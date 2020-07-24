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  3. Италия
Кьево
4:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
11' Гол
Панико Джузеппе
25' Желтая карточка
Луппи Давиде
31' Желтая карточка
Гирингелли Лука
38' Вторая желтая карточка
Гирингелли Лука
1:1
42' Гол
Риджионе Микеле
2:1
45' Гол
Виньято Эмануэль
3:1
64' Гол
Ди Ноя Джованни
74' Желтая карточка
Адорни Давиде
4:1
76' Гол
Джорджевич Филип
82' Желтая карточка
Леверб Максим
90'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
36
Цуэлли
Эмануэле
27
Сетер
Дамир
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
1
Палеари
Альберто
24
Гирингелли
Лука
18
Пертиконе
Романо
6
Камильяно
Агостино
13
Риццо
Альберто
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
11
Панико
Джузеппе
9
Дьяв
Давиде
14
Луппи
Давиде
Кьево
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

11'
0:1
Панико Джузеппе
(Дьяв Давиде)
25'
 
Луппи Давиде
31'
 
Гирингелли Лука
38'
 
Гирингелли Лука
42'
Риджионе Микеле
(Ренцетти Франческо)
1:1
43'
 
Фраре Доменико
Луппи Давиде
45'
Виньято Эмануэль
(Оби Джоэл)
2:1
46'
 
Бранка Симоне
Панико Джузеппе
58'
Ди Ноя Джованни
Оби Джоэл
 
59'
 
Адорни Давиде
Камильяно Агостино
59'
 
Буссалья Андреа
Вита Алессио
64'
Ди Ноя Джованни
3:1
67'
 
Де Марки Микаэль
Дьяв Давиде
74'
 
Адорни Давиде
76'
Джорджевич Филип
(Ренцетти Франческо)
4:1
79'
Эспозито Сальваторе
Цуэлли Эмануэле
 
82'
Леверб Максим
 
89'
Грубац Сергей
Джорджевич Филип
 
89'
Карамоко Ибрагим
Сегре Джакопо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джорджевич Филип 9 (1) 0.24
2. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 5 0.14
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Риджионе Микеле 3 0.08
7. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
8. Ди Ноя Джованни 2 0.05
9. Сетер Дамир 2 0.05
10. Родригес Алехандро 1 0.03
11. Эспозито Сальваторе 1 0.03
12. Оби Джоэл 1 0.03
13. Дикманн Лоренцо 1 0.03
14. Гарритано Лука 1 0.03
15. Вяйсянен Саули 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Цесар Боштян 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Д'Урсо Кристиан 4 0.11
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Луппи Давиде 3 0.08
7. Панико Джузеппе 2 0.05
8. Бенедетти Амедео 1 0.03
9. Станко Франческо 1 0.03
10. Гарджуло Марио 1 0.03
11. Адорни Давиде 1 0.03
12. Паван Никола 1 0.03
13. Целар Жан 1 0.03
14. Розафио Марко 0 0
15. Бранка Симоне 0 0
16. Вриони Джакомо 0 0
17. Буссалья Андреа 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 9 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Сегре Джакопо 5 0
9. Леверб Максим 5 0
10. Джорджевич Филип 4 0
11. Фрей Николя 4 0
12. Ди Ноя Джованни 4 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Цуэлли Эмануэле 2 0
19. Пуччарелли Мануэль 0 1
20. Бривио Давиде 1 0
21. Джаккерини Эммануэле 1 0
22. Коттали Маттео 1 0
23. Карамоко Ибрагим 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 13 0
2. Адорни Давиде 10 1
3. Дьяв Давиде 11 0
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 7 1
6. Гирингелли Лука 7 1
7. Проя Федерико 6 1
8. Пертиконе Романо 7 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Луппи Давиде 3 0
12. Вита Алессио 3 0
13. Панико Джузеппе 3 0
14. Д'Урсо Кристиан 3 0
15. Палеари Альберто 3 0
16. Мора Кристиан 3 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Риццо Альберто 2 0
20. Буссалья Андреа 2 0
21. Фраре Доменико 2 0
22. Станко Франческо 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 17.5% (7) 12.5% (5) 17.5% (7) 20% (8) 17.5% (7) 15% (6)
 Читтаделла 13.95% (6) 9.3% (4) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Читтаделла 1:1 Кьево Серия B Кьево 1:0 Читтаделла Товарищеские матчи Кьево 2:2 Читтаделла Товарищеские матчи Кьево 0:0 Читтаделла Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:2 Заявка 36 25 8 3 63 - 24 83
2. Кротоне Заявка 36 19 8 9 62 - 38 65
3. Специя 0:0 Заявка 36 16 9 11 52 - 39 57
4. Порденоне 2:2 Заявка 36 16 8 12 45 - 43 56
5. Фрозиноне 2:3 Заявка 36 14 11 11 40 - 36 53
6. Читтаделла 1:4 Заявка 36 15 7 14 45 - 47 52
7. Салернитана 2:4 Заявка 36 14 9 13 51 - 47 51
8. Пиза 1:1 Заявка 36 13 12 11 47 - 43 51
9. Эмполи 4:2 Заявка 36 13 12 11 44 - 43 51
10. Кьево 4:1 Заявка 36 12 14 10 46 - 38 50
11. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 36 12 11 13 44 - 47 47
12. Венеция 1:0 Заявка 36 11 14 11 34 - 38 47
13. Асколи 2:2 Заявка 36 13 7 16 48 - 53 46
14. Перуджа 2:0 Заявка 36 12 9 15 36 - 44 45
15. Кремонезе 0:0 Заявка 36 11 12 13 38 - 40 45
16. Пескара 0:1 Заявка 36 11 9 16 47 - 54 42
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 36 11 8 17 45 - 58 41
18. Трапани 1:0 Заявка 36 9 13 14 44 - 59 40
19. Козенца 1:1 Заявка 36 9 11 16 41 - 47 38
20. Ливорно Заявка 36 5 6 25 30 - 64 21
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