Кротоне
1:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Эцио Шида
Салернитана
20' Желтая карточкаКурсиу Фелипи
0:1
46' ГолМайстро Фабио
1:1
54' ГолМессьяс Жуниор
56' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
63' Вторая желтая карточкаКурсиу Фелипи
69' Желтая карточкаАйя Рамзи
72' Желтая карточкаГондо Седрик
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
Ход матча
20'
46'
0:1
54'
1:1
63'
69'
72'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|18 (3)
|0.49
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.16
|4.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|10.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|12.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|13.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|14.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джербо Альберто
|0
|0
|16.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|17.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|11
|0.3
|2.
|Кийине Софиан
|10 (7)
|0.27
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.16
|4.
|Ломбарди Кристиано
|5
|0.14
|5.
|Гондо Седрик
|4
|0.11
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0.05
|7.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.05
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.05
|9.
|Майстро Фабио
|2
|0.05
|10.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|11.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|12.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|13.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|14.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Барберис Андреа
|7
|0
|4.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|5
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|11.
|Големич Владимир
|3
|1
|12.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|13.
|Джербо Альберто
|3
|0
|14.
|Курадо Маркос
|2
|0
|15.
|Сполли Николас
|1
|0
|16.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|17.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|18.
|Видо Лука
|1
|0
|19.
|Янкович Марко
|1
|0
|20.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Майстро Фабио
|10
|0
|3.
|Ярошински Павел
|9
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|8
|0
|5.
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|6.
|Гондо Седрик
|8
|0
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|1
|10.
|Каро Андреас
|6
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|12.
|Мильорини Марко
|2
|1
|13.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Джурич Милан
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Микай Алессандро
|2
|0
|18.
|Эрто Томас
|1
|0
|19.
|Оджер Мозес
|1
|0
|20.
|Курсиу Фелипи
|1
|0
|21.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|22.
|Каломбо Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|16.33% (8)
|24.49% (12)
|20.41% (10)
|20.41% (10)
|6.12% (3)
|12.24% (6)
|Салернитана
|9.09% (4)
|9.09% (4)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|29.55% (13)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне
Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|35
|23
|9
|3
|58 - 22
|78
|2.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|0:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|44 - 42
|53
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|7.
|Салернитана
|1:1 Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Кьево
|1:0 Заявка
|35
|12
|14
|9
|41 - 34
|50
|9.
|Эмполи
|2:2 Заявка
|35
|12
|13
|10
|40 - 39
|49
|10.
|Пиза
|2:2 Заявка
|35
|12
|12
|11
|45 - 42
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|2:2 Заявка
|35
|11
|12
|12
|42 - 45
|45
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|13.
|Венеция
|1:0 Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|35
|12
|7
|16
|45 - 51
|43
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 56
|38
|18.
|Трапани
|2:2 Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 58
|38
|19.
|Козенца
|2:1 Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|20.
|Ливорно
|1:1 Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 57
|22