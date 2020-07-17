Порденоне
1:2
Второй тайм: 77'
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Козенца
0:1
19' ПенальтиРивьер Эммануэль
0:2
23' ГолБиттанте Лука
61' Желтая карточкаБарисон Альберто
1:2
66' ГолКанделлоне Леонардо
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
19'
0:1
23'
0:2
61'
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.14
|3.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|4.
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|9.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|10.
|Бокалон Риккардо
|2
|0.05
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|14.
|Тремолада Лука
|0
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|9 (1)
|0.24
|2.
|Бруччини Мирко
|8 (2)
|0.22
|3.
|Асенсио Рауль
|6
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|5
|0.14
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.05
|8.
|Биттанте Лука
|1
|0.03
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|10.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|11.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|12.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|13.
|Презиосо Марио
|0
|0
|14.
|Капела Анибал
|0
|0
|15.
|Леджиттимо Маттео
|0
|0
|16.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|18.
|Балули Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|8
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|9
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Барисон Альберто
|6
|0
|7.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|8.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|11.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|13.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|14.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Тремолада Лука
|1
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|24.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|6
|2
|3.
|Кануте Франк
|6
|1
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|11.
|Корси Анджело
|4
|0
|12.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|13.
|Баэс Хайме
|3
|0
|14.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|15.
|Презиосо Марио
|3
|0
|16.
|Асенсио Рауль
|1
|1
|17.
|Греко Леандро
|2
|0
|18.
|Биттанте Лука
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|26.
|Балули Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|32.43% (12)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|Козенца
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|0
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне
Козенца Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|35
|23
|9
|3
|58 - 22
|78
|2.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|0:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|44 - 42
|53
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|7.
|Салернитана
|1:1 Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Кьево
|1:0 Заявка
|35
|12
|14
|9
|41 - 34
|50
|9.
|Эмполи
|2:2 Заявка
|35
|12
|13
|10
|40 - 39
|49
|10.
|Пиза
|2:2 Заявка
|35
|12
|12
|11
|45 - 42
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|2:2 Заявка
|35
|11
|12
|12
|42 - 45
|45
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|13.
|Венеция
|1:0 Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|35
|12
|7
|16
|45 - 51
|43
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 56
|38
|18.
|Трапани
|2:2 Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 58
|38
|19.
|Козенца
|2:1 Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|20.
|Ливорно
|1:1 Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 57
|22