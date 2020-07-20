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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Лацио
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
8
Ремзи
Аарон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
11
Коста
Дуглас
21
Игуаин
Гонсало
7
Роналду
Криштиану
1
Стракоша
Томас
15
Баштуш
Бартоломеу
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
16
Пароло
Марко
8
Андерсон
Джаван
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Ювентус
4-3-3
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 28 (11) 0.76
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 7 0.19
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Демирал Мерих 1 0.03
13. Кьеллини Джорджо 1 0.03
14. Рабио Адриен 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 6 (1) 0.16
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 9 0
2. Бентанкур Родриго 9 0
3. Пьянич Миралем 8 0
4. Куадрадо Хуан 5 1
5. Рабио Адриен 5 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Бернардески Федерико 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 2 1
10. Роналду Криштиану 3 0
11. Хедира Сами 3 0
12. Алекс Сандро 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Ремзи Аарон 1 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Милинкович-Савич Сергей 8 0
4. Кайседо Фелипе 7 0
5. Иммобиле Чиро 7 0
6. Пароло Марко 7 0
7. Лулич Сенад 6 0
8. Луис Фелипе 6 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Баштуш Бартоломеу 4 0
12. Лаццари Мануэль 4 0
13. Патрик 2 1
14. Катальди Данило 3 0
15. Хони Родригес 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 11.29% (7) 14.52% (9) 17.74% (11) 20.97% (13) 20.97% (13) 14.52% (9)
 Лацио 13.33% (8) 20% (12) 21.67% (13) 13.33% (8) 20% (12) 11.67% (7)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино
Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан
Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Ювентус 1:3 Лацио Суперкубок Лацио 3:1 Ювентус Серия A Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A
Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 74 - 36 72
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 34 17 7 10 63 - 46 58
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором туринский "Ювентус" сыграет дома с римским "Лацио". Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 157
Ювентус 86.6% (136)
X 9.6% (15)
Лацио 3.8% (6)
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2.37 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

Исход игры
Ювентус
86.6% (136)
Ничья
9.6% (15)
Лацио
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
76.22% (109)
Нет
23.78% (34)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
49% (77)
2:0 Ювентус
13.4% (21)
1:0 Ювентус
6.4% (10)
3:1 Ювентус
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:0 Ювентус
1.9% (3)
1:2 Лацио
1.9% (3)
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