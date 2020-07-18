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  2. Матчи
  3. Италия
Верона
1:1
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
41' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
50' Гол
Сапата Дуван
1:1
59' Гол
Пессина Маттео
64' Желтая карточка
Хатебур Ханс
84' Желтая карточка
Пессина Маттео
85' Желтая карточка
Толой Рафаэл
90'+3
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
29
Сальседо
Эдди
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
10
Гомес
Алехандро
Верона
3-4-2-1
Аталанта
3-4-3

Ход матча

41'
Амрабат Софьян
 
46'
Борини Фабио
Цаканьи Маттиа
 
50'
0:1
Сапата Дуван
59'
Пессина Маттео
1:1
64'
 
Хатебур Ханс
69'
 
Кальдара Маттиа
Паломино Хосе
69'
 
Кастань Тимоти
Госенс Робин
73'
Ди Кармине Самуэль
Сальседо Эдди
 
73'
Димарко Федерико
Лазович Дарко
 
78'
 
Муриэль Луис
Малиновский Руслан
79'
 
Де Рон Мартен
Фройлер Ремо
82'
Ловато Маттео
Гюнтер Корай
 
84'
Пессина Маттео
 
85'
 
Толой Рафаэл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пессина Маттео 7 0.19
2. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 17 (1) 0.46
2. Муриэль Луис 17 (6) 0.46
3. Иличич Йосип 15 0.41
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Пашалич Марио 9 0.24
6. Малиновский Руслан 7 0.19
7. Гомес Алехандро 6 0.16
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Де Рон Мартен 2 0.05
10. Фройлер Ремо 2 0.05
11. Паломино Хосе 2 0.05
12. Джимсити Берат 2 0.05
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
18. Колли Эбрима 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Цаканьи Маттиа 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Эйссерик Валентин 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Хатебур Ханс 10 0
3. Толой Рафаэл 9 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Пашалич Марио 6 0
6. Паломино Хосе 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 15% (6) 17.5% (7) 7.5% (3) 20% (8) 12.5% (5) 27.5% (11)
 Аталанта 8.14% (7) 17.44% (15) 18.6% (16) 22.09% (19) 19.77% (17) 13.95% (12)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона
Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аталанта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта 3:2 Верона Серия A Верона 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Верона Серия A Аталанта 1:2 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло 1:0 Заявка 34 14 8 12 63 - 57 50
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри 0:1 Заявка 34 10 11 13 48 - 50 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
Новости матча
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Верона 6.9% (11)
X 3.8% (6)
Аталанта 89.4% (143)
0
выиграет Аталанта
хороший сезон аталанты
Vasilij #
Все прогнозы

Прогнозы на матч Верона 1:1 Аталанта

Исход игры
Верона
6.9% (11)
Ничья
3.8% (6)
Аталанта
89.4% (143)
Тотал 2.5
Больше
82.19% (120)
Меньше
17.81% (26)
Обе команды забьют
Да
78.77% (115)
Нет
21.23% (31)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
37.5% (60)
1:3 Аталанта
23.1% (37)
0:2 Аталанта
10% (16)
0:1 Аталанта
3.1% (5)
1:4 Аталанта
2.5% (4)
2:3 Аталанта
1.9% (3)
0:3 Аталанта
1.9% (3)
2:1 Верона
1.9% (3)
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