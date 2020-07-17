Пескара
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Фрозиноне
28' Желтая карточкаКастанос Григорис
43' Желтая карточкаРоден Маркус
1:0
45' ГолМемушай Ледиан
1:1
54' ГолНовакович Андрия
62' Желтая карточкаЧано Камилло
90' Желтая карточкаБошич Милош
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Друди МиркоЗащитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
43'
45'
1:0
54'
62'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 31
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|5
|0.14
|5.
|Мемушай Ледиан
|4
|0.11
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|10.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|11.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|12.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|13.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|14.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|15.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|21.
|Друди Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|10 (4)
|0.27
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|4
|0.11
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|8.
|Читро Никола
|2
|0.05
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Кастанос Григорис
|6
|0
|4.
|Чофани Маттео
|4
|1
|5.
|Галано Кристиан
|4
|1
|6.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|7.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Маньеро Риккардо
|3
|0
|14.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|15.
|Бошич Милош
|3
|0
|16.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|17.
|Крекко Лука
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0
|23.
|Клеменца Лука
|1
|0
|24.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|25.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|8
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Хаас Николас
|4
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|13.
|Роден Маркус
|3
|0
|14.
|Крайнц Лука
|3
|0
|15.
|Ардеманьи Маттео
|1
|1
|16.
|Барди Франческо
|2
|0
|17.
|Новакович Андрия
|2
|0
|18.
|Читро Никола
|1
|0
|19.
|Матарезе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|Фрозиноне
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи
Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21