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  2. Матчи
  3. Италия
Специя
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Венеция
0'
10' Желтая карточка
Риккарди Давид
0:1
16' Пенальти
Араму Маттиа
43' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
61' Желтая карточка
Фиренце Марко
72' Желтая карточка
Маджоре Джулио
74'
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
6
Мора
Лука
15
Мастину
Джузеппе
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
32
Чеккарони
Пьетро
20
Риккарди
Давид
11
Молинаро
Кристиан
25
Лолло
Лоренцо
5
Вакка
Антонио
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
19
Лонго
Самуэле
28
Капелло
Алессандро
Специя
4-3-3
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

10'
Рагуза Антонио
Мастину Джузеппе
 
10'
 
Риккарди Давид
16'
0:1
Араму Маттиа
43'
Гьяси Эммануэль
 
57'
 
Фиренце Марко
Араму Маттиа
57'
 
Сучиу Сергиу
Вакка Антонио
61'
 
Фиренце Марко
69'
Маджоре Джулио
Мора Лука
 
71'
 
Марино Антонио
Капелло Алессандро
72'
Маджоре Джулио
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Мастину Джузеппе 5 0.14
5. Риччи Матео 4 (3) 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 9 (3) 0.24
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
4. Бокалон Риккардо 3 0.08
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Фиренце Марко 2 0.05
7. Зигони Джанмарко 1 0.03
8. Модоло Марко 1 0.03
9. Чеккарони Пьетро 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Лакичевич Иван 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Гьяси Эммануэль 8 0
4. Рамос Хуан 4 2
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Нзола М'Бала 3 0
15. Рагуза Антонио 2 0
16. Риччи Федерико 2 0
17. Бидуи Софьян 2 0
18. Галабинов Андрей 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Итальяно Виченцо 1 0
21. Скуффет Симоне 1 0
22. Бастони Симоне 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 13 0
2. Мале Юссеф 9 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Калигара Фабрицио 6 1
6. Сукулини Франко 7 0
7. Модоло Марко 5 0
8. Монтальто Адриано 5 0
9. Кремонези Микеле 4 0
10. Капелло Алессандро 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Риккарди Давид 2 1
13. Фьордализо Алессандро 3 0
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Лонго Самуэле 2 0
16. Фиренце Марко 2 0
17. Казале Николо 2 0
18. Моначелло Гаетано 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 8% (4) 12% (6) 12% (6) 24% (12) 30% (15) 14% (7)
 Венеция 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза
Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция
Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Венеция 0:0 Специя Серия B Специя 1:1 Венеция Серия B Венеция 1:0 Специя Серия B Специя 1:1 Венеция Серия B
Венеция 0:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
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