  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
2:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Лянко Войнович
5' Желтая карточка
Лянко Войнович
36' Желтая карточка
Лукич Саша
42' Желтая карточка
Песселья Херман
2:0
75' Гол
Кутроне Патрик
90'+6
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
18
Геззаль
Рашид
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
21
Лирола
Поль
9
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Лукич
Саша
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Фиорентина
3-5-2
Торино
3-4-1-2

Ход матча

2'
Лянко Войнович
1:0
5'
 
Лянко Войнович
36'
 
Лукич Саша
42'
Песселья Херман
 
57'
Кутроне Патрик
Куаме Кристиан
 
62'
 
Верди Симоне
Дзадза Симоне
62'
 
Миллико Винченцо
Беренгер Алекс
62'
 
Эдера Симоне
Лянко Войнович
68'
Дункан Альфред
Геззаль Рашид
 
68'
Венути Лоренцо
Кьеза Федерико
 
72'
 
Ансальди Кристиан
Де Сильвестри Лоренцо
75'
Кутроне Патрик
(Рибери Франк)
2:0
79'
 
Ринкон Томас
Мейте Суалихо
82'
Влахович Душан
Рибери Франк
 
82'
Чеккерини Федерико
Кастровилли Гаэтано
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Кутроне Патрик 4 0.11
5. Рибери Франк 3 0.08
6. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Дункан Альфред 0 0
17. Венути Лоренцо 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 15 (7) 0.41
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 3 0.08
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Лукич Саша 1 0.03
13. Мейте Суалихо 0 0
14. Базелли Даниэле 0 0
15. Эйна Ола 0 0
16. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 11 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Геззаль Рашид 3 0
14. Чеккерини Федерико 3 0
15. Раньери Лука 1 1
16. Рибери Франк 2 0
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Эйна Ола 8 0
4. Бремер Глейсон 4 2
5. Ансальди Кристиан 7 0
6. Лукич Саша 5 1
7. Дзадза Симоне 6 0
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 4 0
12. Верди Симоне 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Лянко Войнович 3 0
18. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
19. Джиджи Коффи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 8.11% (3) 21.62% (8) 18.92% (7) 8.11% (3) 24.32% (9) 18.92% (7)
 Торино 16.22% (6) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино
Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A
Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок Торино 1:4 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 34 22 8 4 73 - 34 74
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома 0:1 Заявка 34 17 6 11 61 - 45 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Фиорентина 73.2% (112)
X 22.9% (35)
Торино 3.9% (6)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Торино

Исход игры
Фиорентина
73.2% (112)
Ничья
22.9% (35)
Торино
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
77.62% (111)
Нет
22.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.7% (73)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:0 Фиорентина
15% (23)
2:0 Фиорентина
4.6% (7)
3:1 Фиорентина
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Торино
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Фиорентина 2:0 Торино онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный