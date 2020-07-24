Кьево
4:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Читтаделла
0:1
11' ГолПанико Джузеппе
25' Желтая карточкаЛуппи Давиде
31' Желтая карточкаГирингелли Лука
38' Вторая желтая карточкаГирингелли Лука
1:1
42' ГолРиджионе Микеле
2:1
45' ГолВиньято Эмануэль
3:1
64' ГолДи Ноя Джованни
73' Желтая карточкаАдорни Давиде
4:1
76' ГолДжорджевич Филип
82' Желтая карточкаЛеверб Максим
27
Сетер
Дамир
16
Вита
Алессио
14
Луппи
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
11'
0:1
25'
31'
38'
42'
45'
2:1
64'
3:1
73'
76'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джорджевич Филип
|9 (1)
|0.24
|2.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.14
|4.
|Виньято Эмануэль
|5
|0.14
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Риджионе Микеле
|3
|0.08
|7.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.05
|8.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0.05
|9.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|10.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|11.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|12.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|13.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|15.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|18.
|Цесар Боштян
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.14
|4.
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|7.
|Панико Джузеппе
|2
|0.05
|8.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|9.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|10.
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|11.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|12.
|Паван Никола
|1
|0.03
|13.
|Целар Жан
|1
|0.03
|14.
|Розафио Марко
|0
|0
|15.
|Бранка Симоне
|0
|0
|16.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|17.
|Буссалья Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|9
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Леверб Максим
|6
|0
|8.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|4
|0
|11.
|Фрей Николя
|4
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|4
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|14.
|Пина Нуну
|1
|1
|15.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|20.
|Бривио Давиде
|1
|0
|21.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|22.
|Коттали Маттео
|1
|0
|23.
|Карамоко Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|13
|0
|2.
|Адорни Давиде
|10
|1
|3.
|Дьяв Давиде
|11
|0
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|7
|1
|6.
|Гирингелли Лука
|7
|1
|7.
|Проя Федерико
|6
|1
|8.
|Пертиконе Романо
|7
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Луппи Давиде
|3
|0
|12.
|Вита Алессио
|3
|0
|13.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|14.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|15.
|Палеари Альберто
|3
|0
|16.
|Мора Кристиан
|3
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Риццо Альберто
|2
|0
|20.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|21.
|Фраре Доменико
|2
|0
|22.
|Станко Франческо
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|Читтаделла
|15.91% (7)
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|63 - 24
|83
|2.
|Кротоне
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|62 - 38
|65
|3.
|Специя
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|52 - 39
|57
|4.
|Порденоне
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|45 - 43
|56
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|40 - 36
|53
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|45 - 47
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|51 - 47
|51
|8.
|Эмполи
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|44 - 43
|51
|9.
|Пиза
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|47 - 44
|50
|10.
|Кьево
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|46 - 38
|50
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 47
|47
|12.
|Венеция
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|34 - 38
|47
|13.
|Асколи
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 53
|46
|14.
|Перуджа
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|36 - 44
|45
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|38 - 40
|45
|16.
|Пескара
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|47 - 54
|42
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|45 - 58
|41
|18.
|Козенца
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 47
|40
|19.
|Трапани
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|44 - 59
|40
|20.
|Ливорно
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|30 - 64
|21