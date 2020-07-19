Фиорентина
2:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Торино
1:0
2' Гол в свои воротаЛянко Войнович
5' Желтая карточкаЛянко Войнович
36' Желтая карточкаЛукич Саша
42' Желтая карточкаПесселья Херман
2:0
75' ГолКутроне Патрик
78
Пульгар
Эрик
21
Лирола
Поль
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
36'
42'
75'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|8 (1)
|0.22
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Кутроне Патрик
|4
|0.11
|5.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|6.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|7.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|8.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Дункан Альфред
|0
|0
|17.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|15 (7)
|0.41
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Дзадза Симоне
|5
|0.14
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Лукич Саша
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|16.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|11
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|4.
|Касерес Мартин
|7
|1
|5.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|6.
|Миленкович Никола
|8
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|13.
|Геззаль Рашид
|3
|0
|14.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|15.
|Раньери Лука
|1
|1
|16.
|Рибери Франк
|2
|0
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Дункан Альфред
|2
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Эйна Ола
|8
|0
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|5.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|6.
|Лукич Саша
|5
|1
|7.
|Дзадза Симоне
|6
|0
|8.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Мейте Суалихо
|4
|0
|12.
|Верди Симоне
|3
|0
|13.
|Белотти Андреа
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|15.
|Лашальт Диего
|3
|0
|16.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|17.
|Лянко Войнович
|3
|0
|18.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|19.
|Джиджи Коффи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
|Торино
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок Торино 1:4 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|73 - 34
|74
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|34
|17
|6
|11
|61 - 45
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Торино
Исход игры
Фиорентина
73.2% (112)
Ничья
22.9% (35)
Торино
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
77.62% (111)
Нет
22.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.7% (73)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:0 Фиорентина
15% (23)
2:0 Фиорентина
4.6% (7)
3:1 Фиорентина
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Торино
1.3% (2)
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