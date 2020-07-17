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  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
2:4
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
1:0
3' Пенальти
Манкузо Леонардо
24' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
26' Желтая карточка
Скенетти Андреа
33' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
34' Желтая карточка
Маццители Лука
2:0
36' Гол
Журковски Шимон
2:1
44' Гол
Дези Якопо
2:2
51' Гол
Дези Якопо
66' Вторая желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
2:2
67' Не забитый пенальти
Манкосу Маттео
82' Красная карточка
Хендерсон Лиам
2:3
90' Гол
Манкосу Маттео
2:4
90' Гол
Скенетти Андреа
90'+10
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
10
Журковски
Шимон
38
Хендерсон
Лиам
16
Фраттези
Давиде
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
13
Контини
Никита
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
26
Дези
Якопо
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
9
Родригес
Алехандро
7
Де
Лука
Джузеппе
Эмполи
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

3'
Манкузо Леонардо
1:0
24'
 
Паолуччи Андреа
26'
 
Скенетти Андреа
33'
Фьямоцци Риккардо
 
34'
 
Маццители Лука
36'
Журковски Шимон
(Байрами Недим)
2:0
44'
2:1
Дези Якопо
(Сала Марко)
51'
2:2
Дези Якопо
(Маццители Лука)
58'
 
Манкосу Маттео
Родригес Алехандро
62'
 
Поли Фабрицио
Кьоза Марко
62'
 
Тоскано Марко
Паолуччи Андреа
65'
Штулац Лео
Журковски Шимон
 
66'
Фьямоцци Риккардо
 
67'
2:2
Манкосу Маттео
69'
Гаццола Марчелло
Фраттези Давиде
 
79'
 
Де Лука Мануэль
Де Лука Джузеппе
79'
 
Сеттембрини Андреа
Де Коль Филиппо
82'
Хендерсон Лиам
 
86'
Морео Стефано
Манкузо Леонардо
 
86'
Пинна Симоне
Чичиретти Амато
 
90'
2:3
Манкосу Маттео
(Дези Якопо)
90'
2:4
Скенетти Андреа
(Тоскано Марко)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 12 (2) 0.32
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Дези Якопо 4 0.11
4. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Тутино Дженнаро 3 0.08
7. Чичиретти Амато 3 (1) 0.08
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Журковски Шимон 1 0.03
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Морео Стефано 0 0
16. Весели Фредерик 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Скенетти Андреа 5 (1) 0.14
3. Поли Фабрицио 5 0.14
4. Манкосу Маттео 4 (2) 0.11
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Пеллиццер Микеле 3 0.08
7. Эрамо Мирко 2 0.05
8. Де Лука Мануэль 2 0.05
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Хендерсон Лиам 5 1
3. Бандинелли Филиппо 5 1
4. Дези Якопо 6 0
5. Риччи Самуэле 5 0
6. Фьямоцци Риккардо 3 1
7. Весели Фредерик 4 0
8. Майетта Доменико 4 0
9. Фраттези Давиде 4 0
10. Лариби Карим 2 1
11. Романьоли Симоне 3 0
12. Сьерральта Франсиско 3 0
13. Ла Гумина Антонино 3 0
14. Антонелли Лука 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Журковски Шимон 2 0
19. Ла Мантия Андреа 1 0
20. Штулац Лео 1 0
21. Бриньоли Альберто 1 0
22. Николау Димитриос 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Байрами Недим 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 9 0
2. Маццители Лука 7 1
3. Копполаро Мауро 7 1
4. Де Лука Джузеппе 5 2
5. Пеллиццер Микеле 8 0
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 5 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 5 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Адорьян Кристиан 2 0
15. Криалезе Карло 2 0
16. Тоскано Марко 2 0
17. Куррарино Микеле 2 0
18. Крими Марко 0 1
19. Родригес Алехандро 1 0
20. Манкосу Маттео 1 0
21. Де Лука Мануэль 1 0
22. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 22.86% (8) 17.14% (6) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 11.43% (4)
 Виртус Энтелла 6.45% (2) 19.35% (6) 35.48% (11) 12.9% (4) 3.23% (1) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи
Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:3 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно Заявка 35 5 6 24 29 - 59 21
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