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Брешия
0:1
Перерыв

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
14' Желтая карточка
Шпалек Николас
0:1
42' Гол
Дабо Брайан
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
29
Семприни
Алессандро
7
Шпалек
Николас
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
25
Летица
Карло
4
Ционек
Тьяго
66
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
13
Реца
Аркадиуш
96
Тунёв
Георгий
7
Миссироли
Симоне
14
Дабо
Брайан
77
Д'Аллесандро
Марко
37
Петанья
Андреа
32
Черри
Альберто
Брешия
4-4-2
СПАЛ 2013
4-4-2

Ход матча

14'
Шпалек Николас
 
42'
0:1
Дабо Брайан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 6 (1) 0.16
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Шпалек Николас 2 0.05
6. Тонали Сандро 1 0.03
7. Ромуло Соуза 1 0.03
8. Бизоли Димитри 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Дабо Брайан 1 0.03
6. Стрефецца Габриэль 1 0.03
7. Флоккари Сержио 1 0.03
8. Миссироли Симоне 1 0.03
9. Бонифаци Кевин 1 0.03
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Тонали Сандро 8 0
4. Балотелли Марио 6 1
5. Дессена Даниэле 5 1
6. Торрегросса Эрнесто 6 0
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Шпалек Николас 5 0
9. Айе Флориан 3 1
10. Сабелли Стефано 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Вальдифиори Мирко 5 0
9. Куртич Ясмин 5 0
10. Петанья Андреа 5 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 3 0
14. Мурджа Алессандро 3 0
15. Дабо Брайан 2 0
16. Бериша Этрит 2 0
17. Бонифаци Кевин 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фарес Мохамед 1 0
23. Реца Аркадиуш 1 0
24. Янкович Марко 1 0
25. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 10.71% (3)
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона
Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 0:1 Брешия Серия A Брешия 1:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи 1:1 Заявка 34 15 9 10 54 - 45 54
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина 1:0 Заявка 34 10 12 12 42 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино 0:1 Заявка 34 11 4 19 41 - 61 37
16. Удинезе 1:1 Заявка 34 9 10 15 32 - 47 37
17. Дженоа 1:0 Заявка 34 8 9 17 41 - 63 33
18. Лечче 0:1 Заявка 34 7 8 19 41 - 75 29
19. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 34 6 4 24 24 - 62 22
20. Брешия 0:1 Заявка 34 5 6 23 30 - 71 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Брешия 66.7% (102)
X 25.5% (39)
СПАЛ 2013 7.8% (12)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брешия 0:1 СПАЛ 2013

Исход игры
Брешия
66.7% (102)
Ничья
25.5% (39)
СПАЛ 2013
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.44% (56)
Меньше
60.56% (86)
Обе команды забьют
Да
56.34% (80)
Нет
43.66% (62)
Популярный счёт
1:0 Брешия
28.1% (43)
2:1 Брешия
24.2% (37)
1:1 Ничья
16.3% (25)
2:0 Брешия
5.9% (9)
1:2 СПАЛ 2013
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Брешия
2.6% (4)
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