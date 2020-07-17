Пиза
3:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Трапани
8' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
21' Желтая карточкаСьега Николас
1:0
39' ГолВидо Лука
42' Желтая карточкаКулибали Мамаду
50' Желтая карточкаКараччоло Антонио
53' Желтая карточкаМаркони Микеле
2:0
54' ГолЛизи Франческо
55' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
2:1
57' ГолКупиш Томаш
63' Вторая желтая карточкаКулибали Мамаду
2:2
64' ГолПищек Филип
73' Желтая карточкаМоскарделли Давиде
83' Желтая карточкаГухер Роберт
87' Желтая карточкаПинато Марко
88' Желтая карточкаЛизи Франческо
3:2
90' ГолМаркони Микеле
14
Марин
Мариус
21
Пинато
Марко
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
21'
39'
1:0
42'
53'
54'
2:0
57'
2:1
63'
64'
2:2
83'
87'
88'
90'
3:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 23
-
7 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|14 (2)
|0.38
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|4
|0.11
|4.
|Видо Лука
|3
|0.08
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|6.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|9.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|10.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|11.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|12.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|13.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|14.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|15.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|16.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|4.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.05
|6.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|7.
|Москати Марко
|2
|0.05
|8.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|9.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|10.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|11.
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|12.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|13.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|14.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|15.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|16.
|Якимовски Никола
|0
|0
|17.
|Корапи Франческо
|0
|0
|18.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Сьега Николас
|7
|1
|3.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Гухер Роберт
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Пинато Марко
|5
|1
|9.
|Маркони Микеле
|3
|2
|10.
|Айя Рамзи
|6
|0
|11.
|Лизи Франческо
|6
|0
|12.
|Соддимо Данило
|3
|1
|13.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Пизано Эрос
|3
|0
|16.
|Москарделли Давиде
|2
|0
|17.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|21.
|Варньер Марко
|1
|0
|22.
|Мерони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|15
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Тогордо Антони
|6
|0
|6.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|7.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|15.
|Купиш Томаш
|3
|0
|16.
|Оджер Мозес
|3
|0
|17.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|18.
|Якимовски Никола
|2
|0
|19.
|Москати Марко
|2
|0
|20.
|Пищек Филип
|2
|0
|21.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|22.
|Колпани Андреа
|2
|0
|23.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|24.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|25.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|26.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|27.
|Дини Андреа
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|15% (6)
|12.5% (5)
|27.5% (11)
|22.5% (9)
|10% (4)
|12.5% (5)
|Трапани
|2.5% (1)
|20% (8)
|30% (12)
|10% (4)
|25% (10)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза
Трапани Последние 20 матчей: + = -Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани
Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21