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  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
1:2
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
0:1
19' Пенальти
Ривьер Эммануэль
0:2
23' Гол
Биттанте Лука
61' Желтая карточка
Барисон Альберто
1:2
66' Гол
Канделлоне Леонардо
90' Желтая карточка
Балули Мохамед
90'+5
1
Бинди
Джакомо
29
Альмичи
Альберто
6
Барисон
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
32
Баэс
Хайме
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
Порденоне
4-3-1-2
Козенца
3-4-1-2

Ход матча

19'
0:1
Ривьер Эммануэль
23'
0:2
Биттанте Лука
(Касасола Тиаго)
31'
Тремолада Лука
Альмичи Альберто
 
46'
Фольякко Алессандро
Мисурака Джанвито
 
46'
Де Агостини Микеле
Газбарро Андреа
 
55'
Маццокко Давиде
Побега Томмазо
 
55'
Бокалон Риккардо
Гавацци Давиде
 
61'
Барисон Альберто
 
65'
 
Балули Мохамед
Карретта Мирко
66'
Канделлоне Леонардо
(Тремолада Лука)
1:2
77'
 
Д'Орацио Томмазо
Биттанте Лука
88'
 
Корси Анджело
Касасола Тиаго
90'
 
Балули Мохамед

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Гавацци Давиде 4 0.11
4. Побега Томмазо 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Канделлоне Леонардо 2 0.05
10. Кампорезе Микеле 2 0.05
11. Бокалон Риккардо 2 0.05
12. Де Агостини Микеле 1 0.03
13. Мисурака Джанвито 1 0.03
14. Тремолада Лука 0 0
15. Газбарро Андреа 0 0
16. Цаммарини Роберто 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 9 (1) 0.24
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.22
3. Асенсио Рауль 6 0.16
4. Баэс Хайме 5 0.14
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Пьерини Николас 3 0.08
7. Карретта Мирко 2 0.05
8. Биттанте Лука 1 0.03
9. Машаш Зинедин 1 0.03
10. Лазаар Ашраф 1 0.03
11. Бро Жереми 1 0.03
12. Касасола Тиаго 0 0
13. Презиосо Марио 0 0
14. Капела Анибал 0 0
15. Леджиттимо Маттео 0 0
16. Д'Орацио Томмазо 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 8 1
2. Де Агостини Микеле 9 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Барисон Альберто 6 0
7. Кьяретти Лукас 4 1
8. Альмичи Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Канделлоне Леонардо 4 0
11. Фольякко Алессандро 4 0
12. Бассоли Алессандро 3 0
13. Мисурака Джанвито 3 0
14. Гавацци Давиде 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0
24. Газбарро Андреа 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Шаудоне Даниэле 6 2
3. Кануте Франк 6 1
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Корси Анджело 4 0
12. Ривьер Эммануэль 3 0
13. Баэс Хайме 3 0
14. Касасола Тиаго 3 0
15. Презиосо Марио 3 0
16. Асенсио Рауль 1 1
17. Греко Леандро 2 0
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Балули Мохамед 2 0
21. Литтери Джанлука 1 0
22. Карретта Мирко 1 0
23. Лазаар Ашраф 1 0
24. Машаш Зинедин 1 0
25. Бро Жереми 1 0
26. Пьерини Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.42% (7) 7.89% (3) 31.58% (12) 18.42% (7) 10.53% (4) 13.16% (5)
 Козенца 16.22% (6) 21.62% (8) 27.03% (10) 13.51% (5) 21.62% (8) 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла
Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Козенца 1:2 Порденоне Серия B Козенца 0:0 Порденоне Лега Про, Повышение Порденоне 1:0 Козенца Лега Про, Повышение
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 35 24 8 3 60 - 22 80
2. Кротоне Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
6. Читтаделла Заявка 35 15 7 13 44 - 43 52
7. Салернитана Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Пиза Заявка 35 13 11 11 46 - 42 50
9. Эмполи Заявка 35 12 12 11 40 - 41 48
10. Виртус Энтелла Заявка 35 12 11 12 44 - 45 47
11. Кьево Заявка 35 11 14 10 42 - 37 47
12. Асколи Заявка 35 13 6 16 46 - 51 45
13. Кремонезе Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
14. Венеция Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия Заявка 35 11 8 16 45 - 57 41
18. Козенца Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
19. Трапани Заявка 35 8 13 14 43 - 59 37
20. Ливорно Заявка 35 5 6 24 29 - 59 21
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