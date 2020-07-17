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  3. Италия
Пиза
2:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Трапани
0'
8' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
21' Желтая карточка
Сьега Николас
1:0
39' Гол
Видо Лука
42' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
50' Желтая карточка
Караччоло Антонио
53' Желтая карточка
Маркони Микеле
2:0
54' Гол
Лизи Франческо
55' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
2:1
57' Гол
Купиш Томаш
63' Вторая желтая карточка
Кулибали Мамаду
2:2
64' Гол
Пищек Филип
73' Желтая карточка
Москарделли Давиде
77'
1
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
21
Пинато
Марко
7
Сьега
Николас
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
12
Карнесекки
Марко
25
Форнасьер
Микеле
4
Пальяруло
Лука
6
Сконьямилло
Стефано
23
Купиш
Томаш
17
Луперини
Грегорио
5
Тогордо
Антони
10
Кулибали
Мамаду
18
Буонджорно
Алессандро
34
Дальмонте
Никола
26
Пищек
Филип
Пиза
4-3-1-2
Трапани
3-5-2

Ход матча

8'
 
Буонджорно Алессандро
21'
Сьега Николас
 
39'
Видо Лука
(Маркони Микеле)
1:0
42'
 
Кулибали Мамаду
46'
 
Колпани Андреа
Луперини Грегорио
50'
Караччоло Антонио
 
53'
Маркони Микеле
 
54'
Лизи Франческо
(Пинато Марко)
2:0
55'
 
Сконьямилло Стефано
57'
2:1
Купиш Томаш
(Колпани Андреа)
63'
 
Кулибали Мамаду
64'
2:2
Пищек Филип
(Дальмонте Никола)
66'
 
Грильо Фаусто
Буонджорно Алессандро
66'
 
Оджер Мозес
Тогордо Антони
71'
Москарделли Давиде
Лизи Франческо
 
71'
Гухер Роберт
Сьега Николас
 
73'
Москарделли Давиде
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 13 (2) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Гухер Роберт 1 0.03
9. Марин Мариус 1 0.03
10. Бенедетти Симоне 1 0.03
11. Белли Франческо 1 0.03
12. Фабро Микаэль 1 0.03
13. Соддимо Данило 1 0.03
14. Айя Рамзи 1 0.03
15. Де Витис Алессандро 1 0.03
16. Пизано Эрос 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Фелице Эвакуо 2 0.05
5. Москати Марко 2 0.05
6. Дальмонте Никола 2 0.05
7. Кулибали Мамаду 2 0.05
8. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
9. Пищек Филип 1 0.03
10. Нзола М'Бала 1 0.03
11. Купиш Томаш 1 0.03
12. Пальяруло Лука 1 0.03
13. Ферретти Даниэле 1 0.03
14. Дель Прете Лоренцо 0 0
15. Страндберг Стефан 0 0
16. Якимовски Никола 0 0
17. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 7 1
3. Биринделли Самуэле 7 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Де Витис Алессандро 7 0
7. Маркони Микеле 3 2
8. Айя Рамзи 6 0
9. Гухер Роберт 6 0
10. Пинато Марко 4 1
11. Лизи Франческо 5 0
12. Соддимо Данило 3 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Белли Франческо 2 1
15. Пизано Эрос 3 0
16. Ингроссо Джанмарко 2 0
17. Гори Стефано 2 0
18. Верна Лука 2 0
19. Москарделли Давиде 1 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 15 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Форнасьер Микеле 7 0
4. Грильо Фаусто 5 1
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Скалья Луиджи Альберто 4 0
13. Нзола М'Бала 2 1
14. Купиш Томаш 3 0
15. Оджер Мозес 3 0
16. Кулибали Мамаду 3 0
17. Пиррелло Роберто 1 1
18. Якимовски Никола 2 0
19. Москати Марко 2 0
20. Пищек Филип 2 0
21. Буонджорно Алессандро 2 0
22. Колпани Андреа 2 0
23. Фелице Эвакуо 1 0
24. Тулли Джакомо 1 0
25. Ферретти Даниэле 1 0
26. Дальмонте Никола 1 0
27. Дини Андреа 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15.79% (6) 13.16% (5) 26.32% (10) 21.05% (8) 10.53% (4) 13.16% (5)
 Трапани 2.63% (1) 21.05% (8) 31.58% (12) 7.89% (3) 23.68% (9) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза
Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани
Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Трапани 1:3 Пиза Серия B Трапани 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:0 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Сьега Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Буонджорно Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пиза 2:2 Трапани онлайн

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