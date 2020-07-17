  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
3:2
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
8' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
21' Желтая карточка
Сьега Николас
1:0
39' Гол
Видо Лука
42' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
50' Желтая карточка
Караччоло Антонио
53' Желтая карточка
Маркони Микеле
2:0
54' Гол
Лизи Франческо
55' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
2:1
57' Гол
Купиш Томаш
63' Вторая желтая карточка
Кулибали Мамаду
2:2
64' Гол
Пищек Филип
73' Желтая карточка
Москарделли Давиде
83' Желтая карточка
Гухер Роберт
87' Желтая карточка
Пинато Марко
88' Желтая карточка
Лизи Франческо
3:2
90' Гол
Маркони Микеле
90'+6
1
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
21
Пинато
Марко
7
Сьега
Николас
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
12
Карнесекки
Марко
25
Форнасьер
Микеле
4
Пальяруло
Лука
6
Сконьямилло
Стефано
23
Купиш
Томаш
17
Луперини
Грегорио
5
Тогордо
Антони
10
Кулибали
Мамаду
18
Буонджорно
Алессандро
34
Дальмонте
Никола
26
Пищек
Филип
Пиза
4-3-1-2
Трапани
3-5-2

Ход матча

8'
 
Буонджорно Алессандро
21'
Сьега Николас
 
39'
Видо Лука
(Маркони Микеле)
1:0
42'
 
Кулибали Мамаду
46'
 
Колпани Андреа
Луперини Грегорио
50'
Караччоло Антонио
 
53'
Маркони Микеле
 
54'
Лизи Франческо
(Пинато Марко)
2:0
55'
 
Сконьямилло Стефано
57'
2:1
Купиш Томаш
(Колпани Андреа)
63'
 
Кулибали Мамаду
64'
2:2
Пищек Филип
(Дальмонте Никола)
66'
 
Грильо Фаусто
Буонджорно Алессандро
66'
 
Оджер Мозес
Тогордо Антони
71'
Москарделли Давиде
Биринделли Самуэле
 
71'
Гухер Роберт
Сьега Николас
 
73'
Москарделли Давиде
 
83'
Гухер Роберт
 
84'
Ингроссо Джанмарко
Варньер Марко
 
84'
Пизано Эрос
Де Витис Алессандро
 
87'
Пинато Марко
 
88'
Минессо Маттиа
Пинато Марко
 
88'
Лизи Франческо
 
90'
 
Фелице Эвакуо
Пищек Филип
90'
 
Пиррелло Роберто
Дальмонте Никола
90'
Маркони Микеле
(Пизано Эрос)
3:2

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 23
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 14 (2) 0.38
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 4 0.11
4. Видо Лука 3 0.08
5. Пинато Марко 2 0.05
6. Биринделли Самуэле 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Гухер Роберт 1 0.03
9. Марин Мариус 1 0.03
10. Бенедетти Симоне 1 0.03
11. Белли Франческо 1 0.03
12. Пизано Эрос 1 0.03
13. Фабро Микаэль 1 0.03
14. Соддимо Данило 1 0.03
15. Айя Рамзи 1 0.03
16. Де Витис Алессандро 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Дальмонте Никола 2 0.05
5. Пищек Филип 2 0.05
6. Фелице Эвакуо 2 0.05
7. Москати Марко 2 0.05
8. Кулибали Мамаду 2 0.05
9. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
10. Нзола М'Бала 1 0.03
11. Купиш Томаш 1 0.03
12. Пальяруло Лука 1 0.03
13. Ферретти Даниэле 1 0.03
14. Дель Прете Лоренцо 0 0
15. Страндберг Стефан 0 0
16. Якимовски Никола 0 0
17. Корапи Франческо 0 0
18. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Сьега Николас 7 1
3. Биринделли Самуэле 7 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Гухер Роберт 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Пинато Марко 5 1
9. Маркони Микеле 3 2
10. Айя Рамзи 6 0
11. Лизи Франческо 6 0
12. Соддимо Данило 3 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Белли Франческо 2 1
15. Пизано Эрос 3 0
16. Москарделли Давиде 2 0
17. Ингроссо Джанмарко 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 15 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Форнасьер Микеле 7 0
4. Грильо Фаусто 5 1
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Кулибали Мамаду 3 1
10. Страндберг Стефан 1 2
11. Бьябьяни Джонатан 4 0
12. Дель Прете Лоренцо 4 0
13. Скалья Луиджи Альберто 4 0
14. Нзола М'Бала 2 1
15. Купиш Томаш 3 0
16. Оджер Мозес 3 0
17. Пиррелло Роберто 1 1
18. Якимовски Никола 2 0
19. Москати Марко 2 0
20. Пищек Филип 2 0
21. Буонджорно Алессандро 2 0
22. Колпани Андреа 2 0
23. Фелице Эвакуо 1 0
24. Тулли Джакомо 1 0
25. Ферретти Даниэле 1 0
26. Дальмонте Никола 1 0
27. Дини Андреа 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15% (6) 12.5% (5) 27.5% (11) 22.5% (9) 10% (4) 12.5% (5)
 Трапани 2.5% (1) 20% (8) 30% (12) 10% (4) 25% (10) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза
Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Трапани Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:0 Беневенто Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани
Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Трапани 1:3 Пиза Серия B Трапани 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:0 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно Заявка 35 5 6 24 29 - 59 21
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Сьега Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Буонджорно Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пиза 3:2 Трапани онлайн

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