Специя
0:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Венеция
10' Желтая карточкаРиккарди Давид
0:1
16' ПенальтиАраму Маттиа
43' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
61' Желтая карточкаФиренце Марко
72' Желтая карточкаМаджоре Джулио
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
10'
16'
0:1
43'
61'
72'
Статистика матча
-
21 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|3.
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.16
|4.
|Мастину Джузеппе
|5
|0.14
|5.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|6.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|7.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|8.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|9 (3)
|0.24
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Фиренце Марко
|2
|0.05
|7.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|8.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|9.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|14.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|9
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|6
|2
|3.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0
|4.
|Рамос Хуан
|4
|2
|5.
|Риччи Матео
|7
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Капрадосси Элио
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|4
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|12.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|13.
|Терци Клаудио
|3
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|15.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|16.
|Риччи Федерико
|2
|0
|17.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|18.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|19.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|20.
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|21.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|22.
|Бастони Симоне
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|13
|0
|2.
|Мале Юссеф
|9
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|6.
|Сукулини Франко
|7
|0
|7.
|Модоло Марко
|5
|0
|8.
|Монтальто Адриано
|5
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Риккарди Давид
|2
|1
|13.
|Фиренце Марко
|3
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|15.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|16.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|17.
|Казале Николо
|2
|0
|18.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|8% (4)
|12% (6)
|12% (6)
|24% (12)
|30% (15)
|14% (7)
|Венеция
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза
Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция
Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21