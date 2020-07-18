Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Верона

45' Пашалич Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи

39' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Верона

38' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Верона

35' Удар от ворот произведет Аталанта

35' Ррахмани Амир не смог попасть в створ ударом издали

34' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Верона

33' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

31' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Верона

27' Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Удар от ворот произведет Аталанта

22' Отличные скиллы показывает Фараони Марко , обводя своих соперников

20' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Верона

19' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сальседо Эдди из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Верона

14' Госенс Робин не смог попасть в створ ударом издали

14' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сапата Дуван разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Аталанта

12' Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали

12' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Верона

6' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля