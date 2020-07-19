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  3. Италия
Дженоа
2:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
7' Гол
Санабрия Антонио
15' Желтая карточка
Лерагер Лукас
35' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
44' Желтая карточка
Сапонара Риккардо
1:0
45' Не забитый пенальти
Манкозу Марко
52' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:1
60' Гол
Манкозу Марко
64' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
2:1
81' Гол в свои ворота
Габриэл Васконселлос
90'+5
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
2
Сапата
Кристиан
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
8
Лерагер
Лукас
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
10
Фальке
Яго
9
Санабрия
Антонио
19
Пандев
Горан
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
39
Дель
Орко
Кристиан
8
Манкозу
Марко
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
18
Сапонара
Риккардо
17
Фариас
Диего
30
Бабакар
Хоума
Дженоа
4-3-1-2
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

7'
Санабрия Антонио
1:0
14'
Баррека Антонио
Стураро Стефано
 
15'
Лерагер Лукас
 
32'
 
Лападула Джанлука
Бабакар Хоума
35'
 
Петриччоне Якопо
44'
 
Сапонара Риккардо
45'
1:0
Манкозу Марко
46'
Пинамонти Андреа
Санабрия Антонио
 
52'
 
Лучиони Фабио
53'
Ягелло Филип
Фальке Яго
 
60'
1:1
Манкозу Марко
(Дель Орко Кристиан)
64'
Ромеро Кристиан
 
81'
Габриэл Васконселлос
2:1
83'
 
Фалько Филиппо
Петриччоне Якопо
90'
Гольданига Эдоардо
Баррека Антонио
 
90'
Фавилли Андреа
Пандев Горан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 15
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 4 0.11
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 12 (8) 0.32
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Фариас Диего 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Донати Джулио 1 0.03
14. Табанелли Андреа 1 0.03
15. Барак Антонин 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Дель Орко Кристиан 0 0
20. Вера Брайан 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 11 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Бехрами Валон 3 1
9. Сапонара Риккардо 3 1
10. Лерагер Лукас 4 0
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Бираски Давиде 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 10 0
2. Лучиони Фабио 8 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Шахов Евгений 3 0
13. Манкозу Марко 3 0
14. Донати Джулио 3 0
15. Габриэл Васконселлос 3 0
16. Дейола Алессандро 3 0
17. Дель Орко Кристиан 1 1
18. Меккарьелло Бьяджо 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 7.89% (3) 15.79% (6) 31.58% (12) 15.79% (6) 13.16% (5) 15.79% (6)
 Лечче 7.69% (3) 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 23.08% (9) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа
Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче
Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Лечче 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 4:0 Лечче Кубок Дженоа 3:2 Лечче Кубок Лечче 2:2 Дженоа Серия A
Дженоа 0:0 Лечче Серия A Дженоа 4:2 Лечче Серия A Лечче 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Лечче Серия A Лечче 0:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 34 22 8 4 73 - 34 74
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома 0:1 Заявка 34 17 6 11 61 - 45 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Дженоа 77.1% (118)
X 20.3% (31)
Лечче 2.6% (4)
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2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Лечче

Исход игры
Дженоа
77.1% (118)
Ничья
20.3% (31)
Лечче
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
32% (49)
1:0 Дженоа
23.5% (36)
1:1 Ничья
14.4% (22)
2:0 Дженоа
7.2% (11)
3:2 Дженоа
5.9% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Дженоа
3.3% (5)
1:2 Лечче
2.6% (4)
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