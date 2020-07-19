Дженоа
1:0
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Лечче
1:0
7' ГолСанабрия Антонио
15' Желтая карточкаЛерагер Лукас
35' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
44' Желтая карточкаСапонара Риккардо
1:0
45' Не забитый пенальтиМанкозу Марко
20
Шоне
Лассе
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
15'
35'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|4
|0.11
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|14.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|16.
|Радованович Иван
|0
|0
|17.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|18.
|Бираски Давиде
|0
|0
|19.
|Баррека Антонио
|0
|0
|20.
|Раду Йонуц
|0
|0
|21.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|11 (8)
|0.3
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|14.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|15.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Бехрами Валон
|3
|1
|9.
|Сапонара Риккардо
|3
|1
|10.
|Лерагер Лукас
|4
|0
|11.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|14.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|15.
|Бираски Давиде
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|10
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|11.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|12.
|Шахов Евгений
|3
|0
|13.
|Манкозу Марко
|3
|0
|14.
|Донати Джулио
|3
|0
|15.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|16.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|17.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|18.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|19.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|20.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|21.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|32.43% (12)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|Лечче
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа
Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|1:1 Заявка
|34
|15
|9
|10
|54 - 45
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|42 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 61
|37
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|32 - 47
|37
|17.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|41 - 63
|33
|18.
|Лечче
|0:1 Заявка
|34
|7
|8
|19
|41 - 75
|29
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|34
|6
|4
|24
|24 - 62
|22
|20.
|Брешия
|0:1 Заявка
|34
|5
|6
|23
|30 - 71
|21
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Лечче
Исход игры
Дженоа
77.1% (118)
Ничья
20.3% (31)
Лечче
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
32% (49)
1:0 Дженоа
23.5% (36)
1:1 Ничья
14.4% (22)
2:0 Дженоа
7.2% (11)
3:2 Дженоа
5.9% (9)
3:1 Дженоа
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Лечче
2.6% (4)
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