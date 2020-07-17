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  3. Италия
Беневенто
2:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Ливорно
0'
19' Желтая карточка
Импрота Риккардо
22' Желтая карточка
Морелли Габриэле
1:0
31' Гол
Сау Марко
57' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
1:1
57' Пенальти
Мендес Мурило
2:1
69' Гол
Сау Марко
74'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
35
Барба
Федерико
5
Кальдирола
Лука
2
Рилло
Франческо
28
Скьяттарелла
Паскуале
17
Басит
Абдалла
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
16
Импрота
Риккардо
32
Мончини
Габриэле
22
Риччи
Матео
II
42
Бобен
Матия
2
Мэри-Сент
Эндрю
26
Богдан
Лука
19
Морелли
Габриэле
21
Тровато
Маттиа
30
Leonardo
Bellandi
37
Авуа
Теофилус
17
Порчино
Антонио
18
Паллекки
Маттео
11
Мендес
Мурило
Беневенто
4-2-3-1
Ливорно
3-5-2

Ход матча

19'
Импрота Риккардо
 
22'
 
Морелли Габриэле
31'
Сау Марко
(Мончини Габриэле)
1:0
57'
Скьяттарелла Паскуале
 
57'
1:1
Мендес Мурило
62'
Ди Серио Джузеппе
Мончини Габриэле
 
62'
Тельо Андрес
Импрота Риккардо
 
69'
Сау Марко
(Маджио Кристиан)
2:1
70'
 
Hamza Haoudi
Тровато Маттиа
70'
 
Lorenzo Pecchia
Leonardo Bellandi
71'
Крагль Оливер
Рилло Франческо
 
71'
Пастина Кристиан
Инсинье Роберто
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 11 0.3
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 4 0.11
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 2 0.05
11. Арментерос Самуэль 2 0.05
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 2 0.05
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Коппола Алессандро 1 0.03
13. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
14. Порчино Антонио 0 0
15. Лучи Андреа 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Скьяттарелла Паскуале 9 0
3. Вольта Массимо 7 1
4. Кальдирола Лука 5 2
5. Хетемай Перпарим 7 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Импрота Риккардо 3 1
9. Тельо Андрес 3 1
10. Кода Массимо 4 0
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Дель Пинто Лоренцо 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0
19. Гьямфи Брайт 1 0
20. Басит Абдалла 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Морелли Габриэле 2 0
19. Авуа Теофилус 2 0
20. Паллекки Маттео 2 0
21. Коппола Алессандро 0 1
22. Сильвестре Матиас 1 0
23. Риццо Лука 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 21.57% (11)
 Ливорно 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 41.67% (10) 8.33% (2) 4.17% (1)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия
Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция
Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ливорно 0:2 Беневенто Серия B Ливорно 2:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Ливорно Серия B Беневенто 1:0 Ливорно Товарищеские матчи
Ливорно 2:1 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сау Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Морелли Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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