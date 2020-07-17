Эмполи
2:4
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Виртус Энтелла
1:0
3' ПенальтиМанкузо Леонардо
24' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
26' Желтая карточкаСкенетти Андреа
33' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
34' Желтая карточкаМаццители Лука
2:0
36' ГолЖурковски Шимон
2:1
44' ГолДези Якопо
2:2
51' ГолДези Якопо
66' Вторая желтая карточкаФьямоцци Риккардо
2:2
67' Не забитый пенальтиМанкосу Маттео
82' Красная карточкаХендерсон Лиам
2:3
90' ГолМанкосу Маттео
2:4
90' ГолСкенетти Андреа
29
Балковец
Юре
26
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
34 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
3'
1:0
24'
26'
34'
36'
2:0
44'
2:1
51'
2:2
67'
2:2
82'
90'
2:3
90'
2:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Дези Якопо
|4
|0.11
|4.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.08
|6.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|7.
|Чичиретти Амато
|3 (1)
|0.08
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Журковски Шимон
|1
|0.03
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Морео Стефано
|0
|0
|16.
|Весели Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Скенетти Андреа
|5 (1)
|0.14
|3.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|4.
|Манкосу Маттео
|4 (2)
|0.11
|5.
|Маццители Лука
|3
|0.08
|6.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0.08
|7.
|Эрамо Мирко
|2
|0.05
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|9.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|10.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|12.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|14.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сала Марко
|0
|0
|16.
|Криалезе Карло
|0
|0
|17.
|Копполаро Мауро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Хендерсон Лиам
|5
|1
|3.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|4.
|Дези Якопо
|6
|0
|5.
|Риччи Самуэле
|5
|0
|6.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|7.
|Весели Фредерик
|4
|0
|8.
|Майетта Доменико
|4
|0
|9.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|10.
|Лариби Карим
|2
|1
|11.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|12.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|13.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|14.
|Антонелли Лука
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|18.
|Журковски Шимон
|2
|0
|19.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|20.
|Штулац Лео
|1
|0
|21.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|22.
|Николау Димитриос
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Байрами Недим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|9
|0
|2.
|Маццители Лука
|7
|1
|3.
|Копполаро Мауро
|7
|1
|4.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|5.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|6.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|7.
|Контини Никита
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|5
|1
|9.
|Кьоза Марко
|4
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|5
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Сала Марко
|3
|0
|13.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|14.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|15.
|Криалезе Карло
|2
|0
|16.
|Тоскано Марко
|2
|0
|17.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|18.
|Крими Марко
|0
|1
|19.
|Родригес Алехандро
|1
|0
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|22.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|Виртус Энтелла
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|35.48% (11)
|12.9% (4)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи
Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21