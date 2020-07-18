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  3. Италия
Кальяри
0:1
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
12' Гол
Капуто Франческо
22' Желтая карточка
Карбони Андреа
30' Желтая карточка
Фараго Паоло
28
Краньо
Алессио
19
Пизакане
Фабио
23
Чеппители
Лука
36
Карбони
Андреа
24
Фараго
Паоло
18
Нандес
Найтан
14
Бирса
Вальтер
6
Рог
Марко
3
Матьелло
Федерико
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
10
Джуричич
Филип
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
27
Гараслин
Лукаш
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Жереми
Кальяри
3-5-2
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Капуто Франческо
22'
Карбони Андреа
 
30'
Фараго Паоло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 18 (1) 0.49
2. Берарди Доменико 13 (2) 0.35
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 5 0.14
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 8 0
6. Карбони Андреа 4 1
7. Наингголан Раджа 5 0
8. Ионице Артур 5 0
9. Педро Жоао 5 0
10. Чеппители Лука 5 0
11. Ликояннис Хараламбос 4 0
12. Симеоне Джованни 4 0
13. Клаван Рагнар 3 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Фараго Паоло 2 0
19. Ольсен Робин 0 1
20. Бирса Вальтер 1 0
21. Рагатцу Даниэле 1 0
22. Черри Альберто 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Бурабия Мехди 5 0
9. Маньянелли Франческо 5 0
10. Берарди Доменико 5 0
11. Дункан Альфред 4 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Феррари Джанмарко 4 0
14. Мюлдюр Мерт 4 0
15. Капуто Франческо 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)
 Сассуоло 6.9% (4) 18.97% (11) 18.97% (11) 17.24% (10) 25.86% (15) 12.07% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта
Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче
Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Сассуоло 2:2 Кальяри Серия A Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 1:0 Заявка 34 14 8 12 63 - 57 50
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри 0:1 Заявка 34 10 11 13 48 - 50 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кальяри 32.1% (50)
X 32.1% (50)
Сассуоло 35.9% (56)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Сассуоло

Исход игры
Кальяри
32.1% (50)
Ничья
32.1% (50)
Сассуоло
35.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
50% (72)
Меньше
50% (72)
Обе команды забьют
Да
76.39% (110)
Нет
23.61% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.4% (38)
1:2 Сассуоло
19.2% (30)
2:1 Кальяри
17.3% (27)
1:0 Кальяри
8.3% (13)
0:1 Сассуоло
7.1% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:3 Сассуоло
3.2% (5)
2:0 Кальяри
3.2% (5)
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