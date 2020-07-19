Брешия
2:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
СПАЛ 2013
14' Желтая карточкаШпалек Николас
0:1
42' ГолДабо Брайан
58' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
1:1
69' ГолЗмрхаль Яромир
76' Желтая карточкаДабо Брайан
89' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
2:1
90' ГолЗмрхаль Яромир
25
Летица
Карло
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
42'
0:1
58'
69'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|6 (1)
|0.16
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.05
|6.
|Змрхаль Яромир
|2
|0.05
|7.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|8.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|9.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|10.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|11.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|14.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|15.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|6.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|7.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|8.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|9.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Тонали Сандро
|8
|0
|4.
|Балотелли Марио
|6
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|7
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Шпалек Николас
|5
|0
|9.
|Айе Флориан
|3
|1
|10.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Папетти Андреа
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Вальдифиори Мирко
|5
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|10.
|Петанья Андреа
|5
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|14.
|Дабо Брайан
|3
|0
|15.
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|16.
|Бериша Этрит
|2
|0
|17.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|18.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|19.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|20.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Черри Альберто
|1
|0
|23.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|24.
|Янкович Марко
|1
|0
|25.
|Летица Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|СПАЛ 2013
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона
Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|73 - 34
|74
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|34
|17
|6
|11
|61 - 45
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Исход игры
Брешия
66.7% (102)
Ничья
25.5% (39)
СПАЛ 2013
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.44% (56)
Меньше
60.56% (86)
Обе команды забьют
Да
56.34% (80)
Нет
43.66% (62)
Популярный счёт
1:0 Брешия
28.1% (43)
2:1 Брешия
24.2% (37)
1:1 Ничья
16.3% (25)
2:0 Брешия
5.9% (9)
1:2 СПАЛ 2013
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Брешия
2.6% (4)
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