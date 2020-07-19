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  3. Италия
Фиорентина
1:0
Перерыв

Стадион:
Торино
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Лянко Войнович
5' Желтая карточка
Лянко Войнович
36' Желтая карточка
Лукич Саша
42' Желтая карточка
Песселья Херман
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
18
Геззаль
Рашид
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
21
Лирола
Поль
9
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Лукич
Саша
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Фиорентина
3-5-2
Торино
3-4-1-2

Ход матча

2'
Лянко Войнович
1:0
5'
 
Лянко Войнович
36'
 
Лукич Саша
42'
Песселья Херман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Кутроне Патрик 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Дункан Альфред 0 0
17. Венути Лоренцо 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 11 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Геззаль Рашид 3 0
14. Чеккерини Федерико 3 0
15. Раньери Лука 1 1
16. Рибери Франк 2 0
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Эйна Ола 8 0
4. Бремер Глейсон 4 2
5. Ансальди Кристиан 7 0
6. Лукич Саша 5 1
7. Дзадза Симоне 6 0
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 4 0
12. Верди Симоне 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Лянко Войнович 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 8.33% (3) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 19.44% (7)
 Торино 16.22% (6) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино
Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A
Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок Торино 1:4 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи 1:1 Заявка 34 15 9 10 54 - 45 54
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина 1:0 Заявка 34 10 12 12 42 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино 0:1 Заявка 34 11 4 19 41 - 61 37
16. Удинезе 1:1 Заявка 34 9 10 15 32 - 47 37
17. Дженоа 1:0 Заявка 34 8 9 17 41 - 63 33
18. Лечче 0:1 Заявка 34 7 8 19 41 - 75 29
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 34 6 4 24 24 - 62 22
20. Брешия 0:1 Заявка 34 5 6 23 30 - 71 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Фиорентина 73.2% (112)
X 22.9% (35)
Торино 3.9% (6)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино

Исход игры
Фиорентина
73.2% (112)
Ничья
22.9% (35)
Торино
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
77.62% (111)
Нет
22.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.7% (73)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:0 Фиорентина
15% (23)
2:0 Фиорентина
4.6% (7)
3:1 Фиорентина
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Торино
1.3% (2)
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