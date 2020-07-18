Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Отличные скиллы показывает Джуричич Филип , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Андреа Карбони из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

41' Капуто Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

40' Пеголо Джанлука взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Кальяри

39' Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Сассуоло

34' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

31' Пеголо Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи

29' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Андреа Карбони получил желтую карточку от судьи

22' Безумный фол. Андреа Карбони грубо играет против соперника. Пострадал Гараслин Лукаш

21' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Фараго Паоло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Гараслин Лукаш . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Плохо сыграл Пизакане Фабио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Рог Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

12' Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Кальяри начинает с центра поля