Кальяри
1:1
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Сассуоло
0:1
12' ГолКапуто Франческо
22' Желтая карточкаКарбони Андреа
30' Желтая карточкаФараго Паоло
48' Вторая желтая карточкаКарбони Андреа
1:1
63' ГолПедро Жоао
72' Желтая карточкаМарлон
83' Желтая карточкаРог Марко
86' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
24
Фараго
Паоло
10
Педро
Жоао
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Порру ФабиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
0:1
22'
30'
48'
63'
1:1
72'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|18 (4)
|0.49
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Рог Марко
|1
|0.03
|9.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|12.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|13.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|18 (1)
|0.49
|2.
|Берарди Доменико
|13 (2)
|0.35
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.14
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Рог Марко
|9
|0
|4.
|Чигарини Лука
|7
|1
|5.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|6.
|Карбони Андреа
|4
|2
|7.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|8.
|Ионице Артур
|5
|0
|9.
|Педро Жоао
|5
|0
|10.
|Чеппители Лука
|5
|0
|11.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|12.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|13.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Фараго Паоло
|2
|0
|19.
|Ольсен Робин
|0
|1
|20.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|21.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|7
|0
|5.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|6.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|7.
|Джуричич Филип
|5
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|5
|0
|9.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|10.
|Берарди Доменико
|5
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|12.
|Дункан Альфред
|4
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|15.
|Капуто Франческо
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|6.82% (3)
|22.73% (10)
|9.09% (4)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|Сассуоло
|8.47% (5)
|18.64% (11)
|18.64% (11)
|16.95% (10)
|25.42% (15)
|11.86% (7)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта
Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче
Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Милан
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|48 - 42
|54
|7.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 52
|44
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|4
|24
|23 - 62
|19
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Сассуоло
Исход игры
Кальяри
32.1% (50)
Ничья
32.1% (50)
Сассуоло
35.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
50% (72)
Меньше
50% (72)
Обе команды забьют
Да
76.39% (110)
Нет
23.61% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.4% (38)
1:2 Сассуоло
19.2% (30)
2:1 Кальяри
17.3% (27)
1:0 Кальяри
8.3% (13)
0:1 Сассуоло
7.1% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Кальяри
3.2% (5)
1:3 Сассуоло
3.2% (5)
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