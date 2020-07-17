Беневенто
3:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Ливорно
19' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
22' Желтая карточкаМорелли Габриэле
1:0
31' ГолСау Марко
57' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
1:1
57' ПенальтиМендес Мурило
2:1
69' ГолСау Марко
3:1
90' ГолКрагль Оливер
25
Сау
Марко
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Hamza Haoudi
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
Ход матча
19'
22'
31'
1:0
57'
1:1
69'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|12
|0.32
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Крагль Оливер
|5
|0.14
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|11.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|16.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|3 (1)
|0.08
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|14.
|Порчино Антонио
|0
|0
|15.
|Лучи Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|0
|3.
|Вольта Массимо
|7
|1
|4.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|5.
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Импрота Риккардо
|3
|1
|9.
|Тельо Андрес
|3
|1
|10.
|Кода Массимо
|4
|0
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|19.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|20.
|Басит Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|17.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|18.
|Морелли Габриэле
|2
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|20.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|21.
|Коппола Алессандро
|0
|1
|22.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|23.
|Риццо Лука
|1
|0
|24.
|Феррари Франко
|1
|0
|25.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|26.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|27.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|16.98% (9)
|11.32% (6)
|20.75% (11)
|20.75% (11)
|Ливорно
|16% (4)
|24% (6)
|4% (1)
|44% (11)
|8% (2)
|4% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия
Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:1 Специя Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция
Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21