Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Сампдория

96' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

90' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Сампдория

82' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико изменил счет на табло!

77' Удар от ворот произведет Парма

75' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Кулушевски Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Удар от ворот произведет Парма

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Бонаццоли Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

68' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Сампдория

64' Парма имеет хороший шанс забить.

62' Удар от ворот произведет Парма

61' Квальярелла Фабио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

61' Марони Гонсало из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Удар от ворот произведет Парма

60' Бонаццоли Федерико из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

59' Марони Гонсало пробил со штрафного прямо в стенку

57' Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука , обводя своих соперников

57' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Парма

56' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Парма

55' Квальярелла Фабио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

53' Кто-то из команды Сампдория подает в штрафную, но защитник выбил.

52' Экдаль Олбин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сампдория произведет угловой с левой стороны.

47' Выглядело как неплохой момент. Торсби Мортен из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля