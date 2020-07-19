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  3. Италия
Рома
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
15' Гол
Де Врей Стефан
23' Желтая карточка
Барелла Николо
31'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
41
Ибаньес
Рожер
11
Коларов
Александар
33
Перес
Бруно
21
Верету
Жордан
42
Диавара
Амаду
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
87
Кандрева
Антонио
5
Гальярдини
Роберто
23
Барелла
Николо
15
Янг
Эшли
77
Брозович
Марсело
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Рома
3-4-2-1
Интер Милан
3-4-1-2

Ход матча

15'
0:1
Де Врей Стефан
(Санчес Алексис)
23'
 
Барелла Николо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Дзаньоло Николо 5 0.14
5. Клюйверт Джастин 4 0.11
6. Верету Жордан 4 (3) 0.11
7. Перотти Диего 3 (3) 0.08
8. Калинич Никола 3 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Манчини Джанлука 1 0.03
15. Перес Бруно 0 0
16. Спинаццола Леонардо 0 0
17. Перес Карлес 0 0
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Де Врей Стефан 4 0.11
5. Гальярдини Роберто 4 0.11
6. Санчес Алексис 3 (1) 0.08
7. Брозович Марсело 3 0.08
8. Янг Эшли 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 13 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Вильяр Гонсало 3 0
17. Фасио Федерико 1 1
18. Жуан Жезус 2 0
19. Спинаццола Леонардо 2 0
20. Пау Лопес 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 8 1
4. Барелла Николо 9 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 2 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Асамоа Квадво 1 0
25. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.71% (6) 17.86% (10) 14.29% (8) 25% (14) 23.21% (13) 8.93% (5)
 Интер Милан 10.14% (7) 18.84% (13) 20.29% (14) 17.39% (12) 21.74% (15) 11.59% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома
Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A
Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 34 22 8 4 73 - 34 74
3. Аталанта Заявка 34 21 8 5 94 - 44 71
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома 0:1 Заявка 34 17 6 11 61 - 45 57
6. Милан Заявка 34 16 8 10 53 - 43 56
7. Наполи Заявка 34 16 8 10 55 - 45 56
8. Сассуоло Заявка 34 13 9 12 63 - 58 48
9. Верона Заявка 34 11 12 11 42 - 42 45
10. Болонья Заявка 34 11 10 13 48 - 57 43
11. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
12. Фиорентина Заявка 34 10 12 12 43 - 45 42
13. Сампдория Заявка 34 12 5 17 45 - 56 41
14. Парма Заявка 34 11 7 16 47 - 50 40
15. Торино Заявка 34 11 4 19 41 - 62 37
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа Заявка 34 8 9 17 42 - 64 33
18. Лечче Заявка 34 7 8 19 42 - 76 29
19. Брешия Заявка 34 6 6 22 32 - 71 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 34 5 4 25 24 - 64 19
  • Первый тайм
  • 29'
    Успокоилась немного игра у нас в середине первого тайма, будем ждать активности от команд уже ближе к концу первой половины матча. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Янг на правом фланге нарушил правила против Переса. Игрокам "Ромы" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Диавара в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки немного между собой повздорили, но все быстро успокоились. 
  • 26'
    Бастони в своей штрафной площади попал под прессинг Джеко, но Алессандро всё же смог разобраться в непростой ситуации и выбить мяч к центру поля. 
  • Угловой
    25'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, Мхитарян решил в касание пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 24'
    Коларов со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Гальярдини, который был в "стенке", будет угловой. 
  • Желтая карточка
    23'
    Полузащитник "Интера" Николо Барелла получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Мхитаряна. 
  • 22'
    "Рома" пока перехватила контроль над мячом, но уже дальше центра поля миланский клуб не даёт пройти своему сопернику. 
  • 21'
    "Интер" после забитого мяча пытается поиграть по счёту, но пока у миланского клуба это получается с переменным успехом. 
  • 20'
    Спинаццола вновь совершил хороший рывок к штрафной площади по левому флангу, но подачу Леонардо к линии вратарской перехватил де Врей. 
  • 19'
    Пау Лопес ошибся при выносе мяча на левый фланг, мяч полетел слишком высоко, Манчини никак не смог бы сохранить его в игре. 
  • Офсайд
    18'
    Санчес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, Эшли забрался в небольшой офсайд. 
  • 17'
    Гальярдини перехватил мяч на половине поля "Ромы", а затем Роберто выполнил передачу на Мартинеса в центр штрафной площади, Лаутаро в окружении соперников также достаточно быстро потерял мяч. 
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Де Врей!!! Санчес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 15'
    Кандрева выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Санчесу, Ибаньес очень хорошо сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Теперь уже сам Брозович нарушил правила в центре поля, по ногам получил Диавара. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Манчини в центре поля нарушил правила против Брозовича. "Интер" вновь не стал никуда торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 12'
    Перес с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Джеко, Эдин в касание попытался перевести мяч на Пеллегрини, но мяч слишком сильно полетел к правому углу вратарской, Лоренцо никак не мог за него побороться. 
  • Угловой
    11'
    Пеллегрини с углового вновь выполнил подачу во вратарскую, на этот раз Ханданович ошибся при игре на выходе, но Манчини головой не смог отправить мяч в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем уже Джанлука в борьбе с Кандревой заработал ещё один угловой для своей команды. 
  • 9'
    Манчини с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" оказались первыми на мяче. 
  • 8'
    Шкриньяр из глубины поля выполнил заброс на правый фланг Санчесу, Коларов за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Манчини в центре поля "затоптал" Мартинеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    6'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу во вратарскую, Ханданович спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 5'
    Джеко зацепился за мяч на левом углу штрафной площади, в борьбе с де Вреем Эдин заработал угловой для своей команды. 
  • 4'
    Верету выполнил неплохую передачу к левому углу штрафной площади, Джеко неудачно поставил ногу, пришлось Эдину убегать на левый фланг, чтобы сохранить мяч в игре. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Ибаньес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Санчеса. 
  • 2'
    Сразу же последовала передача на ход Мхитаряну по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт крайне интересный матч. "Рома" и "Интер" остро нуждаются в очках, а поэтому сегодня оба клуба будут играть на победу, посмотрим, кто в этот вечер в Риме окажется лучше. Будем надеяться, что "Рома" и "Интер" покажут качественный футбол, который также порадует нас немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рома 0:1 Интер Милан

Исход игры
Рома
20.6% (32)
Ничья
47.1% (73)
Интер Милан
32.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (82)
Меньше
42.25% (60)
Обе команды забьют
Да
94.37% (134)
Нет
5.63% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (52)
1:2 Интер Милан
23.2% (36)
2:1 Рома
16.8% (26)
2:2 Ничья
10.3% (16)
0:2 Интер Милан
1.3% (2)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
1:0 Рома
1.3% (2)
0:1 Интер Милан
1.3% (2)
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