Верона
1:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Аталанта
41' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:1
50' ГолСапата Дуван
1:1
59' ГолПессина Маттео
64' Желтая карточкаХатебур Ханс
84' Желтая карточкаПессина Маттео
85' Желтая карточкаТолой Рафаэл
21
Гюнтер
Корай
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Ход матча
41'
50'
0:1
59'
1:1
64'
84'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пессина Маттео
|7
|0.19
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|17 (1)
|0.46
|2.
|Муриэль Луис
|17 (6)
|0.46
|3.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Пашалич Марио
|9
|0.24
|6.
|Малиновский Руслан
|7
|0.19
|7.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Де Рон Мартен
|2
|0.05
|10.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|11.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|12.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|18.
|Колли Эбрима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|1
|1
|15.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|20.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Хатебур Ханс
|10
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|9
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Пашалич Марио
|6
|0
|6.
|Паломино Хосе
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|15% (6)
|17.5% (7)
|7.5% (3)
|20% (8)
|12.5% (5)
|27.5% (11)
|Аталанта
|8.14% (7)
|17.44% (15)
|18.6% (16)
|22.09% (19)
|19.77% (17)
|13.95% (12)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан
Последние игры между собой
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аталанта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|34
|14
|8
|12
|63 - 57
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|34
|10
|11
|13
|48 - 50
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|4
|24
|23 - 62
|19
Прогнозы на матч Верона 1:1 Аталанта
Исход игры
Верона
6.9% (11)
Ничья
3.8% (6)
Аталанта
89.4% (143)
Тотал 2.5
Больше
82.19% (120)
Меньше
17.81% (26)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
37.5% (60)
1:3 Аталанта
23.1% (37)
0:2 Аталанта
10% (16)
0:1 Аталанта
3.1% (5)
1:4 Аталанта
2.5% (4)
2:3 Аталанта
1.9% (3)
0:3 Аталанта
1.9% (3)
2:1 Верона
1.9% (3)
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