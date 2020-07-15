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Рома
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 15 0.41
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Дзаньоло Николо 5 0.14
5. Клюйверт Джастин 4 0.11
6. Верету Жордан 4 (3) 0.11
7. Перотти Диего 3 (3) 0.08
8. Калинич Никола 3 0.08
9. Юндер Дженгиз 3 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Манчини Джанлука 1 0.03
15. Перес Бруно 0 0
16. Спинаццола Леонардо 0 0
17. Перес Карлес 0 0
18. Пасторе Хавьер 0 0
19. Флоренци Алессандро 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 13 (2) 0.35
3. Кандрева Антонио 5 0.14
4. Гальярдини Роберто 4 0.11
5. Санчес Алексис 3 (1) 0.08
6. Брозович Марсело 3 0.08
7. Янг Эшли 3 0.08
8. Де Врей Стефан 3 0.08
9. Сенси Стефано 3 0.08
10. Бираги Кристиано 2 0.05
11. Весино Матиас 2 0.05
12. Валеро Борха 2 0.05
13. Д'Амброзио Данило 2 0.05
14. Бастони Алессандро 2 0.05
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Годин Диего 1 0.03
18. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
19. Мозес Виктор 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 13 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 6 1
4. Дзаньоло Николо 7 0
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Вильяр Гонсало 3 0
17. Фасио Федерико 1 1
18. Жуан Жезус 2 0
19. Спинаццола Леонардо 2 0
20. Пау Лопес 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 8 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 7 0
6. Д'Амброзио Данило 6 0
7. Годин Диего 5 0
8. Кандрева Антонио 5 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 2 1
14. Раноккия Андреа 2 0
15. Лукаку Ромелу 2 0
16. Бираги Кристиано 2 0
17. Лазаро Валентино 2 0
18. Сенси Стефано 2 0
19. Эспозито Себастьяно 2 0
20. Берни Томмазо 0 1
21. Паделли Даниэле 0 1
22. Янг Эшли 1 0
23. Мозес Виктор 1 0
24. Асамоа Квадво 1 0
25. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.71% (6) 17.86% (10) 14.29% (8) 25% (14) 23.21% (13) 8.93% (5)
 Интер Милан 10.14% (7) 18.84% (13) 20.29% (14) 17.39% (12) 21.74% (15) 11.59% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома
Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A
Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Интер Милан Заявка 33 21 8 4 72 - 34 71
3. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
4. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Торино Заявка 33 11 4 18 41 - 60 37
16. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
17. Дженоа Заявка 33 7 9 17 40 - 63 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 33 5 4 24 23 - 62 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 46 минут.


    • Прогнозы 54
    Рома 27.8% (15)
    X 46.3% (25)
    Интер Милан 25.9% (14)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Рома - Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    27.8% (15)
    Ничья
    46.3% (25)
    Интер Милан
    25.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    93.88% (46)
    Нет
    6.12% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    2:1 Рома
    24.1% (13)
    1:2 Интер Милан
    16.7% (9)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
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