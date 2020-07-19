Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Милик Аркадиуш . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

37' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Зелиньски Петр . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!

31' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Руй Мариу пробил со штрафного прямо в стенку

28' Ох, нехорошо это выглядит. Мертенс Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Удинезе

24' Кальехон Хосе из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Плохо сыграл Манолас Костас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Удинезе

18' Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали

17' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

15' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Бекао Родриго получил желтую карточку от судьи

13' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удинезе начинает с центра поля