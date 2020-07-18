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  3. Италия
Верона
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Аталанта
0'
41' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
50' Гол
Сапата Дуван
1:1
59' Гол
Пессина Маттео
64' Желтая карточка
Хатебур Ханс
72'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
29
Сальседо
Эдди
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
10
Гомес
Алехандро
Верона
3-4-2-1
Аталанта
3-4-3

Ход матча

41'
Амрабат Софьян
 
46'
Борини Фабио
Цаканьи Маттиа
 
50'
0:1
Сапата Дуван
59'
Пессина Маттео
1:1
64'
 
Хатебур Ханс
69'
 
Кальдара Маттиа
Паломино Хосе
69'
 
Кастань Тимоти
Госенс Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 7 0.19
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 17 (1) 0.46
2. Муриэль Луис 17 (6) 0.46
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 7 0.19
7. Гомес Алехандро 6 0.16
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Гюнтер Корай 7 0
4. Давидович Павел 3 2
5. Велозу Мигель 6 0
6. Фараони Марко 6 0
7. Пессина Маттео 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Эйссерик Валентин 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Хатебур Ханс 9 0
3. Толой Рафаэл 8 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 15.38% (6) 17.95% (7) 7.69% (3) 17.95% (7) 12.82% (5) 28.21% (11)
 Аталанта 8.24% (7) 17.65% (15) 18.82% (16) 21.18% (18) 20% (17) 14.12% (12)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона
Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аталанта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта 3:2 Верона Серия A Верона 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Верона Серия A Аталанта 1:2 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта 1:1 Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона 1:1 Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Верона 6.9% (11)
X 3.8% (6)
Аталанта 89.4% (143)
0
выиграет Аталанта
хороший сезон аталанты
Vasilij #
Все прогнозы

Прогнозы на матч Верона 1:1 Аталанта

Исход игры
Верона
6.9% (11)
Ничья
3.8% (6)
Аталанта
89.4% (143)
Тотал 2.5
Больше
82.19% (120)
Меньше
17.81% (26)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
37.5% (60)
1:3 Аталанта
23.1% (37)
0:2 Аталанта
10% (16)
0:1 Аталанта
3.1% (5)
1:4 Аталанта
2.5% (4)
0:3 Аталанта
1.9% (3)
2:1 Верона
1.9% (3)
2:3 Аталанта
1.9% (3)
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