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
0:2
73' ПенальтиДжорджевич Филип
1:2
76' ПенальтиФорте Франческо
2:2
82' ГолТрост Магнус
83' Желтая карточкаРиччи Джакомо
3:2
85' ГолМалламо Алессандро
88' Вторая желтая карточкаДи Мариано Франческо
90' Желтая карточкаДжорджевич Филип
90' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
32'
0:1
45'
73'
0:2
76'
1:2
82'
2:2
83'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|17 (7)
|0.46
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Малламо Алессандро
|2
|0.05
|8.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|9.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Трост Магнус
|1
|0.03
|11.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|12.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|13.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|14.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|15.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Ицко Мариано
|0
|0
|17.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|18.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|19.
|Росси Алессандро
|0
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|21.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|8 (1)
|0.22
|2.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.14
|4.
|Виньято Эмануэль
|4
|0.11
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Пуччарелли Мануэль
|3
|0.08
|7.
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|8.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|13.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|14.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|15.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Цесар Боштян
|0
|0
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|11
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|7
|1
|5.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|12.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|1
|15.
|Руссо Данило
|3
|0
|16.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|17.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|18.
|Росси Алессандро
|2
|0
|19.
|Аллеви Николас
|2
|0
|20.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|21.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|22.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|23.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|9
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|8.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|9.
|Леверб Максим
|5
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|4
|0
|11.
|Фрей Николя
|4
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|4
|0
|13.
|Родригес Алехандро
|3
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|15.
|Пина Нуну
|1
|1
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|20.
|Бривио Давиде
|1
|0
|21.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|22.
|Коттали Маттео
|1
|0
|23.
|Карамоко Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юве Стабия
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|2.56% (1)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
|Кьево
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|20% (8)
|17.5% (7)
|15% (6)
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21