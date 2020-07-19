Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Брешия

46' Как он промахнулся? Тунёв Георгий имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Брешия

44' Тунёв Георгий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Плохо сыграл Матею Алеш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Г О О О О Л - Дабо Брайан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

42' ШАНС! Дабо Брайан вышел один на один с голкипером...

41' Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Брешия

40' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Змрхаль Яромир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сабелли Стефано не смог попасть в створ ударом издали

30' Андреа Папетти наказан за толчок Черри Альберто

30' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Брешия

29' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Семприни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Тунёв Георгий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Андреа Папетти наказан за толчок Черри Альберто

23' Брешия имеет хороший шанс забить.

22' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Дабо Брайан из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Удар от ворот произведет Брешия

21' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

16' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Брешия

15' Тунёв Георгий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Шпалек Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Тунёв Георгий пробил со штрафного прямо в стенку

11' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

8' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брешия

6' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

6' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Торрегросса Эрнесто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Андреа Папетти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Змрхаль Яромир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Дессена Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.