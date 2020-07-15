Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|15
|0.41
|2.
|Мхитарян Генрих
|8
|0.22
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Дзаньоло Николо
|5
|0.14
|5.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|6.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.11
|7.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|8.
|Калинич Никола
|3
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|10.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|15.
|Перес Бруно
|0
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|17.
|Перес Карлес
|0
|0
|18.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|20 (5)
|0.54
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|0.35
|3.
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|4.
|Гальярдини Роберто
|4
|0.11
|5.
|Санчес Алексис
|3 (1)
|0.08
|6.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|7.
|Янг Эшли
|3
|0.08
|8.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|9.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|10.
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|11.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|12.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|14.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Годин Диего
|1
|0.03
|18.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|19.
|Мозес Виктор
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|13
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|4.
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|17.
|Фасио Федерико
|1
|1
|18.
|Жуан Жезус
|2
|0
|19.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|20.
|Пау Лопес
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|8
|1
|4.
|Барелла Николо
|8
|0
|5.
|Брозович Марсело
|7
|0
|6.
|Д'Амброзио Данило
|6
|0
|7.
|Годин Диего
|5
|0
|8.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|2
|1
|14.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|15.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|16.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|18.
|Сенси Стефано
|2
|0
|19.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|20.
|Берни Томмазо
|0
|1
|21.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|22.
|Янг Эшли
|1
|0
|23.
|Мозес Виктор
|1
|0
|24.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|25.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.71% (6)
|17.86% (10)
|14.29% (8)
|25% (14)
|23.21% (13)
|8.93% (5)
|Интер Милан
|10.14% (7)
|18.84% (13)
|20.29% (14)
|17.39% (12)
|21.74% (15)
|11.59% (8)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|72 - 34
|71
|3.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|4.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|41 - 60
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|17.
|Дженоа
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 63
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|5
|4
|24
|23 - 62
|19
Прогнозы на матч Рома - Интер Милан
Исход игры
Рома
27.8% (15)
Ничья
46.3% (25)
Интер Милан
25.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
93.88% (46)
Нет
6.12% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (19)
2:1 Рома
24.1% (13)
1:2 Интер Милан
16.7% (9)
2:2 Ничья
7.4% (4)
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