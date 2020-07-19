Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Брешия вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Змрхаль Яромир из команды Брешия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Г О О О О Л - Змрхаль Яромир изменил счет на табло!

93' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Торрегросса Эрнесто получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Выглядело как неплохой момент. Торрегросса Эрнесто из команды Брешия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

88' Брешия имеет хороший шанс забить.

88' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Мартелла Бруно из команды Брешия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Доннарумма Альфредо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Брешия имеет хороший шанс забить.

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дабо Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Торрегросса Эрнесто не смог попасть в створ ударом издали

80' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Брешия

79' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Торрегросса Эрнесто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Викари Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Викари Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дабо Брайан получил желтую карточку от судьи

75' Сабелли Стефано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Доннарумма Альфредо забил ударом головой, но гол не был засчитан

71' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

69' Г О О О О Л - Змрхаль Яромир изменил счет на табло!

67' Удар от ворот произведет Брешия

67' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Черри Альберто завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

63' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хорошую попытку сделал Петанья Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Доннарумма Альфредо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Скрабб Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Скрабб Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Реца Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

58' Соперник делает почти голевой пас, но Йоронен Йессе из команды Брешия начеку и спасает ситуацию.

57' Доннарумма Альфредо из команды Брешия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

55' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дабо Брайан из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Как он промахнулся? Доннарумма Альфредо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Брешия имеет хороший шанс забить.

52' Тонали Сандро из команды Брешия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Брешия

50' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Шанс! Андреа Папетти из команды Брешия пробил головой, но мимо

48' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Плохо сыграл Летица Карло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Матею Алеш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.