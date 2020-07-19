14' Желтая карточкаБекао Родриго
0:1
22' ГолДе Пауль Родриго
1:1
31' ГолМилик Аркадиуш
37' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
67 Eric Lirussi
-
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
22'
0:1
31'
1:1
37'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|11
|0.3
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Манолас Костас
|4
|0.11
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Политано Маттео
|0
|0
|18.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.19
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|8
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Милик Аркадиуш
|5
|0
|6.
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|7.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|8.
|Максимович Никола
|2
|1
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|7.
|Несторовски Илья
|4
|0
|8.
|Фофана Секо
|4
|0
|9.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|12.24% (6)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|24.49% (12)
|14.29% (7)
|Удинезе
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|0
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома
Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа
Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри
Последние игры между собой
Наполи: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A Наполи 1:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|1:1 Заявка
|34
|15
|9
|10
|54 - 45
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|42 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 61
|37
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|32 - 47
|37
|17.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|41 - 63
|33
|18.
|Лечче
|0:1 Заявка
|34
|7
|8
|19
|41 - 75
|29
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|34
|6
|4
|24
|24 - 62
|22
|20.
|Брешия
|0:1 Заявка
|34
|5
|6
|23
|30 - 71
|21
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Удинезе
Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Удинезе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
47.55% (68)
Нет
52.45% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34.8% (54)
2:1 Наполи
29% (45)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
9.7% (15)
3:0 Наполи
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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