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  3. Италия
Читтаделла
1:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Асколи
0'
17' Желтая карточка
Бранка Симоне
22' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
24' Желтая карточка
Морозини Леонардо
37' Желтая карточка
Брлек Петар
49' Желтая карточка
Раньери Лука
0:1
55' Гол в свои ворота
Адорни Давиде
1:1
62' Гол
Д'Урсо Кристиан
1:2
70' Гол
Пинту Диогу
78'
Читтаделла
4-3-1-2
Асколи
3-4-1-2

Ход матча

17'
Бранка Симоне
 
22'
Бенедетти Амедео
 
24'
 
Морозини Леонардо
37'
 
Брлек Петар
49'
 
Раньери Лука
54'
 
Пинту Диогу
Морозини Леонардо
55'
0:1
Адорни Давиде
62'
Д'Урсо Кристиан
(Вита Алессио)
1:1
70'
1:2
Пинту Диогу
(Кавион Микеле)
71'
Розафио Марко
Луппи Давиде
 
74'
 
Петруччи Давиде
Нинкович Никола
74'
 
Тротта Марселло
Брлек Петар
76'
Проя Федерико
Вита Алессио
 
77'
Камильяно Агостино
Фраре Доменико
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Луппи Давиде 3 0.08
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.08
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Панико Джузеппе 1 0.03
9. Станко Франческо 1 0.03
10. Гарджуло Марио 1 0.03
11. Адорни Давиде 1 0.03
12. Паван Никола 1 0.03
13. Целар Жан 1 0.03
14. Розафио Марко 0 0
15. Бранка Симоне 0 0
16. Вриони Джакомо 0 0
17. Буссалья Андреа 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 9 0.24
2. Нинкович Никола 7 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Петруччи Давиде 0 0
15. Брлек Петар 0 0
16. Андреони Кристиан 0 0
17. Падоин Симоне 0 0
18. Пиччинокки Марио 0 0
19. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 13 0
2. Дьяв Давиде 11 0
3. Адорни Давиде 9 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 7 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Пертиконе Романо 6 0
8. Гирингелли Лука 6 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Д'Урсо Кристиан 3 0
14. Палеари Альберто 3 0
15. Мора Кристиан 3 0
16. Луппи Давиде 2 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Риццо Альберто 2 0
20. Буссалья Андреа 2 0
21. Фраре Доменико 2 0
22. Станко Франческо 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Трояно Микеле 10 1
2. Гравильон Эндрю 11 0
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Брлек Петар 7 0
6. Петруччи Давиде 5 1
7. Кавион Микеле 6 0
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Джербо Альберто 5 0
11. Эрамо Мирко 4 0
12. Пучино Раффаэле 4 0
13. Серникола Леонардо 4 0
14. Андреони Кристиан 2 1
15. Ардеманьи Маттео 3 0
16. Валентини Науэль 3 0
17. Тротта Марселло 3 0
18. Морозини Леонардо 3 0
19. Скамачча Джанлука 3 0
20. Раньери Лука 3 0
21. Леали Никола 2 0
22. Пиччинокки Марио 2 0
23. Чаджиа Мутир 2 0
24. Стеллоне Роберто 1 0
25. Феригра Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 14.29% (6) 9.52% (4) 19.05% (8) 19.05% (8) 19.05% (8) 19.05% (8)
 Асколи 13.16% (5) 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне
Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Асколи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
Читтаделла 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 Заявка 35 23 9 3 58 - 22 78
2. Кротоне 1:1 Заявка 35 18 8 9 57 - 37 62
3. Специя 0:1 Заявка 35 16 8 11 52 - 39 56
4. Порденоне 1:2 Заявка 35 16 7 12 43 - 41 55
5. Читтаделла 1:1 Заявка 35 15 8 12 44 - 42 53
6. Фрозиноне Заявка 35 14 11 10 38 - 33 53
7. Салернитана 1:1 Заявка 35 14 9 12 49 - 43 51
8. Кьево 1:0 Заявка 35 12 14 9 41 - 34 50
9. Эмполи 2:2 Заявка 35 12 13 10 40 - 39 49
10. Пиза 2:2 Заявка 35 12 12 11 45 - 42 48
11. Виртус Энтелла 2:2 Заявка 35 11 12 12 42 - 45 45
12. Кремонезе 0:0 Заявка 35 11 11 13 38 - 40 44
13. Венеция 1:0 Заявка 35 10 14 11 33 - 38 44
14. Асколи 1:1 Заявка 35 12 7 16 45 - 51 43
15. Пескара Заявка 35 11 9 15 47 - 53 42
16. Перуджа 0:0 Заявка 35 11 9 15 34 - 44 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 35 10 8 17 42 - 56 38
18. Трапани 2:2 Заявка 35 8 14 13 43 - 58 38
19. Козенца 2:1 Заявка 35 9 10 16 40 - 46 37
20. Ливорно 1:1 Заявка 35 5 7 23 29 - 57 22
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Брлек Петар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Морозини Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Бенедетти Амедео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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