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  3. Италия
Наполи
1:1
Перерыв

Стадион:
Удинезе
0'
14' Желтая карточка
Бекао Родриго
0:1
22' Гол
Де Пауль Родриго
1:1
31' Гол
Милик Аркадиуш
37' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
6
Фофана
Секо
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
30
Несторовски
Илья
Наполи
4-3-3
Удинезе
3-5-2

Ход матча

14'
 
Бекао Родриго
22'
0:1
Де Пауль Родриго
31'
Милик Аркадиуш
Мертенс Дрис
 
31'
Милик Аркадиуш
(Фабиан Руис)
1:1
37'
Милик Аркадиуш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Политано Маттео 0 0
18. Гулам Фаузи 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 7 0.19
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Милик Аркадиуш 5 0
6. Ди Лоренцо Джованни 5 0
7. Мертенс Дрис 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
7. Несторовски Илья 4 0
8. Фофана Секо 4 0
9. Трост-Эконг Виллиам 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Мандрагора Роландо 2 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12.24% (6) 10.2% (5) 22.45% (11) 16.33% (8) 24.49% (12) 14.29% (7)
 Удинезе 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 0 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома
Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа
Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри

Последние игры между собой

Наполи: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A
Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A Наполи 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи 1:1 Заявка 34 15 9 10 54 - 45 54
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина 1:0 Заявка 34 10 12 12 42 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино 0:1 Заявка 34 11 4 19 41 - 61 37
16. Удинезе 1:1 Заявка 34 9 10 15 32 - 47 37
17. Дженоа 1:0 Заявка 34 8 9 17 41 - 63 33
18. Лечче 0:1 Заявка 34 7 8 19 41 - 75 29
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 34 6 4 24 24 - 62 22
20. Брешия 0:1 Заявка 34 5 6 23 30 - 71 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Наполи 96.1% (149)
X 3.2% (5)
Удинезе 0.6% (1)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 1:1 Удинезе

Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Удинезе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
47.55% (68)
Нет
52.45% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34.8% (54)
2:1 Наполи
29% (45)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
9.7% (15)
3:0 Наполи
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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