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  3. Италия
Кротоне
1:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Курсиу Фелипи
0:1
46' Гол
Майстро Фабио
1:1
54' Гол
Мессьяс Жуниор
56' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
63' Вторая желтая карточка
Курсиу Фелипи
69' Желтая карточка
Айя Рамзи
72' Желтая карточка
Гондо Седрик
75'
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
12
Микай
Алессандро
17
Чичерелли
Эмануэле
4
Мильорини
Марко
18
Айя
Рамзи
6
Курсиу
Фелипи
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Ди
Таккио
Франческо
25
Ломбарди
Кристиано
23
Майстро
Фабио
13
Кийине
Софиан
11
Джурич
Милан
Кротоне
3-5-2
Салернитана
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Курсиу Фелипи
38'
 
Гондо Седрик
Ломбарди Кристиано
46'
0:1
Майстро Фабио
(Гондо Седрик)
54'
Мессьяс Жуниор
1:1
56'
 
Ди Таккио Франческо
63'
 
Курсиу Фелипи
65'
 
Лопес Вальтер
Кийине Софиан
67'
Янкович Марко
Дзанеллато Никколо
 
69'
 
Айя Рамзи
72'
 
Гондо Седрик

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 18 (3) 0.49
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Маццотта Антонио 2 0.05
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 11 0.3
2. Кийине Софиан 10 (7) 0.27
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Ломбарди Кристиано 5 0.14
5. Гондо Седрик 4 0.11
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Майстро Фабио 2 0.05
10. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
11. Каро Андреас 1 0.03
12. Мильорини Марко 1 0.03
13. Фиренце Марко 1 0.03
14. Лопес Вальтер 0 0
15. Чичерелли Эмануэле 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Куомо Джузеппе 5 0
10. Джильотти Гийом 3 1
11. Големич Владимир 3 1
12. Бенали Ахмед 4 0
13. Джербо Альберто 3 0
14. Курадо Маркос 2 0
15. Сполли Николас 1 0
16. Маццотта Антонио 1 0
17. Арментерос Самуэль 1 0
18. Видо Лука 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Ярошински Павел 9 0
4. Лопес Вальтер 8 0
5. Ди Таккио Франческо 8 0
6. Гондо Седрик 8 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Джурич Милан 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Микай Алессандро 2 0
18. Эрто Томас 1 0
19. Оджер Мозес 1 0
20. Курсиу Фелипи 1 0
21. Биллонг Жан-Клод 1 0
22. Каломбо Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.33% (8) 24.49% (12) 20.41% (10) 20.41% (10) 6.12% (3) 12.24% (6)
 Салернитана 9.09% (4) 9.09% (4) 20.45% (9) 13.64% (6) 18.18% (8) 29.55% (13)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне
Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне
Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Салернитана 3:2 Кротоне Серия B Салернитана 0:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кротоне Серия B
Кротоне 4:0 Салернитана Серия B Кротоне 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 4:1 Кротоне Серия B Салернитана 1:1 Кротоне Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Ломбарди Кристиано уходит с поля. Гондо Седрик выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Курсиу Фелипи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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