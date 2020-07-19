Рома
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Интер Милан
0:1
15' ГолДе Врей Стефан
23' Желтая карточкаБарелла Николо
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
23'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.41
|2.
|Мхитарян Генрих
|8
|0.22
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Дзаньоло Николо
|5
|0.14
|5.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|6.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.11
|7.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|8.
|Калинич Никола
|3
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|15.
|Перес Бруно
|0
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|17.
|Перес Карлес
|0
|0
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|20 (5)
|0.54
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|4.
|Де Врей Стефан
|4
|0.11
|5.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|6.
|Санчес Алексис
|3 (1)
|0.08
|7.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|8.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|13
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|17.
|Фасио Федерико
|1
|1
|18.
|Жуан Жезус
|2
|0
|19.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|20.
|Пау Лопес
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|4.
|Барелла Николо
|9
|0
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|25.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.71% (6)
|17.86% (10)
|14.29% (8)
|25% (14)
|23.21% (13)
|8.93% (5)
|Интер Милан
|10.14% (7)
|18.84% (13)
|20.29% (14)
|17.39% (12)
|21.74% (15)
|11.59% (8)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|73 - 34
|74
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|94 - 44
|71
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|34
|17
|6
|11
|61 - 45
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|53 - 43
|56
|7.
|Наполи
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|55 - 45
|56
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|63 - 58
|48
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|42 - 42
|45
|10.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 57
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 50
|42
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|43 - 45
|42
|13.
|Сампдория
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|45 - 56
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 50
|40
|15.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|41 - 62
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|32 - 48
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|42 - 64
|33
|18.
|Лечче
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 76
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|32 - 71
|24
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|5
|4
|25
|24 - 64
|19
Прогнозы на матч Рома 0:1 Интер Милан
Исход игры
Рома
20.6% (32)
Ничья
47.1% (73)
Интер Милан
32.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (82)
Меньше
42.25% (60)
Обе команды забьют
Да
94.37% (134)
Нет
5.63% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (52)
1:2 Интер Милан
23.2% (36)
2:1 Рома
16.8% (26)
2:2 Ничья
10.3% (16)
0:2 Интер Милан
1.3% (2)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
1:0 Рома
1.3% (2)
0:1 Интер Милан
1.3% (2)
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