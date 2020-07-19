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  3. Италия
Наполи
2:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
14' Желтая карточка
Бекао Родриго
0:1
22' Гол
Де Пауль Родриго
1:1
31' Гол
Милик Аркадиуш
37' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
78' Желтая карточка
Кулибали Калиду
88' Желтая карточка
Уолас Соуза
90' Желтая карточка
Демме Диего
2:1
90' Гол
Политано Маттео
90'+8
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
6
Фофана
Секо
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
30
Несторовски
Илья
Наполи
4-3-3
Удинезе
3-5-2

Ход матча

14'
 
Бекао Родриго
22'
0:1
Де Пауль Родриго
31'
Милик Аркадиуш
Мертенс Дрис
 
31'
Милик Аркадиуш
(Фабиан Руис)
1:1
37'
Милик Аркадиуш
 
70'
Политано Маттео
Кальехон Хосе
 
71'
Демме Диего
Лоботка Станислав
 
78'
Кулибали Калиду
 
80'
Элмас Эльиф
Фабиан Руис
 
80'
Аллан Маркес
Зелиньски Петр
 
82'
 
Тер Авест Хидде
Зеегелаар Марвин
88'
 
Уолас Соуза
89'
 
Трост-Эконг Виллиам
Уолас Соуза
90'
 
Сема Кен
Ласанья Кевин
90'
Демме Диего
 
90'
Политано Маттео
(Хюсай Эльсейд)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Политано Маттео 1 0.03
12. Максимович Никола 1 0.03
13. Аллан Маркес 1 0.03
14. Элмас Эльиф 1 0.03
15. Демме Диего 1 0.03
16. Юнес Амин 1 0.03
17. Руй Мариу 0 0
18. Хюсай Эльсейд 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 7 0.19
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Милик Аркадиуш 5 0
6. Ди Лоренцо Джованни 5 0
7. Мертенс Дрис 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
7. Несторовски Илья 4 0
8. Фофана Секо 4 0
9. Трост-Эконг Виллиам 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12% (6) 10% (5) 24% (12) 16% (8) 24% (12) 14% (7)
 Удинезе 14.29% (4) 17.86% (5) 32.14% (9) 0 10.71% (3) 25% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома
Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа
Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри

Последние игры между собой

Наполи: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A
Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A Наполи 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 34 22 8 4 73 - 34 74
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома 0:1 Заявка 34 17 6 11 61 - 45 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Наполи 96.1% (149)
X 3.2% (5)
Удинезе 0.6% (1)
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2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 2:1 Удинезе

Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Удинезе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
47.55% (68)
Нет
52.45% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34.8% (54)
2:1 Наполи
29% (45)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
9.7% (15)
3:0 Наполи
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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