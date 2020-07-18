хороший сезон аталанты
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пессина Маттео
|7
|0.19
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|17 (1)
|0.46
|2.
|Муриэль Луис
|17 (6)
|0.46
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|7
|0.19
|7.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|4.
|Давидович Павел
|3
|2
|5.
|Велозу Мигель
|6
|0
|6.
|Фараони Марко
|6
|0
|7.
|Пессина Маттео
|6
|0
|8.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|1
|1
|15.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|20.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Хатебур Ханс
|9
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|Аталанта
|8.24% (7)
|17.65% (15)
|18.82% (16)
|21.18% (18)
|20% (17)
|14.12% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|1:1 Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|4
|24
|23 - 62
|19