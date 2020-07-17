  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
2:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
1:0
3' Пенальти
Манкузо Леонардо
24' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
26' Желтая карточка
Скенетти Андреа
33' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
34' Желтая карточка
Маццители Лука
2:0
36' Гол
Журковски Шимон
2:1
44' Гол
Дези Якопо
2:2
51' Гол
Дези Якопо
66' Вторая желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
2:2
67' Не забитый пенальти
Манкосу Маттео
79'
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
10
Журковски
Шимон
38
Хендерсон
Лиам
16
Фраттези
Давиде
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
13
Контини
Никита
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
26
Дези
Якопо
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
9
Родригес
Алехандро
7
Де
Лука
Джузеппе
Эмполи
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

3'
Манкузо Леонардо
1:0
24'
 
Паолуччи Андреа
26'
 
Скенетти Андреа
33'
Фьямоцци Риккардо
 
34'
 
Маццители Лука
36'
Журковски Шимон
(Байрами Недим)
2:0
44'
2:1
Дези Якопо
(Сала Марко)
51'
2:2
Дези Якопо
(Маццители Лука)
58'
 
Манкосу Маттео
Родригес Алехандро
61'
 
Поли Фабрицио
Кьоза Марко
62'
 
Тоскано Марко
Паолуччи Андреа
64'
Штулац Лео
Журковски Шимон
 
66'
Фьямоцци Риккардо
 
67'
2:2
Манкосу Маттео
69'
Гаццола Марчелло
Фраттези Давиде
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 12 (2) 0.32
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Дези Якопо 4 0.11
4. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Тутино Дженнаро 3 0.08
7. Чичиретти Амато 3 (1) 0.08
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Журковски Шимон 1 0.03
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Морео Стефано 0 0
16. Весели Фредерик 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Маццители Лука 3 0.08
5. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
6. Пеллиццер Микеле 3 0.08
7. Эрамо Мирко 2 0.05
8. Де Лука Мануэль 2 0.05
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Дези Якопо 6 0
4. Хендерсон Лиам 5 0
5. Риччи Самуэле 5 0
6. Весели Фредерик 4 0
7. Майетта Доменико 4 0
8. Фраттези Давиде 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Фьямоцци Риккардо 3 0
12. Сьерральта Франсиско 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Журковски Шимон 2 0
19. Ла Мантия Андреа 1 0
20. Штулац Лео 1 0
21. Бриньоли Альберто 1 0
22. Николау Димитриос 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Байрами Недим 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 9 0
2. Маццители Лука 7 1
3. Копполаро Мауро 7 1
4. Де Лука Джузеппе 5 2
5. Пеллиццер Микеле 8 0
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 5 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 5 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Адорьян Кристиан 2 0
15. Криалезе Карло 2 0
16. Тоскано Марко 2 0
17. Куррарино Микеле 2 0
18. Крими Марко 0 1
19. Родригес Алехандро 1 0
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Де Лука Мануэль 1 0
22. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4)
 Виртус Энтелла 6.9% (2) 20.69% (6) 34.48% (10) 10.34% (3) 3.45% (1) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи
Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:3 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эмполи 2:2 Виртус Энтелла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный