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  3. Италия
Пескара
1:1
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
28' Желтая карточка
Кастанос Григорис
43' Желтая карточка
Роден Маркус
1:0
45' Гол
Мемушай Ледиан
1:1
54' Гол
Новакович Андрия
62' Желтая карточка
Чано Камилло
90' Желтая карточка
Бошич Милош
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
27
Дзаппа
Габриэле
8
Мемушай
Ледиан
37
Кастанос
Григорис
14
Бальцано
Антонио
13
Клеменца
Лука
10
Пуччарелли
Мануэль
19
Маньеро
Риккардо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
20
Трибуцци
Алессио
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
Пескара
3-4-2-1
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

28'
Кастанос Григорис
 
43'
 
Роден Маркус
45'
Мемушай Ледиан
1:0
46'
 
Паганини Лука
Бегетто Андреа
50'
 
Новакович Андрия
Трибуцци Алессио
54'
1:1
Новакович Андрия
(Дионизи Федерико)
57'
Бошич Милош
Пуччарелли Мануэль
 
62'
 
Чано Камилло
65'
Друди Мирко
Бальцано Антонио
 
66'
Бузеллато Массимилиано
Кастанос Григорис
 
76'
 
Шиминьски Пшемыслав
Бригенти Николо
85'
 
Майелло Раффаэле
Роден Маркус
87'
Крекко Лука
Клеменца Лука
 
90'
Бошич Милош
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 31
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 5 0.14
5. Мемушай Ледиан 4 0.11
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
9. Крекко Лука 1 0.03
10. Клеменца Лука 1 0.03
11. Бетелла Давиде 1 0.03
12. Бошич Милош 1 0.03
13. Кампаньяро Уго 1 0.03
14. Чофани Маттео 1 0.03
15. Пальмьеро Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Бальцано Антонио 0 0
21. Друди Мирко 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 10 (4) 0.27
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 4 0.11
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Бригенти Николо 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Кастанос Григорис 6 0
4. Чофани Маттео 4 1
5. Галано Кристиан 4 1
6. Бетелла Давиде 4 1
7. Мемушай Ледиан 5 0
8. Сконьямильо Дженнаро 5 0
9. Машанджело Эдоардо 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 4 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Маньеро Риккардо 3 0
14. Бальцано Антонио 3 0
15. Бошич Милош 3 0
16. Дель Гроссо Кристиано 2 0
17. Крекко Лука 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Пуччарелли Мануэль 1 0
23. Клеменца Лука 1 0
24. Тумминелло Марко 1 0
25. Мелегони Филиппо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 8 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Хаас Николас 4 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Дзампано Франческо 4 0
12. Сальви Алессандро 3 0
13. Роден Маркус 3 0
14. Крайнц Лука 3 0
15. Ардеманьи Маттео 1 1
16. Барди Франческо 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 14.29% (6) 14.29% (6) 9.52% (4) 21.43% (9) 19.05% (8) 21.43% (9)
 Фрозиноне 24.24% (8) 9.09% (3) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи
Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок
Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мемушай Ледиан бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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