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Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором туринский "Ювентус" сыграет дома с римским "Лацио". Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!