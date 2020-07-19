Парма
2:3
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Сампдория
1:0
18' ГолЖервиньо Куасси
24' Undefined phrase: football_event_Капрари Джанлука
2:0
40' Гол в свои воротаБерешиньски Бартош
2:1
48' ГолХабот Юлиан
52' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
2:2
69' ГолКвальярелла Фабио
2:3
78' ГолБонаццоли Федерико
19
Куртич
Ясмин
34
Йосида
Майя
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Болог БотондЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
24'
40'
48'
2:1
52'
69'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|7
|0.19
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|8.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|9.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|10.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|11.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|12.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|13.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|14.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|15.
|Бругман Гастон
|0
|0
|16.
|Лорини Венсан
|0
|0
|17.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (5)
|0.3
|2.
|Габбьядини Маноло
|10 (1)
|0.27
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Бонаццоли Федерико
|6
|0.16
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0.03
|10.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Коллей Омар
|0
|0
|13.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|16.
|Виейра Ронни
|0
|0
|17.
|Марони Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|5
|0
|7.
|Бругман Гастон
|4
|0
|8.
|Лорини Венсан
|4
|0
|9.
|Грасси Альберто
|4
|0
|10.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|4.
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|5.
|Торсби Мортен
|7
|0
|6.
|Мурру Никола
|5
|1
|7.
|Янкто Якуб
|6
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Капрари Джанлука
|4
|1
|10.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|28.21% (11)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|Сампдория
|7.5% (3)
|2.5% (1)
|25% (10)
|15% (6)
|27.5% (11)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|1:1 Заявка
|34
|15
|9
|10
|54 - 45
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|42 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 61
|37
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|32 - 47
|37
|17.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|41 - 63
|33
|18.
|Лечче
|0:1 Заявка
|34
|7
|8
|19
|41 - 75
|29
|19.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|34
|6
|4
|24
|24 - 62
|22
|20.
|Брешия
|0:1 Заявка
|34
|5
|6
|23
|30 - 71
|21
Прогнозы на матч Парма 2:3 Сампдория
Исход игры
Парма
34.2% (52)
Ничья
42.8% (65)
Сампдория
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
40.97% (59)
Меньше
59.03% (85)
Обе команды забьют
Да
79.17% (114)
Нет
20.83% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (55)
2:1 Парма
17.1% (26)
1:2 Сампдория
16.4% (25)
1:0 Парма
12.5% (19)
0:1 Сампдория
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Парма
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!