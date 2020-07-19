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  3. Италия
Парма
2:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
18' Гол
Жервиньо Куасси
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Капрари Джанлука
2:0
41' Гол в свои ворота
Берешиньски Бартош
2:1
48' Гол
Хабот Юлиан
52' Желтая карточка
Экдаль Олбин
2:2
69' Гол
Квальярелла Фабио
74'
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
28
Гальоло
Риккардо
97
Пеццелла
Джузеппе
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
19
Куртич
Ясмин
44
Кулушевски
Деян
27
Жервиньо
Куасси
20
Капрари
Джанлука
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
5
Хабот
Юлиан
29
Мурру
Никола
12
Депаоли
Фабио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
Парма
4-3-3
Сампдория
4-4-2

Ход матча

18'
Жервиньо Куасси
(Бругман Гастон)
1:0
24'
Капрари Джанлука
 
41'
Берешиньски Бартош
2:0
46'
 
Бонаццоли Федерико
Рамирес Гастон
46'
 
Марони Гонсало
Депаоли Фабио
48'
2:1
Хабот Юлиан
(Марони Гонсало)
52'
 
Экдаль Олбин
63'
Барилла Антонино
Эрнани Азеведо
 
63'
Инглезе Роберто
Капрари Джанлука
 
69'
2:2
Квальярелла Фабио
(Торсби Мортен)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 7 0.19
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Куртич Ясмин 2 0.05
8. Иакопони Симоне 2 0.05
9. Грасси Альберто 1 0.03
10. Карамо Янн 1 0.03
11. Барилла Антонино 1 0.03
12. Спрокати Маттиа 1 0.03
13. Скоццарелла Маттео 0 0
14. Эрнани Азеведо 0 0
15. Бругман Гастон 0 0
16. Лорини Венсан 0 0
17. Дармиан Маттео 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (5) 0.27
2. Габбьядини Маноло 10 (1) 0.27
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Бонаццоли Федерико 5 0.14
5. Линетти Кароль 4 0.11
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Хабот Юлиан 1 0.03
10. Экдаль Олбин 0 0
11. Йосида Майя 0 0
12. Коллей Омар 0 0
13. Ауджелло Томмазо 0 0
14. Ригони Эмилиано 0 0
15. Депаоли Фабио 0 0
16. Виейра Ронни 0 0
17. Марони Гонсало 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 5 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Грасси Альберто 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Экдаль Олбин 8 0
4. Берешиньски Бартош 8 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Мурру Никола 5 1
7. Янкто Якуб 6 0
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Капрари Джанлука 4 1
10. Рамирес Гастон 5 0
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 13.16% (5) 18.42% (7) 28.95% (11) 18.42% (7) 13.16% (5) 7.89% (3)
 Сампдория 8.11% (3) 2.7% (1) 27.03% (10) 13.51% (5) 27.03% (10) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина
Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Товарищеские матчи Парма 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Парма Серия A
Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
3. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Парма 2:2 Заявка 34 11 8 15 47 - 49 41
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория 2:2 Заявка 34 11 6 17 44 - 56 39
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Парма 34.2% (52)
X 42.8% (65)
Сампдория 23% (35)
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1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парма 2:2 Сампдория

Исход игры
Парма
34.2% (52)
Ничья
42.8% (65)
Сампдория
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
40.97% (59)
Меньше
59.03% (85)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (55)
2:1 Парма
17.1% (26)
1:2 Сампдория
16.4% (25)
1:0 Парма
12.5% (19)
0:1 Сампдория
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Парма
2% (3)
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