Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|10
|0.27
|2.
|Чалханоглу Хакан
|6 (1)
|0.16
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0.16
|4.
|Ибрагимович Златан
|5 (2)
|0.14
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Кесси Франк
|4 (2)
|0.11
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|8.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Конти Андреа
|0
|0
|13.
|Билья Лукас
|0
|0
|14.
|Крунич Раде
|0
|0
|15.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|16.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сориано Роберто
|4
|0.11
|4.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|10.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|11.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|12.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|13.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|13
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|3.
|Конти Андреа
|8
|0
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Ребич Анте
|4
|0
|10.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|11.
|Билья Лукас
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|16.
|Борини Фабио
|2
|0
|17.
|Сусо Хесус
|2
|0
|18.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|0
|1
|20.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|21.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|22.
|Кьяер Симон
|1
|0
|23.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|24.
|Андре Силва
|1
|0
|25.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|26.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|9
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|9
|1
|4.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|6.
|Томиясу Такэхиро
|7
|0
|7.
|Сориано Роберто
|3
|2
|8.
|Поли Андреа
|5
|0
|9.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|10.
|Сансоне Никола
|5
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|12.
|Паласио Родриго
|4
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Барроу Муса
|1
|0
|23.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|24.
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|4.44% (2)
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|22.22% (10)
|20% (9)
|Болонья
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +11 =7 -2Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан
Болонья Последние 20 матчей: +7 =6 -7Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья
Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья
Последние игры между собой
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
88.5% (46)
Ничья
9.6% (5)
Болонья
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
45.83% (22)
Нет
54.17% (26)
Популярный счёт
2:0 Милан
46.2% (24)
2:1 Милан
28.8% (15)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:2 Милан
3.8% (2)
1:0 Милан
3.8% (2)
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