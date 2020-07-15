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Милан
 
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Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 10 0.27
2. Чалханоглу Хакан 6 (1) 0.16
3. Тео Эрнандес 6 0.16
4. Ибрагимович Златан 5 (2) 0.14
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Кесси Франк 4 (2) 0.11
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
8. Бонавентура Джакомо 3 0.08
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Конти Андреа 0 0
13. Билья Лукас 0 0
14. Крунич Раде 0 0
15. Калабрия Давиде 0 0
16. Пакета Лукас 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сориано Роберто 4 0.11
4. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Джемаили Блерим 1 0.03
9. Ольсен Андреас 1 0.03
10. Крейчи Ладислав 1 0.03
11. Ювара Муса 1 0.03
12. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
13. М'Байе Ибрахим 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 13 0
2. Тео Эрнандес 9 0
3. Конти Андреа 8 0
4. Пакета Лукас 7 0
5. Калабрия Давиде 3 2
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Билья Лукас 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Салемакерс Алексис 1 1
16. Борини Фабио 2 0
17. Сусо Хесус 2 0
18. Дуарте Леонардо 2 0
19. Рейна Пепе 0 1
20. Ибрагимович Златан 1 0
21. Бонавентура Джакомо 1 0
22. Кьяер Симон 1 0
23. Доннарумма Антонио 1 0
24. Андре Силва 1 0
25. Пёнтек Кшиштоф 1 0
26. Габбия Маттео 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 9 1
3. Данило Ларанжера 9 1
4. Денсвил Стефано 6 1
5. Схаутен Йерди 6 1
6. Томиясу Такэхиро 7 0
7. Сориано Роберто 3 2
8. Поли Андреа 5 0
9. Сантандер Федерико 5 0
10. Сансоне Никола 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Пас Нехуэн 1 0
24. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 4.44% (2) 17.78% (8) 8.89% (4) 26.67% (12) 22.22% (10) 20% (9)
 Болонья 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан
СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья
Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья

Последние игры между собой

Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Болонья 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A
Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.


    • Прогнозы 52
    Милан 88.5% (46)
    X 9.6% (5)
    Болонья 1.9% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Милан - Болонья

    Исход игры
    Милан
    88.5% (46)
    Ничья
    9.6% (5)
    Болонья
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (22)
    Нет
    54.17% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    46.2% (24)
    2:1 Милан
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    3:2 Милан
    3.8% (2)
    1:0 Милан
    3.8% (2)
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