Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Наполи

95' Г О О О О Л - Политано Маттео из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!

93' Демме Диего получил желтую карточку от судьи

92' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Ох, нехорошо это выглядит. Уолас Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Уолас Соуза получил желтую карточку от судьи

88' Уолас Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

85' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Калиду из команды Наполи

82' Удар от ворот произведет Удинезе

81' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Руй Мариу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кулибали Калиду получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Наполи

75' Удар от ворот произведет Наполи

75' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Оспина Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Удинезе

69' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

67' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Зелиньски Петр из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Хорошую попытку сделал Руй Мариу . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Зелиньски Петр и попал в перекладину!

60' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Удинезе

54' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

52' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Зеегелаар Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...