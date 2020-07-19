Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, Мхитарян решил в касание пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Бастони в своей штрафной площади попал под прессинг Джеко, но Алессандро всё же смог разобраться в непростой ситуации и выбить мяч к центру поля.

Диавара в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки немного между собой повздорили, но все быстро успокоились.

Янг на правом фланге нарушил правила против Переса. Игрокам "Ромы" не удалось быстро разыграть стандарт.

Успокоилась немного игра у нас в середине первого тайма, будем ждать активности от команд уже ближе к концу первой половины матча.

24' Коларов со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Гальярдини, который был в "стенке", будет угловой.

23' Полузащитник "Интера" Николо Барелла получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Мхитаряна.

22' "Рома" пока перехватила контроль над мячом, но уже дальше центра поля миланский клуб не даёт пройти своему сопернику.

21' "Интер" после забитого мяча пытается поиграть по счёту, но пока у миланского клуба это получается с переменным успехом.

20' Спинаццола вновь совершил хороший рывок к штрафной площади по левому флангу, но подачу Леонардо к линии вратарской перехватил де Врей.

19' Пау Лопес ошибся при выносе мяча на левый фланг, мяч полетел слишком высоко, Манчини никак не смог бы сохранить его в игре.

18' Санчес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Эшли забрался в небольшой офсайд.

17' Гальярдини перехватил мяч на половине поля "Ромы", а затем Роберто выполнил передачу на Мартинеса в центр штрафной площади, Лаутаро в окружении соперников также достаточно быстро потерял мяч.

16' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Де Врей!!! Санчес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в левый угол ворот.

15' Кандрева выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Санчесу, Ибаньес очень хорошо сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

14' Теперь уже сам Брозович нарушил правила в центре поля, по ногам получил Диавара.

13' Манчини в центре поля нарушил правила против Брозовича. "Интер" вновь не стал никуда торопиться при розыгрыше мяча.

12' Перес с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Джеко, Эдин в касание попытался перевести мяч на Пеллегрини, но мяч слишком сильно полетел к правому углу вратарской, Лоренцо никак не мог за него побороться.

11' Пеллегрини с углового вновь выполнил подачу во вратарскую, на этот раз Ханданович ошибся при игре на выходе, но Манчини головой не смог отправить мяч в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем уже Джанлука в борьбе с Кандревой заработал ещё один угловой для своей команды.

9' Манчини с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" оказались первыми на мяче.

8' Шкриньяр из глубины поля выполнил заброс на правый фланг Санчесу, Коларов за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

7' Манчини в центре поля "затоптал" Мартинеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Пеллегрини с углового выполнил подачу во вратарскую, Ханданович спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

5' Джеко зацепился за мяч на левом углу штрафной площади, в борьбе с де Вреем Эдин заработал угловой для своей команды.

4' Верету выполнил неплохую передачу к левому углу штрафной площади, Джеко неудачно поставил ногу, пришлось Эдину убегать на левый фланг, чтобы сохранить мяч в игре.

3' Ибаньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Санчеса.

2' Сразу же последовала передача на ход Мхитаряну по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.