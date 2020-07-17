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Перуджа
0:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Кремонезе
0'
44' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
51' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
72' Желтая карточка
Вальцания Лука
75'
1
Викарио
Гульельмо
32
Дьомбер
Норберт
33
Анджелла
Габриэле
25
Фаласко
Никола
7
Маццокки
Паскуале
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
36
Мелькьорри
Федерико
8
Фальчинелли
Диего
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
5
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
4
Арини
Мариано
14
Могос
Василе
9
Чофани
Даниэль
33
Париджини
Витторио
Перуджа
3-5-2
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

44'
 
Кастаньетти Микеле
49'
Буонаюто Кристиан
Фальцерано Марчелло
 
49'
Йемелло Пьетро
Мелькьорри Федерико
 
51'
Дьомбер Норберт
 
56'
Рози Алеандро
Ди Кьяра Джанлука
 
72'
 
Вальцания Лука
74'
Куан Кристиан
Фальчинелли Диего
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 18 (9) 0.49
2. Мелькьорри Федерико 3 0.08
3. Буонаюто Кристиан 3 0.08
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Фальчинелли Диего 2 (1) 0.05
6. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
7. Фальцерано Марчелло 1 0.03
8. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Фаласко Никола 1 0.03
11. Куан Кристиан 1 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 3 0.08
3. Могос Василе 3 0.08
4. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
5. Париджини Витторио 3 0.08
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Мильоре Франческо 2 0.05
8. Вальцания Лука 2 0.05
9. Соддимо Данило 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 9 1
2. Карраро Марко 6 1
3. Йемелло Пьетро 5 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 1
6. Сгарби Филиппо 5 0
7. Дьомбер Норберт 3 1
8. Драгомир Влад 3 1
9. Мелькьорри Федерико 4 0
10. Викарио Гульельмо 4 0
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Греко Леандро 3 0
14. Фальчинелли Диего 3 0
15. Буонаюто Кристиан 3 0
16. Нзита Мардоки 3 0
17. Фальцерано Марчелло 1 1
18. Анджелла Габриэле 2 0
19. Маццокки Паскуале 2 0
20. Конате Амара 2 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 10 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 9 0
4. Кастаньетти Микеле 7 0
5. Терранова Эмануэле 5 1
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Густафссон Самуэль 4 0
11. Раванелли Лука 4 0
12. Кингсли Майкл 4 0
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Соддимо Данило 1 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Равалья Никола 1 0
21. Гаэтано Джанлука 1 0
22. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 10% (3) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 10% (3)
 Кремонезе 26.47% (9) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа
Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кремонезе 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 4:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 3:3 Перуджа Серия B Кремонезе 1:0 Перуджа Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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