Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Парма играла лучше в этом тайме.

46' Удар от ворот произведет Парма

46' Квальярелла Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Выглядело как неплохой момент. Жервиньо Куасси из команды Парма закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

43' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Эрнани Азеведо из команды Парма навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Г О О О О Л - Берешиньски Бартош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

40' Игрок команды Парма совершает фол

40' Удар от ворот произведет Парма

39' Квальярелла Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Бругман Гастон из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Удар от ворот произведет Сампдория

33' Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали

32' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сампдория

31' Пеццелла Джузеппе не смог попасть в створ ударом издали

31' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Парма

29' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Парма , отменен из-за офсайда.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Парма

22' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

21' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!

18' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

18' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Аудеро Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Плохо сыграл Торсби Мортен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Сампдория

12' Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Сампдория

8' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Удар от ворот произведет Сампдория

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сампдория

2' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Парма начинает с центра поля