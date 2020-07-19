Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Фариас Диего не смог попасть в створ ударом издали

51' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Сапата Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Удар от ворот произведет Лечче

51' Лападула Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Дженоа

48' Лерагер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Удар от ворот произведет Дженоа

47' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Манкозу Марко бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' После проверки VAR судья изменил решение - Лечче пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Матч возобновлен

44' Сапонара Риккардо получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Лападула Джанлука завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

43' Фариас Диего из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Дженоа

39' Фариас Диего оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сапата Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Бабакар Хоума получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

24' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

20' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали

19' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Дженоа

16' Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Лерагер Лукас получил желтую карточку от судьи

15' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сапонара Риккардо из команды Лечче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Фальке Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Дженоа будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Г О О О О Л - Санабрия Антонио забивает!

4' Фальке Яго из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Хорошую попытку сделал Пандев Горан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч остановлен

2' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля