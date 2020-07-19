Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Пульгар Эрик пробил со штрафного прямо в стенку

48' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Судья подбегает и показывает Песселья Херман из команды Фиорентина отложенную желтую карточку за фол.

42' Удар от ворот произведет Фиорентина

42' Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали

42' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Терраччиано Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Лукич Саша получил желтую карточку от судьи

36' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Фиорентина

34' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

25' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Удар от ворот произведет Торино

20' Кьеза Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Торино

15' Кастровилли Гаэтано не смог попасть в створ ударом издали

15' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

14' Куаме Кристиан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Беренгер Алекс из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Песселья Херман из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Торино

9' Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рибери Франк из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Удар от ворот произведет Торино

6' Матч возобновлен

6' Рибери Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Судья подбегает и показывает Лянко Войнович из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Кастровилли Гаэтано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Г О О О О Л - Лянко Войнович уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

2' Куаме Кристиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

2' Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан , обводя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Торино начинает с центра поля