Перуджа
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Кремонезе
44' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
51' Желтая карточкаДьомбер Норберт
71' Желтая карточкаВальцания Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
51'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|18 (9)
|0.49
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.08
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Фальчинелли Диего
|2 (1)
|0.05
|6.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|7.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|11.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.08
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|5.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|9.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|9
|1
|2.
|Карраро Марко
|6
|1
|3.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|6.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|7.
|Дьомбер Норберт
|3
|1
|8.
|Драгомир Влад
|3
|1
|9.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|10.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|3
|0
|14.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|15.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|16.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|17.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|18.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|19.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|20.
|Конате Амара
|2
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|11
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|9
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|14.
|Париджини Витторио
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Соддимо Данило
|1
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Равалья Никола
|1
|0
|21.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|22.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|10% (3)
|Кремонезе
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Перуджа Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа
Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21