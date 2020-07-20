Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Лацио
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Весли ДавидЗащитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|28 (11)
|0.76
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.19
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|13.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|14.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|29 (11)
|0.78
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|6 (1)
|0.16
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|9
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|5.
|Рабио Адриен
|5
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Бернардески Федерико
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|2
|1
|10.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|11.
|Хедира Сами
|3
|0
|12.
|Алекс Сандро
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|4.
|Кайседо Фелипе
|7
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|6.
|Пароло Марко
|7
|0
|7.
|Лулич Сенад
|6
|0
|8.
|Луис Фелипе
|6
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|12.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|13.
|Патрик
|2
|1
|14.
|Катальди Данило
|3
|0
|15.
|Хони Родригес
|3
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|1
|0
|19.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|11.29% (7)
|14.52% (9)
|17.74% (11)
|20.97% (13)
|20.97% (13)
|14.52% (9)
|Лацио
|13.33% (8)
|20% (12)
|21.67% (13)
|13.33% (8)
|20% (12)
|11.67% (7)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино
Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|74 - 36
|72
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|63 - 46
|58
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Исход игры
Ювентус
86.6% (136)
Ничья
9.6% (15)
Лацио
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
76.22% (109)
Нет
23.78% (34)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
49% (77)
2:0 Ювентус
13.4% (21)
1:0 Ювентус
6.4% (10)
3:1 Ювентус
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:0 Ювентус
1.9% (3)
1:2 Лацио
1.9% (3)
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