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Пескара
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Фрозиноне
0' 23'
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
14
Бальцано
Антонио
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
13
Клеменца
Лука
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
20
Трибуцци
Алессио
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
Пескара
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 5 0.14
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
9. Крекко Лука 1 0.03
10. Клеменца Лука 1 0.03
11. Бетелла Давиде 1 0.03
12. Бошич Милош 1 0.03
13. Кампаньяро Уго 1 0.03
14. Чофани Маттео 1 0.03
15. Пальмьеро Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Бальцано Антонио 0 0
21. Друди Мирко 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 10 (4) 0.27
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 3 0.08
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Бригенти Николо 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Галано Кристиан 4 1
5. Бетелла Давиде 4 1
6. Мемушай Ледиан 5 0
7. Сконьямильо Дженнаро 5 0
8. Кастанос Григорис 5 0
9. Машанджело Эдоардо 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 4 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Маньеро Риккардо 3 0
14. Бальцано Антонио 3 0
15. Дель Гроссо Кристиано 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Пуччарелли Мануэль 1 0
23. Клеменца Лука 1 0
24. Тумминелло Марко 1 0
25. Мелегони Филиппо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Хаас Николас 4 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Дзампано Франческо 4 0
12. Сальви Алессандро 3 0
13. Крайнц Лука 3 0
14. Ардеманьи Маттео 1 1
15. Барди Франческо 2 0
16. Роден Маркус 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 14.29% (6) 14.29% (6) 9.52% (4) 21.43% (9) 19.05% (8) 21.43% (9)
 Фрозиноне 24.24% (8) 9.09% (3) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи
Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок
Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 35 14 11 10 37 - 32 53
6. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара 0:0 Заявка 35 11 9 15 46 - 52 42
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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