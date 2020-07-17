Читтаделла
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Асколи
17' Желтая карточкаБранка Симоне
22' Желтая карточкаБенедетти Амедео
24' Желтая карточкаМорозини Леонардо
37' Желтая карточкаБрлек Петар
49' Желтая карточкаРаньери Лука
0:1
55' Гол в свои воротаАдорни Давиде
1:1
62' ГолД'Урсо Кристиан
1:2
70' ГолПинту Диогу
79' Желтая карточкаПинту Диогу
85' Желтая карточкаПертиконе Романо
86' Желтая карточкаСерникола Леонардо
88' Желтая карточкаПроя Федерико
- Основной состав
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
17'
22'
37'
49'
55'
0:1
62'
1:1
70'
1:2
79'
85'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.14
|4.
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Панико Джузеппе
|1
|0.03
|9.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|10.
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|11.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|12.
|Паван Никола
|1
|0.03
|13.
|Целар Жан
|1
|0.03
|14.
|Розафио Марко
|0
|0
|15.
|Бранка Симоне
|0
|0
|16.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|17.
|Буссалья Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|2.
|Нинкович Никола
|7 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Пинту Диогу
|1
|0.03
|15.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|16.
|Брлек Петар
|0
|0
|17.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|18.
|Падоин Симоне
|0
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|20.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|13
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|11
|0
|3.
|Адорни Давиде
|9
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|7
|1
|6.
|Проя Федерико
|6
|1
|7.
|Пертиконе Романо
|7
|0
|8.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|13.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|14.
|Палеари Альберто
|3
|0
|15.
|Мора Кристиан
|3
|0
|16.
|Луппи Давиде
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Риццо Альберто
|2
|0
|20.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|21.
|Фраре Доменико
|2
|0
|22.
|Станко Франческо
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трояно Микеле
|10
|1
|2.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Брлек Петар
|7
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|7.
|Кавион Микеле
|6
|0
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Джербо Альберто
|5
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|5
|0
|12.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|13.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|14.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|15.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|3
|0
|17.
|Тротта Марселло
|3
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|3
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|20.
|Раньери Лука
|3
|0
|21.
|Леали Никола
|2
|0
|22.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|23.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|24.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|25.
|Пинту Диогу
|1
|0
|26.
|Феригра Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|Асколи
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне
Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Читтаделла 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|60 - 22
|80
|2.
|Кротоне
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 37
|62
|3.
|Специя
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|52 - 39
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|43 - 41
|55
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|38 - 33
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|44 - 43
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|49 - 43
|51
|8.
|Пиза
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|46 - 42
|50
|9.
|Эмполи
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|40 - 41
|48
|10.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 45
|47
|11.
|Кьево
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|42 - 37
|47
|12.
|Асколи
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 51
|45
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|38 - 40
|44
|14.
|Венеция
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|33 - 38
|44
|15.
|Пескара
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|47 - 53
|42
|16.
|Перуджа
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|34 - 44
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|45 - 57
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|40 - 46
|37
|19.
|Трапани
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|43 - 59
|37
|20.
|Ливорно
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|29 - 59
|21