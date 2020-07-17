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Кротоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Курсиу Фелипи
0:1
46' Гол
Майстро Фабио
1:1
53' Гол
Мессьяс Жуниор
56' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
63' Вторая желтая карточка
Курсиу Фелипи
69' Желтая карточка
Айя Рамзи
73' Желтая карточка
Гондо Седрик
90'+6
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
12
Микай
Алессандро
17
Чичерелли
Эмануэле
4
Мильорини
Марко
18
Айя
Рамзи
6
Курсиу
Фелипи
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Ди
Таккио
Франческо
25
Ломбарди
Кристиано
23
Майстро
Фабио
13
Кийине
Софиан
11
Джурич
Милан
Кротоне
3-5-2
Салернитана
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Курсиу Фелипи
39'
 
Гондо Седрик
Ломбарди Кристиано
46'
0:1
Майстро Фабио
(Гондо Седрик)
53'
Мессьяс Жуниор
1:1
56'
 
Ди Таккио Франческо
63'
 
Курсиу Фелипи
65'
 
Лопес Вальтер
Кийине Софиан
67'
Янкович Марко
Дзанеллато Никколо
 
69'
 
Айя Рамзи
73'
 
Гондо Седрик
78'
 
Каро Андреас
Чичерелли Эмануэле
80'
Крочата Джованни
Бенали Ахмед
 
80'
Маццотта Антонио
Мустаккьо Маттиа
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 24
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 18 (3) 0.49
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Мессьяс Жуниор 6 0.16
4. Крочата Джованни 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Маццотта Антонио 2 0.05
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 11 0.3
2. Кийине Софиан 10 (7) 0.27
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Ломбарди Кристиано 5 0.14
5. Гондо Седрик 4 0.11
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Майстро Фабио 2 0.05
10. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
11. Каро Андреас 1 0.03
12. Мильорини Марко 1 0.03
13. Фиренце Марко 1 0.03
14. Лопес Вальтер 0 0
15. Чичерелли Эмануэле 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Куомо Джузеппе 5 0
10. Джильотти Гийом 3 1
11. Големич Владимир 3 1
12. Бенали Ахмед 4 0
13. Джербо Альберто 3 0
14. Курадо Маркос 2 0
15. Сполли Николас 1 0
16. Маццотта Антонио 1 0
17. Арментерос Самуэль 1 0
18. Видо Лука 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Ярошински Павел 9 0
4. Гондо Седрик 9 0
5. Лопес Вальтер 8 0
6. Ди Таккио Франческо 8 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Курсиу Фелипи 1 1
16. Джурич Милан 2 0
17. Чичерелли Эмануэле 2 0
18. Микай Алессандро 2 0
19. Эрто Томас 1 0
20. Оджер Мозес 1 0
21. Биллонг Жан-Клод 1 0
22. Каломбо Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16% (8) 24% (12) 20% (10) 22% (11) 6% (3) 12% (6)
 Салернитана 8.89% (4) 8.89% (4) 20% (9) 15.56% (7) 17.78% (8) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне
Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне
Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе
Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Салернитана 3:2 Кротоне Серия B Салернитана 0:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кротоне Серия B
Кротоне 4:0 Салернитана Серия B Кротоне 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 4:1 Кротоне Серия B Салернитана 1:1 Кротоне Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно Заявка 35 5 6 24 29 - 59 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Ломбарди Кристиано уходит с поля. Гондо Седрик выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Курсиу Фелипи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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